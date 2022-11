‘EMMANUELE VJERUJ MI, NE ŽELIM RATOVATI S RUSIJOM!’ Ruski tandem teško obrukao poljskog predsjednika i to na dan velike opasnosti

Autor: Dnevno.hr

Poljski predsjednik najnovija je žrtva ruskog komičarskog tandema Vovan i Lexus nakon što je jedan od njih, pretvarajući se da je francuski predsjednik Emmanuel Macron, telefonski razgovarao s Andrzejom Dudom u noći kada su rakete pogodile poljsko selo na ukrajinskoj granici.

Gotovo osmominutna snimka, koju su Vovan i Lexus objavili na internetu, otkriva koliko je Duda bio zabrinut i uvjerava “Macrona” da ne želi rat s Rusijom.

“Emmanuele, vjeruj mi, vrlo sam oprezan. Ne želim ratovati s Rusijom i vjeruj mi, vrlo, vrlo sam oprezan”, čuje se Duda kako uvjerava svog “francuskog kolegu” da mu nije do sukoba s Rusijom.





Incident otvorio brojna pitanja

Dudin ured potvrdio je da se incident dogodio, a to priznanje izazvalo je brojna pitanja. Ovo je drugi put u posljednjih nekoliko godina da su šaljivdžije iz Rusije uspjele doći do Dude. Posebno zabrinjavajuće je to što se to dogodilo u večeri kada je svijet strahovao da bi sukob u Ukrajini mogao eskalirati.

Iz ureda poljskog predsjednika su objavili da je tijekom poziva predsjednik Duda iz neobičnog načina na koji je sugovornik razgovarao shvatio da se možda radi o pokušaju prijevare te je prekinuo razgovor.

Poljski dužnosnici sada istražuju kako su ti poznati ruski zafrkanti uspjeli doći do predsjednika.