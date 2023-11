Eksplodiralo vozilo na mostu između SAD-a i Kanade: FBI na terenu, ima preminulih

Na mostu koji povezuje SAD i Kanadu u blizini slapova Niagare eksplodiralo je vozilo, objavio je FBI. Do eksplozije je došlo na Rainbow Bridgeu dan prije Dana zahvalnosti u SAD-u.

Uzrok eksplozije zasad nije poznat. Izvori su rekli da su poginule dvije osobe koje su se nalazile u autu.

Više izvora iz policijskih snaga reklo je da je malo prije podneva po lokalnom vremenu automobil koji je dolazio s kanadske strane granice sa SAD-om eksplodirao nakon što je krenuo prema sekundarnom području pretrage. Automobil je bio na Rainbow Bridgeu koji povezuje Kanadu s New Yorkom i prošao je kroz početnu kontrolnu točku na kojoj se pregledavaju identifikacijski dokumenti prije nego što je došlo do eksplozije.

Zasad vlasti navodno ne znaju što je uzrokovalo eksploziju. FBI, policija države New York i američka carina i granična zaštita su na mjestu događaja i istražuju.

Federalne vlasti pokušavaju dohvatiti video iz više različitih kutova jer se izjave svjedoka razlikuju.

