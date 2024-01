Eksplozije odjekuju u Iranu: Ljudi umiru blizu grobnice generala kojeg su ubili Amerikanci

Autor: I.G.

Dvije snažne eksplozije potresle su područje blizu groblja u jugoistočnom iranskom gradu Kermanu tijekom ceremonije obilježavanja smrti vrhovnog zapovjednika zemlje, Kasema Soleimanija, ubijenog u napadu američkih bespilotnih letjelica 2020. godine. Prema izvješćima iranskih državnih medija, najmanje 50 ljudi je izgubilo živote, dok je desetke ranjeno.

Iranska državna televizija prva je izvijestila o prvoj eksploziji koja se dogodila blizu džamije Saheb al-Zaman, gdje se nalazi grobnica Kasema Soleimanija. Druga eksplozija uslijedila je nekoliko minuta kasnije, prema izvješćima.

“Ogromna eksplozija dogodila se u blizini džamije Saheb al-Zaman, gdje se nalazi Solejmanijeva grobnica u Kermanu”, objavila je državna televizija, dodajući kako se druga eksplozija dogodila nekoliko minuta kasnije, prenosi agencija France Presse.

Prema informacijama agencije Nournews, nekoliko plinskih boca eksplodiralo je na cesti koja vodi prema groblju, dok vlasti prate situaciju. Hitne službe, unatoč blokadama cesta zbog prisutnih masa, pružaju pomoć ozlijeđenima.

‘Timovi evakuiraju ozlijeđene’

Agencija SNN poručuje da su vozila hitne pomoći na putu prema groblju gdje su se radi obilježavanja Solejmanijeve smrti okupile stotine Iranaca.

“Naši timovi za brzi odgovor evakuiraju ozlijeđene, ali valovi gomile blokiraju ceste”, rekao je Reza Fallah, čelnik Crvenog polumjeseca pokrajine Kerman za državnu TV.

Solejmani, bivši zapovjednik iranskih elitnih snaga Kuds, bio je ključna figura u vojnim operacijama na Bliskom istoku. Ubijen je u siječnju 2020. godine u Iraku u američkom vojnom napadu.

Nournews je rekao da je “nekoliko plinskih kanistera eksplodiralo na cesti koja vodi do groblja”. Iranski državni mediji citirali su lokalnog dužnosnika koji je rekao da “još nije jasno jesu li eksplozije izazvale plinske boce ili teroristički napad”.

Državna TV prikazala je spasioce Crvenog polumjeseca kako pomažu ranjenima na ceremoniji, na kojoj su se okupile stotine Iranaca kako bi obilježili godišnjicu Soleimanijeve smrti.