ELON MUSK ODGOVARA NA NAPADE NA TWITTERU: ‘Prodat ću sve dionice Tesle ako mi netko iz UN-a objasni kako sa šest milijardi dolara može riješiti glad u svijetu’

Nakon što je dr. Eli David, vodeći stručnjaka za umjetnu inteligenciju na Twitteru objavio da Muskovih 2 posto cijelog bogatstva iznosi šest milijardi dolara, dok je UN-ov Svjetski program za hranu u 2020. skupio 8.4 milijarde dolara, javio se i sam Elon Musk koji je rekao da će prodati sve dionice Tesle odmah i riješiti glad u svijetu ako mu netko iz Svjetskog programa za hranu (WFP) Ujedinjenih naroda objasni kako se to može sa šest milijardi dolara.

David je postavio pitanje kako to nije riješilo pitanje gladi u svijetu, a Musk je nekoliko minuta kasnije opet tvitao i rekao da UN-ovo objašnjenje, odnosno njihov financijski plan, mora biti transparentan kako bi javnost točno vidjela gdje je i kako novac potrošen.

Reakcija je to na izjavu šefa Svjetskog programa za hranu (WFP) Ujedinjenih naroda koji je prije nekoliko dana izjavio da “mala skupina iznimno bogatih pojedinaca može pomoći u rješavanju gladi u svijetu sa samo malim dijelom svoga bogatstva.

David Beasley je u izjavi za CNN rekao da bi milijarderi trebali jednokratno priskočiti u pomoć, posebno istaknuvši dva najbogatija čovjeka na svijetu, Jeffa Bezosa i Elona Muska rekavši da treba šest milijardi dolara za pomoć 42 milijuna ljudi koji će doslovno umrijeti ako im se ne pomogne.

Prema podacima Bloomberga, direktor Tesle Elon Musk posjeduje bogatstvo vrijedno 289 milijardi dolara, što znači da Beasley traži donaciju od samo dva posto njegove imovine.

If WFP can describe on this Twitter thread exactly how $6B will solve world hunger, I will sell Tesla stock right now and do it.

— Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2021