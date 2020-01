Erdogan i Turska pokušavaju spriječiti novi masovni ulazak sirijskih izbjeglica: ‘Radimo mjere ali teško je to’

Autor: Dnevno

Predsjednik Tayyip Erdogan rekao je u četvrtak da 250.000 migranata bježi prema Turskoj iz sjeverozapadne sirijske pokrajine Idlib i da će Ankara pokušati spriječiti im prelazak granice.

Turska je primila oko 3,7 milijuna izbjeglih Sirijaca, što je najveća izbjeglička populacija na svijetu i strahuje od novog izbjegličkog vala iz Idliba.

Gotovo 3 milijuna Sirijaca živi u tom zadnjem velikom području koje kontroliraju pobunjenici i stanovništvo bježi pošto su ruske i srijske snage prošli mjesec pojačale bombardiranje pobunjeničkih položaraja

“Upravo sada, 200.000 do 250.000 migranata kreće se prema našim granicama. Pokušavamo ih spriječiti nekim mjerama, no to nije lako. Teško jer, to su također ljudi”, rekao je Erdogan na konferenciji u Ankari.