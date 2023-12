Elitna klinika iz Svete Nedelje u raljama USKOK-a: Nova sumnja u korupcijsku hobotnicu

Autor: Jasenka Kovač/7dnevno

Državnom odvjetništvu ovih su dana dostavljeni dokazi protiv skupine liječnika koji vode Specijalnu bolnicu Radiochirurgia Zagreb. Riječ je o klinici koja se bavi dijagnostikom i liječenjem karcinoma. Raspolaže, kako kažu sami o sebi, vrhunskom opremom za dijagnostiku i liječenje karcinoma uz pomoć radioterapije, radiokirurgije i kirurgije. Njihov stručni tim sastavljen je od vrhunskih hrvatskih i međunarodnih stručnjaka s višedesetljetnim iskustvom u različitim oblicima liječenja karcinoma. Njezini suvlasnici su dr. Dragan Schwarz, Mato Ćatić i Miroslav Kovačić.

Osnivanje bolnice financirali su s oko pola milijuna eura Ćatićeva novca, te kasnije financijskom potporom HBOR-a i uz jamstva državne agencije HAMAG Bicro. Sada su prikupljeni dokazi prema kojima im država pogoduje ozbiljno kršeći zakon. U prijavi koja je poslana Državnom odvjetništvu, a evidentno je u nadležnosti USKOK-a, navedena je sumnja u korupcijsku hobotnicu kojom je Radiochirurgia Zagreb povezana s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (HZZO), ali i s Ministarstvom zdravstva – sumnja se da se izvlače milijuni iz državnog proračuna te zatim novac pere preko skupih nekretnina, automobila, vrtoglavih plaća…

Pravila i kontrole

Nova je to afera koja se rađa u Vladi Andreja Plenkovića, i to uoči superizborne godine. Domaće i europsko tužiteljstvo ne prestaju pokretati kaznene postupke protiv ljudi koje je Plenković odabrao kao svoje prve suradnike. Posljednji je iz Vlade, nakon afere Mreža, morao otići Davor Filipović, čiji prethodnik Darko Horvat čeka početak suđenja prema USKOK-ovoj optužnici kojom su obuhvaćena još dvojica nekadašnjih HDZ-ovih ministara, Tomislav Tolušić i Josip Aladrović, te bivši potpredsjednik Vlade iz redova manjina Boris Milošević.

Zanimljivo je da je zbog medijskih otkrića o zatajenoj imovini morao otići i Milan Kujundžić, ministar zdravstva kojem je aktualni ministar Vili Beroš bio zamjenik. Sam Beroš pak zadržava poziciju unatoč seriji otkrića o sumnjivim natječajima za opremu i zdravstvene usluge, među kojima se ističu izrade rješenja u sklopu digitalizacije zdravstva.

Novac se, prema svemu sudeći, dijeli šakom i kapom, a prema prijavi koju je dobilo Državno odvjetništvo, to se događa i u ovom slučaju. U pitanju su milijunski iznosi koji su se, kako tvrde bivši djelatnici Radiochirurgije Zagreb, slili, i još se slijevaju, u tu specijalnu bolnicu mimo pravila i kontrole. Iako je, dakle, zdravstveni sustav gotovo u kolapsu – prije svega zbog nedostatka ljudi – izgleda da pojedinci ne prezaju od toga da i u takvim okolnostima pronađu način da napune vlastite džepove. Suvlasnici Specijalne bolnice Radiochirurgia Zagreb prijavljeni su zbog milijunskih malverzacija ostvarenih uz pomoć političara s kojima su u sprezi. Sumnja se čak da su za odluke koje su im osigurale golema sredstva iz državnog proračuna platili mito.

Bez natječaja

Kako bi se sve to analiziralo, potrebno je poslovanje Radiochirurgije Zagreb staviti u kontekst. Ova specijalna bolnica osnovana je još 2016. godine u Svetoj Nedelji. Već u prvoj godini poslovanja ostvarila je, kako se navodi u prijavi, oko 1,7 milijuna kuna gubitaka. Navodno joj je prijetio i bankrot, no tada se, stoji u prijavi, sve mijenja. HZZO pod velom tajne, ali očito i zbog sprege čelnih ljudi Radiochirurgije Zagreb s političkim strukturama, potpisuje prvi ugovor s jednom onkološkom klinikom, i to bez javnog natječaja. Lucijan Vukelić, ravnatelj HZZO-a, 9. veljače 2018. stavlja svoj potpis na ugovor o dodjeli postupaka stereotaktičke kirurgije upravo ovoj novoj specijalnoj bolnici.

Prema tom prvom ugovoru, prijedloge za dodjelu specijalne vrste liječenja trebali su dati ili specijalisti kliničke onkologije i radioterapije iz Kliničkog bolničkog centra ili pak liječnički konzilij. Stvar je na početku tako i funkcionirala, no bivši zaposlenici bolnice koji su poslali prijavu opisuju kako čelni ljudi Radiochirurgije Zagreb tada zaključuju da dobivaju premalo postupaka pa se odluka HZZO-a promptno mijenja. Iz nje se izbacuje kontrolni mehanizam KBC-a te se pacijenti od tada direktno šalju specijalističkom timu Radiochirurgije Zagreb. To, ukazuje se u prijavi, omogućuje Radiochirurgiji da dobiva još više ugovora, da povećava opseg zahvata i zarađuje, međutim, opet je sve provedeno bez ijednog javnog natječaja.









Tako je za period od 1. srpnja do 1. prosinca 2021. odobreno plaćanje 900 postupaka stereotaktičke kirurgije. U studenome 2022. donesena je odluka o plaćanju dodatnih 300 postupaka. Ni tada nije bilo nikakvog javnog natječaja.

Političke veze

Uz prijavu je priložena i odluka HZZO-a od 16. listopada ove godine kojom je odobreno provođenje 2100 postupaka stereotaktičke kirurgije. Svaki postupak HZZO plaća 8837 eura, a realizirani su trebali biti od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine. Zanimljivo je da je zapravo riječ o odluci koja ima retroaktivni učinak, a iznos od gotovo 18,6 milijuna eura isplaćuje se Radiochirurgiji Zagreb prije nego što su svi postupci provedeni.

Uz to, i ovoga puta, navedeno je u prijavi, odluka je donesena a da HZZO nije proveo nikakav natječaj. Najnoviju odluku, prema dokumentu koji je priložen uz prijavu i u koji smo dobili uvid, potpisuje Drago Prgomet, predsjednik Upravnog vijeća HZZO-a. Uz ravnatelja Vukelića, on je najmoćniji čovjek HZZO-a. Miroslav Kovačić, suvlasnik Radiochirurgije Zagreb, navodno se hvalio da su ugovor dobili zahvaljujući lobiranju Kolinde Grabar-Kitarović s kojom je on osobno u prijateljskim odnosima. Kovačić je svojedobno bio državni tajnik Središnjeg državnog ureda za e-Hrvatsku i jedan od nekoliko najbližih ljudi bivšeg premijera Ive Sanadera. I drugi suvlasnik Radiochirurgije, dr. Schwarz, osim političkih veza imao je i vlastitu političku karijeru, naime, bio je državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja.









Šef HZZO-a Lucian Vukelić pod kojim se ove sumnjive isplate događaju također je zanimljiva ličnost. Po zanimanju je specijalist ortopedske kirurgije, a na čelu je HZZO-a od 2017., za što prima plaću od oko 2500 eura neto. Prije nego što je došao na čelo HZZO-a, nepunih je godinu dana bio HDZ-ov saborski zastupnik kao zamjena Olega Butkovića.

Bez milosti

Potpisnik sporne odluke o isplati 18,6 milijuna eura, Drago Prgomet, dva je puta bio HDZ-ov saborski zastupnik. Vodio je i Skupštinu Grada Zagreba, te je i redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i predstojnik Klinike za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata KBC-a Zagreb od 2006. godine. Uz to, navodi se u prijavi Državnom odvjetništvu, Prgomet godinama blisko surađuje s vodstvom Radiochirurgije Zagreb.

Na posljednjoj sjednici Upravnog odbora HZZO-a koja je održana u studenome ove godine jedan od članova, kako se navodi u zapisniku, tražio je da se s dnevnog reda povuče točka o isplati dodatnih sredstava Radiochirurgiji Zagreb. No to se ipak nije dogodilo. Odluku o isplati 18,6 milijuna eura Prgomet je potpisao.

U prijavi se objašnjava da zbog golemih isplata Radiochirurgiji Zagreb posljedice trpe sve ostale državne institucije. U njima je, navodi se, potpuno zaustavljeno liječenje onkoloških bolesnika. U Klinici za tumore Kliničke bolnice Sestre milosrdnice tako nije kupljenja nova oprema, čime su, uvjereni su prijavitelji, ugroženi životi brojnih bolesnika, dok je dio liječnika Klinike za tumore na plaći i u Radiochirurgiji Zagreb.

Slična povezanost utvrđena je i u Kliničkoj bolnici Dubrava iz čijeg Zavoda za abdominalnu kirurgiju sve više pacijenata završava u Radiochirurgiji. “Vlasnici Radiochirurgije Zagreb stalno među kolegama ističu da će svaki pokušaj razvoja radijacijske terapije i stereotaktičkog radiokirurškog liječenja najtežih onkoloških pacijenata u državnim i drugim bolnicama bez milosti zaustaviti. Zasad to koruptivnim aktivnostima uspješno i čine, istodobno ugrožavajući živote mnogim onkološkim pacijentima koji nemaju mogućnost doći na toliko nužno liječenje”, tvrdi nam izvor upućen u detalje prijave podnesene Državnom odvjetništvu.

Trag novca

U prijavi je detaljno opisano i na koji se način novac navodno izvlači iz Radiochirurgije Zagreb. Prije svega tu su goleme plaće koje dobivaju liječnici u toj specijalnoj bolnici. One nerijetko prelaze i 20 tisuća eura mjesečno u bruto iznosu. Uz to imaju i niz drugih povlastica – automobile koji se naručuju po njihovu izboru, mobitele… Ti su liječnici, napisano je u prijavi, bez ikakve osnove brojne pacijente slali u Radiochirurgiju Zagreb kako bi na njima dodatno zaradili, dok je istodobno, tvrde autori prijave, mogućnost liječenja postojala i u KB-u Dubrava. Drugim riječima, liječnici su koristili povezanost sa šefovima Radiochirurgije Zagreb kako bi se na račun pacijenata dodatno bogatili.

Novac iz specijalne bolnice navodno je izvlačen te zatim reinvestiran i putem tvrtke Ray of Hope, koju su Schwarz, Ćatić i Kovačić osnovali još 2013. godine. Autori prijave navode kako se preko nje golema sumnjiva zarada ulaže u razne nekretninske poslove u Hrvatskoj.

Među dokazima nude podatke da zaposleni u ovoj tvrtki nisu lani ostvarili ni jedan sat rada, a istodobno je njezin prihod bio gotovo 6,9 milijuna eura. To je, prema računici koja je navedena u prijavi, čak 156,33 posto više nego godinu prije.

U 2022. tvrtka je ostvarila i neto dobit od 4,260.000 eura, što, kako stoji u prijavi, predstavlja povećanje od 207 posto u odnosu na prethodnu godinu. Dio zarade, kako se sumnja, uložen je u nekretnine na području Kvarnera. Budući da je sve realizirano pod prikrivenim imenima, istražitelji bi trebali slijediti trag novca od tih nekretnina do novca izvučenog iz HZZO-a.

Snažan lobist

Navodno je baš na Kvarneru za jednog visokopozicioniranog djelatnika Ministarstva zdravstva kupljen apartman, dok je on zauzvrat snažno lobirao da se sredstva iz HZZO-a bez natječaja isplate Radiochirurgiji Zagreb. U prijavi se navodi i da šefovi ove specijalne bolnice, osim što povlače golema državna sredstva, u posljednje vrijeme traže doplate i od samih pacijenata. Na istražiteljima je samo da ih o tome, na osnovi informacija iz prijave, sada ispitaju.