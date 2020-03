EKSPLOZIJA U GAZI: Najmanje 50 osoba ranjeno, devetero mrtvih

Najmanje devetero ljudi je poginulo, a više od 50 je ranjeno u snažnoj eksploziji u četvrtak u pekarnici u Pojasu Gaze.

Do eksplozije je došlo u pekarnici u izbjegličkom kampu Nuseirat u centru Gaze, a prvotna istraga pokazuje da su eksplodirale plinske boce. Ministarstvo zdravstva u Gazi objavilo je da su među poginulima tri žene, dok se u ozbiljnom stanju nalazi se 14 ljudi. Hitne službe nalaze se na mjestu događaja, objavilo je ministarstvo.

Gaza kojom upravlja Hamas više od desetljeća je pod strogom blokadom koju je nametnuo Izrael, a podržao Egipat. Oko dva milijuna ljudi živi u bijednim uvjetima u obalnoj enklavi te vlada nestašica pitke vode i električne energije.

Footage of the aftermath of the gas explosion in a Nusseirat bakery which has reportedly killed betwen 9 and 11 people and injured dozens. #Gaza https://t.co/cysdDZKxkM https://t.co/Y729KeQWxF pic.twitter.com/RK3MCeFL6S

— Imshin אימשין إيمشين (@imshin) March 5, 2020