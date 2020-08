Epidemiolog Kolarić: ‘Velika je opasnost da bi sve moglo izmaknuti kontroli’

Autor: Dnevno.hr

Iza Hrvatske je tjedan s najviše zaraženih, u sedam dana više je od 1600 pozitivnih. Što nas nas čeka na jesen epidemiolog i član savjeta Vlade Branko Kolarić, objasnio je u razgovoru za RTL Danas.

Na pitanje što se događa s testiranjima u Hrvatskoj? Prvo se na njih čekalo 24 sata pa 48, a sada i tri dana. Puca li sustav po šavovima?

“Sustav je opterećen, imamo povećanu potražnju za testiranjima to nije dobro i ne veseli me to čuti i nadam se da ćemo povećati kapacitete za testiranje.”

U 14 dana postotak pozitivnih u odnosu na testirane je viši od 11 posto, a Svjetska zdravstvena organizacija kaže da ako je više od pet posto, da zemlja nema epidemiju pod kontrolom.

“Jedan od pokazatelja pozitivnih nalaza, mi u zadnjih 14 dana stvarno imamo povećan broj zaraženih i nismo sretni s epidemiološkim pokazateljima. Sada smo u velikom riziku da bi stvar mogla izmaći kontroli ako ne budemo ponovno napravili sve ono što trebamo raditi – dovoljno testiranja, izolacija pozitivnih i samoizolacija kontakata, a za sve građane fizička distanca. Tamo gdje se to ne može, nošenje maski.”

Govori se da nemamo toliko bolničkih slučajeva i da je zato situacija bolja, no na početku epidemije u bolnici su bili i oni asimptomatski.

“To je razlika od početka, sad znamo nešto o bolesti, da nakon dva tjedna ljudi prestaju bit zarazni, prije smo po tri-četiri tjedna držali ljude u bolnici, nešto se promijenilo. Imamo mlađe zaražene osobe koje imaju lakše kliničke slike, ali s obzirom na ovo ubrzanje epidemije i povećanje broja zaraženih nije za neočekivati da bi se opet mogle puniti bolnice, a onda smo u problemu.”

Zadnjih nekoliko dana imamo oko 300 novoboljelih, što nas tek čeka na jesen?

“Tada očekujemo još veću vjerojatnost zaražavanja, tada počnemo kihati kašljati radi drugih bolesti, zrak je suh jer ga isušujemo grijanjem i lakše se prenosi ovaj virus. Mi ćemo sad ponovno morati malo jače podići mjere i prilagoditi ih lokalno.”

Kako ocjenjujete rad lokalnih stožera?

“Neki lokalni stožeri su proaktivniji, a neki malo manje. Mislim da bi se oni više morali uključiti i Nacionalni stožer kontaktirati s prijedlozima. Puno brže se tako nešto napravi, nego kad čekate da s državne razine netko nešto napravi.”

Imaju li oni koji su preboljeli Covid-19 kakve posljedice?

“Pratimo ljude koji su preboljeli ovu bolest. U svijetu postoje nekakve naznake nekakvih neuroloških, drugih posljedica, ali ja volim reći da ovu bolest poznajemo tek devet mjeseci. Nisam pristaša nepotrebnog zaražavanja. Tko se zarazi, OK, ali ja se ne bih zarazio ako ne moram. Imunitet krda, kolektivni imunitet zasad ne pokazuje efikasnost. Ja sam pristalica da mi ovo zaražavanje stavimo pod kontrolu i da čekamo efikasno cjepivo koje bi trebalo doći uskoro.”