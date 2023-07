‘Piz*o jedna!’ Drele raspalio po Filipoviću, udara i Spajić: ‘Ako ste vi domoljub, ja sam vehabija’

Odbor za gospodarstvo Hrvatskoga sabora održava danas tematsku sjednicu o “Izvješću o problematici kupnje i prodaje plina prema uredbi o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije”.

Na sjednicu Odbora na temu plinske afere dolaze ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović, te čelnici HROTE-a i HERA-e te šef HEP-a Frane Barbarića.

Saborskom su odboru dostavljena izvješća neovisnih tijela (Plinacro, HROTE, HERA) te HEP-a. Podsjetimo, potpredsjednik Vlade Branko Bačić jučer nije htio odgovoriti na pitanje novinara tko je kupio višak plina, rekavši da će o tome na sjednici saborskog odbora izvijestiti “onaj tko je za to isključivo nadležan, a to je HROTE”.





Sjednica počinje u 15 sati

15:00 Počela je sjednica.

Oporbeni zastupnici traže stanku kao na sjednici Sabora.

Anka Mrak Taritaš kao predlagatelj prva je dobila riječ.

“Ovdje nije riječ o tome što je vlada napravila zbog rata u Ukrajini ili što je napravila zbog korone. Ovdje je riječ o plinu i što se događalo s prodajom viškova. Mi saborski zastupnici nismo stručnjaci za plinski biznis, niti za procese u plinskom biznisu. Ali imamo zdravi razum i pamet. Ako dolazimo u 6. mjesec, pratimo sve trendove na tržištu plina, ako znam da građani znatno manje troše plin jer se ne grijemo. Zašto vlada i svi sudionici odgovorno nisu reagirali i samo digli slušalicu. Ljudi moji imamo problem”, rekla je uvodno Mrak Taritaš.









15:15 Bauk: Vlada u ovom slučaju podsjeća na grupu TNT

“Ova situacija bila je ozbiljna dok vlada satirički obrazlagala što se dogodila. Vlada u ovom slučaju podsjeća na grupu TNT – imam plin, cijena sitnica. Filipović poput Alana Forda, tko spava, nije budan. A vrhunac je Bačić jučer u stilu Grunfa – tko izgubi dobitak, dobije gubitak”, komentirao je dovitljivi SDP-ovac Arsen Bauk.

15:30 Riječ je dobio ministar Davor Filipović:









Filipović je rekao kako je vlada reagirala na krizu energenata te je navodio razloge zbog kojih su uveli uredbu da INA sav plin koji proizvede mora prodavati HEP-u te je govorio o ruskoj invaziji.

“Mnogi su govorili da se skladište plina neće napuniti i da će sve propasti. To se nije dogodilo. Vlada je cijelo vrijeme intervenirala pa zato građani plaćaju električnu energiju po cijenama koje su najniže u EU. Cijene naftnih derivata, kada usporedite s EU, imam najnižu cijenu, plin je samo skuplji u Mađarskoj nego kod nas”, rekao je ministar.

Pohvalio se da su spasili kućanstva i škole od nestašice plina te da su donijeli odluku kako sav plin koji se proizvodi u Hrvatskoj, ostaje u Hrvatskoj.

“Brojke pokazuju da sve što je vlada radila, radila je dobro. Da se dobro nosila s energetskom krizom i da naše gospodarstvo neometano funkcionira”, rekao je.

“U dijelu medija su krivo i maliciozno interpretirani neki dopisi. U dopisu koji mi je upućen u siječnju HEP traži dodatna sredstva kako bi INA-i plaćali plin koji je višak. Vlada je odlučila osigurati ta sredstva”, rekao je i dodao da je vlada činila sve što je HEP tražio. Također je rekao da se u dopisu iz veljače radilo o istoj stvari.

“U dopisu 13.2. HEP traži da se prošire kapaciteti iz Okolija. Tu su cijeli tjedan bile manipulacije.”

Zatim je komentirao dopis koji je od Barbarića navodno primio u ožujku. “U tom dopisu se reprezentira tablica s viškovima, ali i manjkovima u pojedinim mjesecima, i nigdje se ne govori da će se prodavati po ovim cijenama. 27. ožujka šaljem povjerenici EK-a da idemo u dokapitalizaciju HEP-a. 5. travnja dobivam dopis od Uprave HEP-a da će se po zapunjenu kapaciteta u Okoliju višak plina koristiti za vlastite potrebe ili za prodaju na domaćem ili stranom tržištu, što je meni logično i kažu da će to raditi ako im ja ne naložim drugačije. Budući da je meni ovo logično, ja sam zadovoljan s tim što su mi predložili. Nakon toga, ja kao ministar ne dobivam obavijest da će se raditi drugačije.”

“29.6. dobijem dopis od HROTE-a koji mi javlja da se višak plina HEP-a ostavlja u sustavu i prodaju ga po cijenama koje su spominjane u medijima. 30.6. obavještavam o tome Butkovića”, rekao je Filipović.

Tvrdi da je potom obavijestio i premijera te se onda sljedeći tjedan ukinula uredba po kojoj HEP preuzima plin od INA-e. “Ni u jednom dopisu koji mi je HEP uputio nije navedeno da će se plin prodavati na ovakav način. Nitko me ni u jednom trenutku nije obavijestio da se plin prodaje ovako, čim smo dobili tu informaciju smo reagirali”, ustvrdio je.

16:00 Na scenu je stupio šef HEP-a Frane Barbarić:

“Ako netko zna što je kriza, znamo mi u HEP-u. Znamo što znači u katastrofama, pa čak i ratu,. Osigurati opskrbu energijom”, rekao je.

“Plinsko skladište u Okolima popunili smo u planiram roku prema odluci vlade i nacionalnog kriznog tima za plin te tako spriječili krizu”, rekao je te nastavio objašnjavati uredbu vlade.

“Uredbom je propisano kako je INA dužna cijeli proizvedeni plin prodati HEP-u po cijeni od 47 eura. Uredbom je propisano da je plin preuzet od INA-e HEP dužan isporučivati jasno propisanih kategorija kupaca”, rekao je Barbarić.

“Ovom je mjerom omogućen nastavak opskrbe za 120 tisuća kućanstava kojima su isticali ugovori o opskrbi plinom. Regulirana cijena od 41 euro tada je bila pet puta niža od regularne cijene. Ova je odluka donesena retroaktivno i HEP veći dio listopada nije raspolagao informacijom o količina plina koje je potrebno isporučiti i o cijenama isporuke. Kada se te cijene usporede s cijenama plina na TTF burzi na dan stupanja uredbe, može se izračunati da su korisnici plina, građani i ustanove, u konačnici platili 370 milijuna eura manje za plin”, priča Barbarić.

O viškovima plina:

“5. lipnja svi kapaciteti su bili napunjeni. Budimo realni, ovo nije rijedak događaj na energetskim tržištima diljem svijeta. Gubici se ne događaju samo u Hrvatskoj ili samo na plinskom tržištu”, rekao je Barbarić i dodao:

“HEP je dobio plin koji mora preuzeti, potražnja je bila mala. To se rješava u propisanom i transparentnom procesu na koji HEP nema utjecaj, ali se radi o čestom događaju u svijetu. Da to razumijemo, nitko od ovog događaja ne bi radio problem, a kamoli aferu”, poručio je.

16:30 Predsjednik Plinacroa: Mi ne vršimo trgovačke transakcije

Ivica Arar, predsjednik uprave Plinacroa naglasio je da Plinacro ne vrši trgovačke transakcije, već pruža uslugu transporta plina korisnicima transportnog sustava.

Dodao je da voditeljima poduzeća dva puta tijekom dana dostavljaju podatke o protocima plina te da na mrežnim stranicama objavljuju podatke o odstupanjima.

Kazao je da voditeljima poduzeća dva puta tijekom dana dostavljaju podatke o protocima plina te da na mrežnim stranicama objavljuju podatke o odstupanjima. Rekao je i da su dnevna odstupanja česta te da su česti slučajevi kada ukupna neravnoteža ne ukazuje na neravnotežu cijelog sustava, stoga ne poduzimaju radnje uravnoteženja.

“Niska prodajna ili kupovna cijena rezultat je odnosa ponude i potražnje, ni u kojem se slučaju ne smije ograničiti jer bi rezultiralo poremećajem cijena na tržištu plina”, kazao je Arar.

17:00 Šef HROTE-a: Mi ne trgujemo plinom

Boris Abramović, ravnatelj HROTE-a, rekao je da želi na jednostavan način opisati ulogu HROTE-a te se dotaknuti i ostalih sudionika u ovom slučaju. “Operator tržišta ne prodaje niti kupuje plin. Operator tržišta osigurava da tržište može funkcionirati. Dakle, HROTE ne trguje u smislu da prodaje nešto što nije njegovo”, rekao je Abramović.

Zatim se osvrnuo da Arara koji je rekao da Plinacro ne trguje te kazao da je to netočno. “Gospodim Arar se vjerojatno zabunio, nekoliko puta je, siguran sam nenamjerno rekao, da Plinacro ne trguje plinom. To nije točno. Vi ste subjekt koji trguje i to je dobro. Mi smo svojevrsna burza koja omogućuje obavljanje trgovinskih transakcija”, objasnio je Abramović.

“Siguran sam da je za trendove povećanja znao HROTE, morao je znati Plinacro i sigurno je znao, Plinacro odgovorno radi posao, i isto tako i HERA na temelju izvješća koja je dobio. HROTE je bio tu na rubu komunikacijskog kanala. Neformalni razgovori kolega iz HROTE-a i Plinacroa upućivali su da je stvar riješena, to vam iskreno tvrdim”, kazao je Abramović i dodao da je ministarstvo bilo obaviješteno.

“Vlada je onda u roku par dana donijela odluku o prestanku važenja predmetne uredbe”, rekao je.

Zastupnička pitanja

Zatim su uslijedila zastupnička pitanja te se prvi javio Hrvoje Zekanović. “Neki koji su imali očite greške u upravljanju danas kritiziraju”, ustvrdio je Hrvoje Zekanović.

“Onaj tko radi često se može dogoditi i da pogriješi, ali važno je da ne bude intencije, da se pogoduje, nego da se rješavaju problemi”, rekao je ministar Filipović.

Nino Raspudić pitao je Filipovića kada je trebalo ukinuti uredbu da HEP kupuje sam plin od Ine te je li višak umjetno bio stvoren, pošto postoje informacije da je slobodno skladište u Mađarskoj.

“Mislim da se trebalo ukinuti kad je došlo do zapunjavanja skladišta u Okoli, ako se već nije koristio za vlastitu potrošnju kao što sam ja informiran. Mi imamo uredbu od EU da skladište mora biti zapunjeno na 93 posto. Mislim da nije bilo problema da se razgovara s drugima čiji kapaciteti nisu popunjeni. Moglo se pogledati ima li drugdje kapaciteta”, rekao je Filipović.

18:00 Žestoke psovke na sjednici

Filipović je Davoru Dretaru kazao da Domovinski pokret radi sve protiv domovine.

“Piz*o jedna!”, poručio je Dretar Filipoviću. Za to je dobio tri opomene i više nema pravo na riječ.

“Ako ste vi domoljub, ja sam vehabija!”, rekao je glavni tajnik Domovinskog pokreta Daniel Spajić.

Zastupnici sada postavljaju pitanja Frani Barbariću (HEP).

“Gledajući vas gledam mrtvaca, čovjeka kojem su odbrojani dani jer ste od čelnog čovjeka detektirani kao odgovorni”, rekao je Nikola Grmoja.

20:00 Nastavlja se žestoko udaranje oporbe

“Samo ste vi čuli da me ministar optužio, a ja sam ovako živ, nisam mrtvac pa povucite to”, odgovorio je Barbarić.

“Jeste li mogli odbiti ministra kad je donio uredbu i ima li ministar kao jedini član skupštine financijska izvješća HEP-a?”, pitao je Daniel Spajić.

“HEP je generator gospodarstva u Hrvatskoj. Financijska izvješća idu i ministru i u Finu i na burzi, najnormalnije idu, s tim da morate shvatiti da imamo među stepenicu – Nadzorni odbor”, odgovorio je Barbarić.

HDZ-ova i Plenkovićeva perjanica Majda Burić: Ministar je promptno reagirao, a HEP je morao prodati viškove

Nakon što je u nekoliko navrata pohvalila vladu zbog donošenja uredbe po kojoj je INA sav plin morala prodavati HEP-u, Majda Burić ponovo pohvalila je ministra i ustvrdila da HEP nije kriv za nastalu situaciju.

“Činjenica je da je 29. lipnja HROTE alarmirao ministarstvo i ministra o prodaju viškova i da je ministar promptno reagirao i obavijestio koga je trebao. Čini mi se da je HEP bio primoran viškove plasirati na tržište jer ih nikako drugačije nije mogao skladištiti, a sam sustav trgovine plinom u EU funkcionira na način da se distributer penalizira kada dođe do viškova”, rekla je.

Uslijedila su pitanja šefu HERA-e. Na pitanje zbog čega nije obavijestio Ministarstvo čim su dobili prvi dopis od HROTA-e, rekao je da su oni putem redovnog izvješća za svibanj dobili informaciju o odstupanju za HEP.

“Problemi dolaze 5. lipnja. Mi te podatke ne vidimo. Podatke za lipanj dobivamo 29. lipnja”, rekao je Vrban i dodao da su prije dobili samo upozorenja.

20:30 Kako je tko trebao reagirati?

“Sada je nakon ovog jasno da HDZ želi za sve optužiti HROTA-u, umjesto njihovog ministra Filipovića koji je za sve kriv”, rekla je SDP-ova Sanja Radolović.

“Meni se čini da ste vi jedina agencija koja je nešto poduzela. Što su u ovoj situaciji trebali poduzeti svi uključeni, uključujući i Ministarstvo i kada smo mogli reagirati”, pitala je Dalija Orešković.