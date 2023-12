Eksplozije odjekuju diljem Ukrajine: U jednom danu umrlo 30 ljudi

Kombinirani napadi Rusije koji su pokrenuti danas na nekoliko gradova u Ukrajini ostavili su najmanje 30 mrtvih i 160 ozlijeđenih, a očekuje se da će se taj broj povećavati kako se operacije pružanja pomoći nastavljaju, objavile su ukrajinske vlasti.

Ukrajina se u utorak našla na udaru kombiniranog zračnog napada raketama i dronovima, navela je ukrajinska vojska. Više gradova diljem Ukrajine našlo se na meti ruskog napada, među njima Kijev, Lavov, Harkiv i Odesa.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je da je Rusija, prema procjenama, danas lansirala oko 150 raketa u najvećem zračnom napadu na Ukrajinu i da je većina njih srušena. Zelenski je dodao da su Rusi “ispalili gotovo svako oružje koje imaju u arsenalu”.

Leteći objekt ušao je jutros u zračni prostor Poljske, članice NATO-a, iz smjera granice s Ukrajinom, priopćilo je Operativno zapovjedništvo poljske vojske. Poljski general je priopćio kako sve ukazuje na to da se vjerojatno radi o ruskom projektilu koji se kasnije vratio u Ukrajinu.

Na društvenim mrežama se pojavila snimka eksplozije na stambenom neboderu u Kijevu.

Russia reportedly used a mix of Kh-47 Kinzhal, S-300, UAVs, Kh-22/Kh-32 and Kh-101/Kh-50.

18 strategic bombers took part.









