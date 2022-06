ELEKTRONIČKI MEDIJI DOBIVAJU NOVI ZAKON! Ministarstvo kulture dalo degustaciju nadolazećih promjena

Autor: Ivor Kruljac

Hrvatski audiovizualni centar, Agencija za eleketroničke medije te Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, pokrovitelji su posebnog programa Novi zakon u Hrvatskoj (New Law in Croatia), koji se istaknuo kao najrelevantnijim dijelom konferencije NEM Dubrovnik 2022. Riječ je o događaju koji je okupio najbolje svjetske medijske stručnjake, paneliste i prezentere koji su došli kako bi komentirali nove trendove, strategije i promjene u televijskoj branši, a Novi zakon u Hrvatskoj detaljno je publici predstavio najveće utjecaje novih zakonskih regulativa. najbolji svjetski medijski stručnjaci, panelisti i prezenteri stigli su kako bi komentirali nove trendove, različite strategije i promjene u televizijskoj branši. Kao najrelevantniji dio ovogodišnjeg izdanja NEM Dubrovnika 2022, istaknuo se poseban program Novi zakon u Hrvatskoj (New Law in Croatia) pod pokroviteljstvom Hrvatskog audiovizualnog centra, Agencije za elektroničke medije i Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Kroz panele, prezentacije i primjere iz prakse, publici su detaljno predstavljeni najutjecajniji aspekti novih zakonskih regulativa.

“Svi prepoznajemo važnost sadržaja proizvedenog u Europi za našu raznolikost i identitet, ali i za medijsku industriju. Zakon o elektroničkim medijima stupio je na snagu u listopadu prošle godine i uveo je niz promjena koje se odnose na doprinos aktera na tržištu, lokalnu produkciju i razvoj audiovizualnog sektora u cjelini. Davateljima medijskih usluga na zahtjev, koji ciljaju na Hrvatsku, uvedena je obveza doprinosa od 2% godišnjeg bruto prihoda za provedbu nacionalnog programa za audiovizualno stvaralaštvo i izravnog ulaganja od 2% za produkciju ili kupnju audiovizualnih djela hrvatske nezavisne produkcije”, rekla je u uvodnom govoru ministrica kulture i medija, Nina Obuljen Koržinek, objašnjavajući novu obvezu operatera prema kojima 10% godišnjeg bruto prihoda moraju izdvojiti za djela hrvatske nezavisne produkcije.

Dok NEM Dubrovnik 2022 općenito nudi priliku za privatno povezivanje predavača, djelatnika i predstavnika vodećih operatera, nacionalnih televizija i streamera, kako domaćih, tako i inozemnih, Novi zakon u Hrvatskoj je uspio ostvariti isto to, omogućivši razmjenu kontakata domaćih aktera medijske i televizijske scene s njihovim inozemnim kolegama, otvarajući vrata za nove suradnje.





Važnost europske suradnje

To pokazuje i dolazak istaknutih ljudi iz tvrtki kao što su Movistar Plus+ International Division, Nadcon Film, yes Studios i kompanije Ampere Analysis. Ovom su prilikom pokazali primjere vlastitih tržišta kako bi ilustrirali na koji način je ulaganje u lokalnu produkciju isplativo na svim razinama.

Uz to, državni tajnik Ministarstva kulture i medija, Krešimir Partl, moderirao je panel o integraciji ulaganja u lokalnu produkciju i audiovizualna djela kroz poslovnu strategiju u kojemu su sudjelovali producent kuće Antitalent, Danijel Peko, Siniša Đuranović (potpredsjednik Hrvatskog Telekoma), direktor pravnih poslova za A1 Hrvatsku, Nikola Klisović te predsjednik Hrvatskog audiovizualnog centra, Christopher Peter Marcich.

Također, tu je bio i panel vezan uz koprodukcijske modele raznih igrača u TV areni, gdje je publici objašnjena važnost povezivanja i zajedničko djelovanje europskih produkcija u audiovizualnim djelatnostima. Sudjelovali su pročelnik za strategiju EBU-a Jonathan Broughton, potpredsjednik za dramu ZDF Studiosa Robert Franke, producent i partner u kući Drugi Plan Nebojša Taraba, glavna urednica HTV-a Rahela Štefanović, direktorica međunarodne televizijske produkcije za Sony Pictures Television Krisztina Gallo te direktorica sadržaja za Canal+ Monika Kłosińska.