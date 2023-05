EKSPLOZIJA ISPRED BUCKINGHAMSKE PALAČE: Uhićen muškarac, a policija navodi da nije riječ o terorizmu

Ispred Buckinghamske palače postavljen je kordon nakon što je u utorak oko 19.00 po lokalnom vremenu priveden muškarac koji je prišao vratima palače zbog sumnje da je posjedovao eksplozivno oružje, doznaje BBC.

Nakon procjene stručnjaka iz opreza je izvršena kontrolirana eksplozija, ali nema izvješća o pucnjavi ili ozljedama policajaca ili prolaznika.

Policija je objavila da nije riječ o terorističkom činu pa se podrazumijeva da se to tretira kao izolirani incident mentalnog zdravlja.

Uhićenje se dogodilo samo četiri dana prije proslave krunidbe kralja Karla III., kojoj će prisustvovati svjetski čelnici i druge kraljevske obitelji iz cijelog svijeta.

Utvrđeno je da muškarac posjeduje i sumnjivu torbu, priopćila je metropolitanska policija.

Kralj i njegova supruga nisu bili u Buckinghamskoj palači u vrijeme uhićenja.

Glavni nadzornik Joseph McDonald rekao je: “Policajci su se odmah bacili na uhićenje muškarca i on je priveden u policiju. Policajci su na mjestu događaja, a daljnji očevid je u tijeku”.

Na mjestu događaja pronađene su sumnjive čahure iz sačmarice te će ih pregledati stručnjaci. Ceste su sada ponovno otvorene i veći dio kordona je uklonjen.

Buckinghamska palača odbila je komentirati ovaj slučaj.

