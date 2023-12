Enigma crkvenog oprosta Manoliću: Jedna stvar oko njegove ispovijedi i dalje je nepoznanica

Autor: Mirko Jozić/7dnevno

Vremešni Josip Manolić mnogima je u našoj zemlji postao sinonim za dugovječnost pa je to ujedno i jedan od razloga zbog kojih se brzinom munje medijskim prostorom proširila vijest da se Manolić uoči Božića odlučio ispovjediti. Vijest je iznenađujuća i utoliko što je ovaj 103-godišnjak bivši komunist i nekadašnji djelatnik tajne službe koji je u javnosti nerijetko prozivan zbog tamničenja Alojzija Stepinca, a iznenađenje je i to što je Manolić sam zatražio ispovijed iako je, kako se tvrdi u medijskim napisima, u mladosti primio sakrament krštenja, pričesti i krizme.

U trenutku odluke Manolić je, kako se kaže, bio lucidan, ali i sve slabiji, no bilo mu je drago što će ga ispovjediti njegov zemljak – Podravac, monsinjor Zvonimir Alojzije Sekelj. Riječ je o umirovljenom svećeniku i bivšem župniku Župe svetog Blaža. Monsinjor Sekelj, tvrde oni koji su ga imali prilike pobliže upoznati, nikada nije upoznao vlastitog oca Zvonimira Jurja Sekelja jer su ga partizani kao ratnog zarobljenika strijeljali u svibnju 1945. godine na Dravogradu.

U to su doba njegovi roditelji bili dvije godine u braku, a otac Zvonimir bio je pozvan na služenje kadrovskog vojnog roka nedugo nakon što je završio pravo. Kao osoba sa završenim fakultetom dodijeljen je domobranima, a dobio je čin opskrbnog časnika odnosno poručnika. Prema svjedočenju jednog očevica koji je pukom slučajnošću uspio preživjeti strijeljanje, oca Sekelja partizani su ubili u svibnju. Njegov sin, mons. Sekelj, koji je ispovjedio Manolića, rodio se sredinom prosinca te 1945. godine, a majka mu je s razlogom nadjenula dva imena.

Djed svećenika koji je dao odrješenje Manoliću

Prvo ime Zvonimir dobio je, dakako, po pokojnom ocu, a drugo po djedu Alojziju Novoselu kojega su također ratnih godina ubili partizani. U knjizi “Vrijeme zločina: novi prilozi za povijest koprivničke Podravine” o partizanskim zločinima u podravskom kraju progovara novinar Zvonimir Despot, a poznat je i podatak da su partizani 1943. zauzeli Koprivnicu te ondje uhitili mnoštvo uglednih građana koje su potom strijeljali u Velikom Poljancu.

Među tim uglednicima našao se i djed svećenika koji je dao odrješenje Josipu Manoliću koji je široj hrvatskoj javnosti, poglavito onoj desnoj, dobro poznat pa se mnogi pitaju je li u redu da ga je svećenik uopće i ispovjedio, no Crkva je očito tu da oprašta grijehe onima koji su se pokajali, makar to bio i Manolić koji mnogima nije po volji. Zamjera se Manoliću i danas to što je tijekom Drugog svjetskog rata bio na čeku Pokrajinskog komiteta SKOJ-a za Hrvatsku u kojoj je djelovao po ustroju Ozne, nakon čega je djelovao i u zloglasnoj Udbi, ali i u Sekretarijatu za unutrašnje poslove, kada je i proveo utamničenje nadbiskupa Stepinca.









Prema riječima mons. Jurja Batelja, Manolić je sustavno pokušavao sakriti istinu o trovanju Stepinca dok je on bio zatvoren, a sudske medicinske komisije proučavanjem Stepinčevih posmrtnih ostataka ipak su utvrdile da je bio trovan jer su u njegovim kostima pronađene toksične supstancije poput kadmija, kroma, arsena i olova. Batelja je također tvrdio da je Manolić osobno potpisao da se nakon provedene obdukcije iz sudske medicine izuzmu svi instrumenti poput škara i noževa koji su bili u doticaju sa Stepinčevim mrtvim tijelom i njegovim organima.

Ostaje tajna

Nakon sloma komunizma dobar dio nekadašnjih udbaša promijenio je dres i pridružio se operativnim službama Hrvatske, što je učinio i Manolić koji je 1993. preuzeo dužnost predsjednika Županijskog doma Sabora premda je svima bilo sasvim jasno na koji je način djelovao i na kojim se pozicijama nalazio u jugoslavenskoj tajnoj službi. Nije to izgleda smetalo vodstvu HDZ-a koje je tada stvaralo hrvatsku državu u kojoj je i Manolić obnašao niz istaknutih dužnosti.

Što je Manolić ispričao svećeniku, ostaje tajna, no u svakom je slučaju simbolično to što je sakrament odrješenja primio baš od svećenika koji je i sam po ocu i djedu žrtva režima po čijem je nalogu Manolić djelovao i čiju je ideologiju propagirao. Spomenimo kako je mons. Sekelj ujedno i nekadašnji župnik u zagrebačkoj Župi sv. Blaža, a zaređen je 1971. godine po rukama pokojnog kardinala Franje Kuharića.









U sjemenište na zagrebačkoj Šalati Sekelj je stigao sa samo 17 godina, a oni koji ga poznaju opisuju ga i kao velikog intelektualca, ali i kao velikog duhovnika koji je svoje pastoralno iskustvo započeo kao župni vikar na Dolcu u Župi svete Marije, odakle je otišao u Pitomaču, gdje je boravio sve dok ga pokojni Kuharić nije imenovao župnikom u Župi Sv. Nikole Tavelića u Kustošiji, gdje je boravio više od dva desetljeća, posebice radeći s obiteljima i mladim parovima koji su se spremali za brak. Za neke, međutim, ipak postoje dvojbe zbog ovoga posljednjeg Sekeljeva čina.

Je li vraćen vjeri otaca?

Dok se jedni pitaju je li Manoliću trebalo oprostiti sve grijehe, drugi poput bivšeg saborskog zastupnika Marka Vučetića dovode u pitanje objavu Manolićevih fotografija. “Pseudokatolički politički lešinari šire fotografiju nemoćnog i od života odijeljenog Manolića. Ova fotografija pokazuje samo što je takvima vjera – skupljanje trofeja. Sve da je Manolić i zatražio svećenika, svećenika nije dobio. Dobio je lovca koji se fotografira nad tijelom lovine”, poručio je Vučetić.

Poruku su poslali i iz Manolićeve obitelji, u čijem se krugu može čuti kako je Manolić prije dvije godine prebolio koronu pa od tada ne hoda, no i dalje je, zahvaljujući brizi kćeri Zrnke, relativno dobro s obzirom na životnu dob. Spornu Manolićevu fotografiju objavio je portal Kamenjar uz vijest o posljednjoj ispovijesti, što navodno obitelji nije najbolje sjelo premda je fotografija snimljena u Manolićevoj kući tijekom posjeta njegove trojice prijatelja i svećenika.

Pitate li one iz Manolićeve bliže obitelji, od ispovijedi izgleda nije bilo ništa pa na koncu ostaje nepoznanica je li Manolić doista vraćen vjeri otaca kako to tvrdi Kazimir Mihašek u tekstu na spomenutom portalu.