(VIDEO) Eksplozija u restoranu, više od 30 mrtvih, pojavile se snimke: Među žrtvama su srednjoškolci i umirovljenici

U četvrtak je u sjeverozapadnom kineskom gradu Yinchuanu u eksploziji restorana poginula najmanje 31 osoba, objavili su kineski državni mediji dodavši kako se tragedija dogodila uoči trodnevnog praznika Zmajevih čamaca kada mnogi u Kini izlaze i druže se s prijateljima.

Kako javljaju kineski mediji, krhotine stakla zasule su zamračenu ulicu u kojoj se nalazi niz drugih restorana i prostora za zabavu.

At least 31 dead and 7 injured in a barbecue restaurant gas explosion on Wednesday night in Yinchuan, China.

A Gas tank on the first floor exploded first then detonated the gas pipe on the second floor, according to local people. pic.twitter.com/D7OTTkVQYG

