EKSPLOZIJA PLINA U BLIZINI SANKT PETERSBURGA: Požar se vidi kilometrima, javili se iz ruskog ministarstva za hitne situacije

U blizini Sankt Peterburga u Rusiji eksplodirao je plinovod. Rezultat je veliki požar koji se mogao vidjeti kilometrima.

Prema posljednjim informacijama iz ruskog ministarstva za hitne situacije, eksploziju je uzrokovao kvar na cjevovodu i nitko nije ozlijeđen.

The explosion in Sankt Petersburg, Russia, in slow motion. Something flammable went off. #Russia #SanktPetersburg





— (((Tendar))) (@Tendar) November 19, 2022