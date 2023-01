EKSPLOZIJA NA PLINOVODU: Između Litve i Latvije dim je sukljao 50 metara u zrak

Novi problemi s opskrbom plinom u svijetu.

Litvanski operater plinskog transportnog sustava, AB Amber Grid, izvijestio je da se oko 17 sati dogodila eksplozija na plinovodu koji povezuje Litvu i Latviju, piše Reuters.

Zasad nema izvješća o žrtvama jer se eksplozija dogodila podalje od stambenih zgrada, javljaju lokalni mediji.

Operator sustava napomenuo je da se plinski transportni sustav sastoji od dva paralelna plinovoda, ističući da je do eksplozije došlo na jednom od njih, dok na drugom nije došlo do oštećenja.

BREAKING: Fire caught on video from the blast from the gas pipeline connecting Lithuania and Latvia

Public broadcaster LRT reports that the town of Pasvalys, in northern Lithuania, has evacuated due to the situation pic.twitter.com/I0WL6sXEs4

— Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) January 13, 2023