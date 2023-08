Enigma smiješni Bane: Tko zapravo štiti lutku s torbom punom afera?

Autor: Valneo Kosić

Enigma Banožić? Usprkos lavini afera i aferica, ministar obrane, nesuđeni izvanredni profesor i vjerni premijerov suradnik, čvrsto sjedi u sedlu, pa otud i logično pitanje tko ga, zašto i kako održava na političkom životu. A priča o Banožiću je i najbolja ilustracija Hrvatske u kakvoj danas živimo, gdje više nije nekakav problem prepisivanje znanstvenih radova i krajnji apsurd da ih je prepisivao uz blagoslov onih koji su mu taj rad recenzirali.

Priča je to u kojoj Banožić nije glavni lik, a oni koji vuku konce bili bi najsretniji da to mogu nekako popeglati, zaboraviti na ministra s torbom afera na leđima i da opet sve bude harmonično i nitko ne postavlja dodatna pitanja. A ako je vjerovati uskom krugu oko Zorana Milanovića, to je priča koja neće samo tako završiti i prijeti HDZ-u više nego sve afere bivših kompromitiranih i smijenjenih ministara.

Svima dobro

U svim uređenim državama Europe nakon otkrića o prepisivanju zastarjelog rada Mario Banožić bio bi prošlost. Jednostavno bi sam dao ostavku ili bi bio prisiljen otići. Ali u ovom slučaju to se neće dogoditi i to ne očekuju ni Milanovićevi ljudi.





“Zapravo i dobro da je tako jer će biti više ‘štofa’ za ukazivanje na nekompetentnu Vladu, i to prije početka prave kampanje. Banožić je preko noći za vladajuće postao veći uteg nego što su mogli i pretpostavljati”, tvrde u Milanovićevu krugu.

U Plenkovićevu javna šutnja, a iza kulisa nelagoda. Mnogi hadezeovci s kojima smo razgovarali ukazuju na to da je cijelu “enigmu Banožić” lako razotkriti.

“On je došao na mjesto ministra s posebnim zadatkom da provocira predsjednika države kada je već sukob dvaju brda visio nad glavama. Taj posao je obavio, može se reći, uspješno i zato ga Plenković drži i štiti. To je sve, nema tu neke tajne”, smatra jedan bivši visokorangirani član stranke koji je danas u nemilosti.

Drugi s kojima smo razgovarali smatraju da nije sve to tako jednostavno.

“Plenkoviću su mnogi ministri bili nametnuti, o tim ljudima nije mnogo znao. Bio je važan rejting iz sredine iz koje su došli, pogotovo za mlade kadrove. A s njima je Plenković promašio ‘ceo fudbal’. Nitko se nije iskazao, pa vidite samo Mariju Vučković ili Marina Piletića ili Ivana Malenicu. Hrvati im najčešće ne znaju ni imena, a još manje što rade.”









Iskusni, stari hadezeovac mnogo je konkretniji.

“Plan je bio da Banožić nakon izbora krene s akademskom karijerom i da se mirno povuče s ministarskog mjesta. To bi bilo elegantno rješenje za HDZ i premijera koji bi u slučaju pobjede mogao nekog drugog staviti u MORH. A i elegantno rješenje za samog Banožića. Sve je, međutim, krenulo po zlu pa je zaista naivno misliti da će Banožić postati izvanredni profesor i predavati iz kompromitiranog udžbenika. Sada je to prošlost.”

To znaju i u vrhu stranke i pouzdaju se u nesposobnu oporbu da će, kao uvijek, promašiti priliku da poentira i zapečati Banožićevu sudbinu.









Njemačko pravilo

Nije on jedini koji je bio optužen za plagiranje, a ujedno je i na visokom položaju, takvih primjera u Europi ima bezbroj, a imali smo toga i mi, pa i Plenković koji je morao smijeniti Pavu Barišića zbog sumnje na plagijat, koji, doduše, nikad nije bio potvrđen. Ali je Barišić s mnogo uspješnijom akademskom karijerom od Banožića morao otići iz politike i nastaviti teški proces da dokaže da su optužbe protiv njega bile lažne.

Nijemci nemaju milosti prema plagijatorima pa su mnogi ministri odletjeli zbog toga.

Još 2011. ministar Karl-Theodor zu Guttenberg iz CSU-a pod pritiskom javnosti morao je otići jer se ustanovilo kako je slavno Sveučilište u Bayreuthu potvrdilo “ciljano, namjerno znanstveno nekorektno ponašanje”. Štoviše, nakon afere odselio se s obitelji u Ameriku.

Angela Merkel je imala još muke s ministrima prepisivačima pa je Sveučilište u Duesseldorfu oduzelo titulu doktorice znanosti ministrici obrazovanja Annete Schavan, a kancelarka ju je otpustila. Doduše, utjehu je našla kao veleposlanica u Vatikanu. Pod sumnjom je bio i nekadašnji glavni tajnik CSU-a Andreas Scheuer koji je doktorirao u Pragu, a ustanovljeno je da je prepisao dijelove tuđeg rada ne navodeći izvore. Iz Europskog parlamenta odletjela je Silvana Koch-Mehrin iz Liberalne stranke nakon otkrića da u znanstvenoj disertaciji nije navela dvije trećine citirane literature, a Sveučilište u Heidelbergu joj je oduzelo titulu doktorice znanosti. Sumnjalo se i da sadašnji predsjednik Frank-Walter Steinmeier ima prste u pekmezu jer je pogrešno i nekorektno naveo tekstove iz drugih izvora, ali je Sveučilište u Giessenu zaključilo da nije riječ o pokušaju prevare.

Nabrajati bi se moglo unedogled, ali je zajedničko svim slučajevima da su takve prepisivačine sankcionirane kako bi se sačuvao ugled akademske zajednice i onemogućilo političare prepisivače da budu na svojim položajima.

I svagdje to tako ide osim, naravno, kod istočnih susjeda. Srpski ministar i Vučićev “libling” Siniša Mali među brojnim je drugim aferama s tvrtkama i stanovima bio optužen i za lažni doktorat, i bez obzira na to što je jalova oporba i ondje trubila na sva zvona, nije se dogodilo ništa. Dr. Mali i dalje uspješno pliva.

Veće cipele

Što će nakon svega biti s Marijem Banožićem teško je predviđati. Dosad se nekim čudom održavao iako je javnost negativno reagirala na mnoge detalje iz njegove biografije. Na mjesto ministra obrane došao je bez dana iskustva u realnom sektoru. Bio je “stručnjak za turizam” u Slavoniji, a onda je očito uletio u veće cipele nego što bi trebalo. Više je puta koristio avion kojim se služi Akrobatska skupina “Krila Oluje”, a od Zadra do Zagreba, što je relacija koja se automobilom prijeđe za najviše tri sata, vozikao se školsko-borbenim zrakoplovom Ministarstva obrane. Ukrcavao se u avion dok je službeno bio na godišnjem odmoru, a Ministarstvo obrane je tvrdilo da je let takvog zrakoplova jeftiniji od helikopterskog. Nema veze što je pilot čekao više od sedam sati da ministra vrati natrag.

“Uzalud vam trud, svirači, sve radim po zakonu”, poručivao je kritičarima, svjestan da ima snažnu podršku premijera koju opravdava stalnim bockanjem i izazivanjem Milanovića. Samo, izabran je krivi čovjek za taj delikatni posao jer Z. M. je trostruki doktor komunikologije u odnosu na dr. Banožića. Redale su se aferice, sa stanom od 92 četvorna metra u centru Zagreba koji koristi dok je ministar, a koji je dobio od Državnih nekretnina dok je još bio ministar državne imovine.

Tako velik stan dobio je jer ima troje djece, a istodobno je uzimao naknadu jer mu je obitelj u Slavoniji. Kasnije je tvrdio da na takav stan, u blizini MORH-a, “ima pravo” kao dužnosnik prve kategorije. Potpisivao je korištenje vojnog broda svećenicima koji su se žurili na ređenje hvarskog biskupa. Strastveni je lovac koji se voli slikati u lovačkoj uniformi, što je Milanović komentirao riječima da “puši cigare od sto dolara i smiče jelene i srndaće i veprove vojnim karabinom od 5000 eura u okolici Vinkovaca i Gašinaca”.

Ni to nije sve, ali je dovoljno.

Banožić se zgražao kada su mediji otkrivali aferu za aferom, a zgraža se i sada kada je pod sumnjom za prepisivanje.

Čudom se čudi

Diplomatski lukavo izbjegla je konkretan odgovor na te optužbe i ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek koja je i sama bila žrtva prepisivačine, a ministar resora koji uključuje i visoko školstvo Radovan Fuchs izdeklamirao je svašta, ali konkretno nije rekao ništa. Čak su i hadezeovci u prošlosti bili osjetljivi na te stvari pa je probleme uz Barišića imao i Milijan Brkić, tada moćni član stranke koji je vukao mnoge konce i tvrdio da je upravo on zaslužan što je Andrej Plenković došao iz Bruxellesa u fotelju na Trgu žrtava fašizma. Nešto će se trebati sada učiniti jer je pod sumnjom i akademska zajednica u Osijeku, a javnost je duboko razočarana novom aferom.

Sada je na djelu tihi “deal” predsjednika i premijera da isprave bruku vezanu uz blokadu sustava, nastalu isključivo zbog njihova osobnog sukoba u kojem je Mario Banožić bio samo sporedni lik. Kada napokon imenovanja u Oružanim snagama i sigurnosnim službama stupe na snagu, ni Banožić više neće igrati ulogu koja mu je bila namijenjena. Neće, zapravo, trebati premijeru, bit će mu još jedan uteg za vratom u godini koja će dobrim dijelom odlučiti hrvatske izbore. A s ministrima kao što je Banožić, da se samo uzme afera prepisivanja, HDZ nema sjajan start. Više opomenu da se nešto brzo poduzme i spasi što se spasiti može. Jer u protivnom bi čak i uspavani, netalentirani i spori prvaci oporbe mogli iskoristiti šansu.