Ekstremisti ne bi napali Izrael da nisu dobili naredbu iz ovog sjedišta moći: Pozadina je kompleksna

Autor: Mario Stefanov/7dnevno

Hamas i njegovo djelovanje samo su novo poglavlje zloporabe islamističkog ekstremizma za potrebe velikih sila i s njima uvezanih bliskoistočnih državnih i nedržavnih aktera. I ovoga puta, kao i svaki put kada se za bilo čije geopolitičke ciljeve koristi islamistički ekstremizam i kada god je on u nekoj ulozi, rezultat je uvijek iznova isti – sve strašniji i strašniji pokolj. Nakon što je islamistički ekstremizam – oličen u Muslimanskom bratstvu, al-Qaedi, ISIL-u i ostalim podružnicama stvorenoga holdinga islamističkoga terora – iskorišten od SAD-a i europskih sila te posredno Izraela za preslagivanje geopolitičke karte Bliskog istoka i disoluciju svih arapskih država koje bi vojno mogle ugroziti Izrael, uključujući i Irak i Siriju, morbidnom igrom silnica svjetske politike sada je iskorišten od Rusije i njegova antizapadnoga bloka, uključujući i Iran.

Rusija je u cilju odvraćanja pozornosti od rata u Ukrajini i razvlačenja snaga Zapada pokrenula pokušaj izazivanja kriznih žarišta diljem svijeta i otvaranja starih, prigušenih sukoba ovoga puta uz pomoć Irana koji kontrolira, financira i naoružava Hamas i koji je aktivirao bliskoistočno ratište. Sve indicije ukazuju na smjer odakle je došao poticaj i narudžba za Hamasov napad na izraelska naselja, prema Iranu i Rusiji, ali dokaza nikada neće biti. Potpuno je sigurno, Hamas nikada ne bi poduzeo ono što je poduzeo 7. listopada bez direktnog traženja Teherana ili pak bez njegove suglasnosti. Iran, s druge strane, ima sve bliže vojne odnose s Rusijom koji uključuju i masivnu razmjenu naoružanja i vojne opreme. Njihovi vanjskopolitički ciljevi u ovome trenutku potpuno se preklapaju.





Nova žarišta

Hamas je uostalom za izvršenu zadaću dobio pohvalu najviših iranskih čelnika. Samo nekoliko dana nakon Hamasova pokolja i uzimanja civilnih talaca u izraelskim naseljima uz pojas Gaze, iranski ministar vanjskih poslova u Dohi se susreo s vođom Hamasa, Ismailom Haniyehom, a izaslanstvo Hamasa je sljedećih dana primljeno i u Moskvi.

Poruka je jasna. Moskva i Teheran sastancima s vođama Hamasa neposredno nakon terorističkog napada od 7. listopada posredno poručuju da stoje iza djelovanja Hamasa i otvaranja novog ratnog žarišta s očitim ciljem razvlačenja zapadnih snaga i logističkih kapaciteta na više područja. Nedvojbeno, time se istovremeno kao prijetnja Zapadu u izgled stavlja mogućnost otvaranja još kriznih žarišta i eskalacije rata Hamasa i Izraela u širi regionalni sukob u koji bi bile uvučene i američke trupe, stacionirane u regiji, koje se u ovome trenutku procjenjuju na oko 3000 vojnika. SAD i Zapad očito pokušavaju sanirati ono što su zakuhali Rusija i Iran i spriječiti otvaranje više frontova.

Stoga se svi na zapadu, na čelu sa SAD-om, u cilju sprečavanja daljnje eskalacije drže opcije izbjegavanja otvorenog lociranja Moskve i Teherana kao izvora krize. Optuživanje Rusije i Irana bi u pokušaju zatvaranja mogućnosti eskalacije rata u ovom trenutku bilo kontraproduktivno. Stoga javno ukazivanje SAD-a na to da se trenutno ne raspolaže dokazima o izravnoj umiješanosti Irana i Rusije služi pokušaju držanja rata pod kontrolom i izbjegavanja njegova širenja. U tom smjeru poduzeta je intenzivna diplomatska aktivnost pa nakon američkog predsjednika Bidena sada državni tajnik Antony Blinken leti od prijestolnice do prijestolnice na Bliskom istoku. Istovremeno, SAD je kao sredstvo odvraćanja od eskalacije ojačao vojne potencijale u regiji upućivanjem čak dviju udarnih skupina nosača aviona u istočno Sredozemlje.

Bez obzira na to što se Zapad i arapske države pretvaraju da ne znaju čemu i komu je poslužio Hamasov teroristički napad, svi vrlo dobro znaju što je u njegovoj pozadini.

Vječni sukobi

Izraelska diplomacija je tijekom posljednjih mjesec dana kao signal da je Izraelu sve jasno poslala Moskvi, barem tri puta, pažljivo formulirane poruke da će joj vratiti istom mjerom kada joj se pruži prilika. Osim signala, taj potez, kao i izjave pojedinih izraelskih dužnosnika, služi i kao upozorenje da se Rusija drži podalje od onoga što slijedi u izraelskom vojnom odgovoru na napad Hamasa. No Moskva nastavlja podržavati Hamas, manje-više otvoreno, i time održavati mogućnost širenja sukoba posredništvom Irana. Holding islamističkog terora sada je preko svoje podružnice Hamasa zloupotrijebljen i iskorišten od Rusije, nakon što je desetljećima djelovao u korist SAD-a i Izraela. Nema bitne razlike, ni idejne ni u načinu djelovanja između ISIL-a i Hamasa.

Sukobi između njih za trajanja zajedničkog razbijanja arapskih država ne proizlaze iz različitih idejnih i političkih polazišta nego iz služenja različitim gospodarima bliskoistočnih ratova. Sunitski ISIL bio je u sukobu s palestinskim, također sunitskim, Hamasom, prije svega zato što ga podržava šijitski Iran, dok je ISIL ratovao sa šijitima na prostorima razorenih Sirije i Iraka. Razlika je samo što su proxy ratnici različitih igrača, a zajedno su dio jedinstvenog sunitskog holdinga islamističkog terora.

Hamas nije samonikli, spontani pokret nastao isključivo zbog izraelske okupacije, on je ozbiljna vojna i politička konstrukcija koja ima svoju povijest daleko dulju od osnutka krajem 80-ih godina prošlog stoljeća. Kao ogranak Muslimanskoga bratstva, njegova povijest seže do početka prošlog stoljeća, a njegovi ciljevi daleko prelaze brigu za Palestince i oslobađanje palestinskog teritorija. Nadilaze čak i proklamirani cilj uništenja Izraela. Hamasov vrhovni cilj je stvaranje islamskog kalifata.









Hamas je, naime, nastavak razvoja i palestinski ogranak najstarije islamističke organizacije, revolucionarnog i stotinu godina starog Muslimanskog bratstva nastalog davne 1928., u Egiptu, na podlozi arapskog revolta protiv europskih kolonizatora, vođenog idejnim i političkim ciljem stvaranja jedinstvenog islamskog kalifata na prostorima Bliskog istoka. Povijest islamističkog ekstremizma usporedno je i povijest njegove zloporabe od vanjskih sila, a ona je uistinu bogata i duga.

Prevara Arapa

Islamistički ekstremizam na prostorima Bliskog istoka pravu snagu regionalnog političkog čimbenika počeo je stjecati tek rušenjem Osmanskog Carstva, nakon 1. svjetskog rata i početkom čvrstog i trajnog instaliranja britanskih i francuskih, a potom i američkih gospodarskih, političkih i vojnih interesa na tim prostorima.

Britansko-francuskom prevarom arapskog naroda, koji su tijekom 1. svjetskog rata potaknuli na pobunu protiv osmanske vlasti obećanjem podrške budućoj arapskoj državi, a potom tajnim sporazumom Sykes-Picot međusobno podijelili njihov teritorij, iscrtali granice novih država koje su podijelile arapski etnički korpus ne uvažavajuće vjerske razlike i uspostavili potom svoju dominaciju – udareni su temelji arapskog revolta i na Bliski istok uvedeni sukobi i nestabilnost.

Podjela osmanskih arapskih posjeda službeno je dovršena mirovnim ugovorom iz Sevresa 1920., koji faktičkom stanju britansko-francuske dominacije i podjele Bliskog istoka uspostavljenom tajnim ugovorom daje međunarodnopravnu snagu. U prevladavajuće islamskom arapskom svijetu vjerski čimbenik postao je okosnica otpora britanskoj i francuskoj kolonijalnoj vlasti, posebice nakon što je arapska politička, intelektualna i vjerska elita došla do spoznaja da su Britanci i Francuzi istovremeno obećali stvaranje i židovske države na području Palestine.

Na temeljima političkog islama i panarapskog otpora kolonijalnoj vlasti nastaje 1928. u Egiptu najutjecajnija sunitska islamistička organizacija Muslimansko bratstvo. Njegov cilj je od početka djelovanja do danas bio uspostava islamskog kalifta sa šerijatskim pravom na cijelom arapskom, ali i muslimanskom političkom prostoru i time razbijanje kolonijalnih geopolitičkih konstrukcija i zapadne vojne i gospodarske dominacije nad državama muslimanskog svijeta.









Pad država

Tijekom godina pokret je mijenjao protivnike, od britanskih i francuskih kolonizatora preko nacionalističkih arapskih sekularnih režima nastalih nakon oslobađanja arapskih država od kolonijalne uprave do vladara arapskih zaljevskih monarhija i moćne Saudijske Arabije.

Dok za vrijeme suprotstavljanja kolonijalnoj vlasti nije imao nikakve saveznike izvan Bliskog istoka u fazama sukobljavanja s Nasserovom vlašću u Egiptu i njegovim sekularnim sljedbenicima u drugim arapskim državama Muslimanskom bratstvu nameću se vanjski saveznici, koji s vremenom počinju za svoje interese manipulirati dotad autohtonom organizacijima iz koje je u međuvremenu izniklo mnogo sunitskih islamističkih skupina od kojih su mnoge postale daleko ekstremnije od same majčinske organizacije, koja barem na formalnoj teorijskoj razini nije odobravala terorističke metode. Istaknuti pripadnik Muslimanskog bratstva bio je i sam kasniji vođa al-Qaede, Ayman al-Zawahiri.

To su američki stratezi i učinili nakon sovjetske invazije na Afganistan, kada su, prešutno pristavši na moguće posljedice, ponovno iskoristili usluge ekstremnih islamističkih struktura za borbu protiv sovjetskih trupa i marionetske vlade u Kabulu. Preko iste saudijske poveznice uz pakistansku pomoć tisuće islamističkih boraca u organizaciji američkih tajnih službi prebacuju se u Pakistan, a zatim u Afganistan. Opremaju se ogromnim količinama naoružanja, uključujući i tada najsuvremenije američke protuzrakoplovne rakete “Stinger”.

Preko Pakistana redovito im se dostavlja potrebna oprema, popuna streljiva i ljudstva, a izvlače ranjenici. Na afganistanskom ratištu među islamističkim borcima pojavljuje se i Ayman al-Zawahiri, koji se upoznaje i povezuje s Osamom bin Ladenom, pa obojica postaju njihovi istaknuti vođe i američki saveznici.

Globalni čimbenik

Rat je okončan povlačenjem sovjetskih trupa, što je islamističke grupacije kao pobjednike uzdiglo s uske regionalne na razinu globalnog čimbenika i dovelo pred oči međunarodne zajednice. Iz okvira opskurnih bliskoistočnih obavještajnih ureda i spisa američkih hladnoratovskih majstora izašli su pred lice zapadne javnosti, koja ih je slavila kao borce protiv komunističke opasnosti, a na sadržaj programa pokreta koje su stvorili od talibana, preko Islamskog Emirata Afganistana do bin Ladenove al-Qaede nitko se nije obazirao.

Američka politika, pak, vrlo je dobro znala čemu je kumovala i nastavila je balansirati po crti svojih i islamističkih interesa.

No islamistički udarac američkom savezniku nije se dugo trebao čekati. Nakon velike koalicijske vojne operacije predvođene SAD-om za izbacivanje iračkih trupa i oslobađanje Kuvajta, u kojoj su uz američke europske saveznike sudjelovale i gotovo sve arapske zemlje, islamistička struktura ponovno nije htjela prihvatiti američke i zapadne regionalne opcije koje joj ne odgovaraju i na pojavu zapadnih trupa na bliskoistočnom muslimanskom tlu svojim saveznicima iz Afganistana objavila je sveti rat. Malo tko je u zapadnoj javnosti u prvi mah ozbiljno shvatio njihove prijetnje, no serija terorističkih napada sljedećih godina ukazivala je na jačanje al-Qaede i njoj pridruženih organizacija islamističkog terorizma.

Američka politika invazijom, osvajanjem i razbijanjem Iraka 2003. započinje ostvarenje svoga novog velikog geostrateškog projekta prekrajanja stogodišnje britansko-francuske geopolitčke konstrukcije Bliskog istoka iznikle iz sporazuma Sykes-Picot i potvrđene mirom iz Sevresa. Agenda stvaranja “novog Bliskog istoka”, potaknuta američkom i britanskom potrebom osiguranja izvora i pravaca protoka energenata i osiguranjem slobodnog i nesmetanog ulaska zapadnog kapitala na bliskoistočno tržište, samo je dio američkoga globalnog geostrateškog projekta “Novog američkog stoljeća” (Project for the New American Century – PNAC).

Prašina rata

Uvod u realizaciju američke razarajuće vizije bliskoistočnoga geopolitičkog preslagivanja po svojoj mjeri prekrajanjem državnih granica bile su pažljivo organizirane i vođene revolucije tzv. arapskog proljeća, prikazane kao prodemokratski spontani narodni pokreti. U biti su bile sunitske islamske revolucije, koje su s bliskoistočne scene pomele sve sekularne režime, razorile države koje su mogle ugroziti Izrael, američke i zapadne interese, pri čemu su izazvale sektaška i vjerska krvoprolića, vjerske progone i valove izbjeglica i u konačnici stvorile pretpostavku za jačanje islamističkih pokreta i nastanak jedinstvene mreže terora danas oličenog u ISIL-u i njegovu kalifatu.

Muslimansko bratstvo s podrškom Turske i Katra preuzelo je vlast u Egiptu i počelo se širiti susjednim državama, ali je na poticaj ostalih regionalnih igrača, posebice Saudijske Arabije, uklonjeno s političke scene, a njegovi vođe su utamničeni. Iz iračke al-Qaede novonastali ISIL je uz podršku Saudijske Arabije, zaljevskih monarhija, Turske i drugih sunitskih regionalnih igrača započeo osvajanje teritorija budućeg sunitskog entiteta, zauzimajući ogromne dijelove Sirije i Iraka, čineći pritom nesmetano od međunarodne zajednice i svjetskih sila genocid i kulturocid neviđenih razmjera.

Istovremeno šijitske oružane formacije s podrškom Irana zauzimale su pozicije na budućem šijitskom entitetu, a stare bliskoistočne državne granice iscrtane davnim britansko-francuskim tajnim sporazumom Sykes-Picot nestajale su u prašini rata koji je zahvatio cijelu regiju, upravo kako je i predviđeno američkim planovima. U trenucima kada je ISIL odradio glavninu krvavog posla za američke, zapadne i izraelske interese i postao opasnost za same regionalne sponzore od Turske preko Jordana do Saudijske Arabije, došlo je vrijeme za njegovo uništenje. SAD i saveznici okupljeni u antiterorističkoj koaliciji krenuli su u razbijanje ISIL-ova vojnog i političkog vrha, slamanja njegove vojne moći, rastjerivanje boraca i sljedbenika.

Rijeka oružja

Muslimansko bratstvo u Egiptu, nakon što je vojnim udarom srušeno s vlasti, nastavilo je podzemni rat protiv egipatskih vlasti. Većim dijelom se zajedno s pratećim islamističkim ekstremnim skupinama povuklo na egipatski Sinaj, odakle je pružalo oružani otpor Kairu i uspostavilo suradnju sa svojim ogrankom, palestinskim Hamasom. Preko te poveznice do današnjeg dana teče rijeka oružja i političkog utjecaja prema Hamasu. Antiterorističke operacije egipatske vojske i policije na Sinaju proteklih godina protiv islamističkih militanata samo su djelomično suzbile moć islamista na tom slabo kontroliranom dijelu egipatskog teritorija i uspostavljenu vezu s Hamasom koji je jačao svoju vlast u susjednoj Gazi i svoju vojnu moć.

Preživjeli i dok je klijenata neuništivi holding islamističkog terora sada je odradio novi posao, ovoga puta ne za SAD i europske sile nego za Rusiju i njoj bliskog saveznika Iran. Još jedna crna stranica povijesti zloporabe islamističkog ekstremizma od velikih sila ili pak regionalnih aktera upravo se ispisuje.