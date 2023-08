Epilog narko skandala koji trese Srbiju, seže do Vučića? Smijenjeni inspektori koji su otkrili plantažu droge

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Narko skandal u Srbiji dobio je svoj epilog nakon vijesti da su smijenjeni inspektori koji su otkrili ogromnu plantažu droge, poznatu kao ‘Jovanjica’, a s kojom se povezivao i srpski politički vrh.

Naime, Slobodan Milenković više nije načelnik Odjela beogradske policije za borbu protiv droge, a Dušan Mitić više nije na čelu operative, priopćeno je danas iz odvjetničkog ureda Tomanović.

“Formalnom odlukom Kabineta MUP-a raspoređeni su na druga radna mjesta izvan Odjela za borbu protiv droge. Odluka političkog vrha policije je smjena inspektora i predstavlja prije svega direktno sprječavanje daljnje istrage i provjere operativnih saznanja koja projekt ‘Jovanjica’ vode do centara moći u našoj državi. Ova smjena je i osveta policajcima i pritisak pred dolazeće svjedočenje“, navodi se u priopćenju ureda.





Dodaju i da je smjena inspektora poruka da ‘tko ne prihvati laži centara moći, gubi profesionalnu i osobnu sigurnost, a dobiva javne optužbe, uvrede, diskreditacije i hajke’. Odvjetnički ured navodi i da će poduzeti ‘sva pravna sredstva pred domaćim i međunarodnim institucijama’.

Gledam utisak, pratim slučaj Jovanjica već dugo vremena, ali čuti toliko informacija, jezivo. Zastrašujuće…upletenost države, policije povezanost sa kriminalnim krugovima, ubistvo Olivera Ivanovića, laboratorije na severu Kosova…i na kraju Koluvija koji šalje poruku Olji, da… https://t.co/0lmpopwCeR — Marko Marjanović (@mkmgandhi) June 25, 2023

Afera koja seže do samog vrha Srbije

Podsjetimo, inspektori Četvrtog odjela za borbu protiv droga, predvođeni načelnikom Slobodanom Milenkovićem, u studenom 2019. godine su na imanju Jovanjica kod Stare Pazove pronašli oko 66.000 biljaka kanabisa i oko 600 kilograma marihuane.

Tvrtka Jovanjica je u Srbiji bila poznata po proizvodnji organske hrane, no kada je policija ušla na imanje desetak kilometara od Beograda, umjesto organske hrane pronađena je farma marihuane.









Tvornica marihuane s najsuvremenijom opremom

“Kada su ušli u prostorije Jovanjice, naišli su na nešto što nije viđeno u cijeloj Europi. Tvornica marihuane na 12 hektara s najsuvremenijom opremom koja postoji u ovom trenu”, rekao je inspektor Milenković, što je njegov izravni citat navede u optužnici.









Otkrio je da su policijsku akciju planirali do kraja 2019. godine, no do nje je došlo slučajno 13. studenog, kada je vlasnik plantaže Jovanjica, Predrag Koluvija, zbog bahate vožnje zaustavljen na autocesti Beograd-Niš. Tijekom vožnje je pretjecao i ometao drugi automobil u kojem je bio upravo inspektor Milenković. Koluvija je priveden, a istog dana mu je policija pretražila imanje.

Ono što je trebala biti farma hrane Jovanjica, ranije su posjećivali mnogi političari, s na seminarima organske hrane uz Koluviju bio je i član Glavnog i Izvršnog odbora vladajuće Srpske napredne stranke Dragomir Petronijević, navodi Vreme.

Vulin tamo brao rajčice

Šef obavještajaca, Aleksandar Vulin, tada još na funkciji ministra za rad i socijalna pitanja, tamo je 2015. brao rajčice, dok je plastenike posjećivao i Zoran Babić, visoki dužnosnik naprednjaka i direktor Javnog poduzeća „Koridori Srbije”.

„Srbija ima stotine tisuća neobrađenih hektara, ovo je sve pokazatelj šta trebamo raditi i kuda trebamo ići”, naveo je Vulin prilikom posjete. Babić je dodao da su poduzetnici poput Koluvije „pravi primjer kako se u Srbiji uz pravi trud i rad može postići veliki uspjeh”.

Poljoprivrednom gospodarstvu Jovanjica je u travnju 2019. godine, šest mjeseci prije uhićenja Koluvije, dopuštena proizvodnja industrijske konoplje. U Srbiji je po zakonu dopušteno uzgajanje industrijske konoplje koja sadrži manje od 0.3 posto psihoaktivne komponente THC. No, kanabis iz Jovanjice imao je više od toga, pokazala su tri neovisna vještačenja.

Drugi smijenjeni inspektor Dušan Mitić je ispričao što su pronašli na Jovanjici, kao i o prijetnjama, pritiscima koje su on i kolege trpjeli nakon toga.

“Nije nam bilo ugodno uhvatiti državu i državne organe u kriminalu. Čitavo vrijeme su vršeni pritisci na nas od početka postupanja na Jovanjici, pa do danas”, rekao je Mitić.

Prilikom akcije na imanje došao i pripadnik BIA-e

Protiv prvooptuženog Predraga Koluvije, vlasnika Jovanjice, vode se dva sudska postupka, u prvom je optužen za uzgoj i preprodaju marihuane, a u drugom da je bio vođa grupe koju su činili policajci i pripadnici drugih sigurnosnih službi, koji su osiguravali imanje i pomagali mu.

Mitić je na jednom svjedočenju rekao da se na tom imanju tijekom akcije pojavio pripadnik sigurnosno-informativne agencije (BIA) Aleksandar Tošić, koji se pozvao na rukovodstvo te agencije i tražio da slučaj ne izađe u javnost.

Govoreći o pretresu Jovanjice, Mitić je izjavio da je u Koluvijinom uredu pronašao ovlaštenje Vojnoobaveštajne agencije (VOA), prema kojem je Koluvija potpukovnik te službe.

Tko je Predrag Koluvija?

Na čelu Jovanjice bio je Predrag Koluvij, kojeg MUP Srbije označava kao vođu kriminalne skupine. O njemu se ranije pričalo kao o „ozbiljnom i uspješnom poduzetniku”.

Bio je dio službene delegacije Srbije tijekom Biznis foruma u Moskvi, kada je u rusku prijestolnicu išao predsjednik Aleksandar Vučić. Čitav slučaj posebno privlači pažnju zbog brojnih optužbi o umiješanosti državnog vrha.

Javnost je o zapljeni 1,6 tona marihuane saznala dva tjedna nakon akcije iz medija i izjava Miroslava Aleksića, dužnosnika oporbene Narodne stranke.

Aleksić: Direktor farme marihuane zvao Vučićevog brata

Aleksić je, između ostalog, tada postavio pitanje je li Koluvija, tijekom uhićenja, telefonom zvao Andreja Vučića, brata predsjednika Aleksandra Vučića.

To su negirali i Koluvija i predsjednik Vučić, dok je Andrej Vučić tužio Aleksića. „Andrej Vučić nikada nije čuo ni vidio tog čovjeka, nikada nećete vidjeti nikakve dokaze”, tvrdio je Aleksandar Vučić 2019. godine.

Oglasio se i nekadašnji ministar policije Nebojša Stefanović, tvrdeći da prilikom uhićenja nijedan poziv nije upućen Andreju Vučiću ni tada, ni šest mjeseci unazad”.

Koluviji je određen pritvor, iz kojeg je pušten u rujnu 2021. godine uz obaveznu elektroničku narukvicu. Sada ne smijenapustiti teritorij Beograda i svakog ponedjeljka se mora javiti u policijsku postaju.