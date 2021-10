‘EPIDEMIJA JE IZVAN KONTROLE!’ Doktorica Šmit u panici: ‘Velik dio građana je poludio!’

Autor: N.K

Predsjednika Hrvatske udruge bolničkih liječnika, Ivana Šmit gostovala je u Dnevniku Nove TV gdje je rekla kako je epidemija izvan kontrole i da nam prijeti kolaps.

“Slijedi nam krcanje respiratora”, kaže Šmit i dodaje kako će nedostajati i ljudi koji su kvalificirani za rad s njima.

Strepi i zbog brojki nakon produženog vikenda.

“Epidemija je izvan kontrole”

“Imamo déjà vu u odnosu na jesen prošle godine kada smo sa ovakvim ili manjim brojkama kroz mjesec dana došli do kolapsa zdravstvenog sustava. Imamo preko 4000 pozitivnih, od toga je među testiranima 30 posto cijepljenih. To su brojke koje govore da je epidemija daleko izmakla kontroli. Slijedi nam porast hospitaliziranih i krcanje respiratora”, kaže Šmit koja smatra da je primjenu COVID potvrda trebalo proširiti.

“Imam kolegicu koja radi u KBC-u Sestara milosrdnica, ima po 7,8 dežurstava u COVID intenzivnoj. Primorana je na to. Odjeli se pune, i to mlađima, govorimo o ljudima imaju od 35, 40 godina”, kaže Šmit.

Kaže kako respiratora ima, ali da nema radnika.

“Strepimo od toga. Sve su nam do sada pokazale da 2 do 3 tjedna nakon porasta broja pozitivnih, slijedi nam kolaps i prispjeće pacijenata sa teškim simptomim u bolnice. To onda znači obustavu hladnoga programa. Scenarij koji gledamo je isti kao i prošle godine”, dodaje.

“Velik dio građana je poludio”

Na pitanje zašto je tako malo cijepljenih, Šmit upire prstom u Stožer.









“Pogriješilo se u komunikaciji. Stožer i politika su donijeli hrpu kontradiktornih politički instruiranih naputaka, kojih su se samo građani pridržavali. Politika je nažalost u velikoj većini bila izuzeta od tih mjera. Tu je velik dio građana poludio jer ispada da virus napada samo građane, a političare zaobilazi”, smatra Šmit.