Eksperti otkrili što će biti s Hrvatskom ako dođe do globalnog rata: ‘Preostaje nam samo jedno’

Autor: Doris Vučić

“Mnogi su to rekli prije mene, ali dopustite mi da to kažem snagom svog ureda – moglo bi doći do rata u Švedskoj”, rekao je nedavno švedski ministar civilne obrane Carl-Oskar Bohlin, dodavši kako je “potrebno brzo poduzeti mjere kako bi se ublažila prijetnja iz Rusije”. Sličnu je poruku poslao i njemački ministar obrane Boris Pistorius, koji ističe da je rusko-ukrajinski rat povijesna prekretnica za Njemačku.

“Gotovo svakodnevno čujemo prijetnje iz Kremlja. Tako da moramo uzeti u obzir da bi Vladimir Putin mogao jednog dana napasti neku zemlju NATO-a”, rekao je Pistorius u intervjuu za njemački Der Tagesspiegel, upozorivši da stručnjaci očekuju da bi se to moglo dogoditi u razdoblju od idućih pet do osam godina.

A panika trese i Poljsku, čiji je ministar obrane Władysław Kosiniak-Kamysz također istaknuo da “moramo biti spremni za svaki scenarij”, dok je zapovjednik češke vojske Karel Řehka naglasio da je “nužno početi s opsežnim naoružavanjem i obukom vojske”.

Ništa se ne može samo tako isključiti

U svakom slučaju, jedno je sigurno. Strah se više ne skriva, a trebamo li se i mi bojati, upitali smo Zorana Metera, analitičara i urednika portala Geopolitika.news, koji je uvjeren da ni SAD-u ni Rusiji nije u interesu pokretanje trećeg svjetskog rata.

“Svi stručnjaci znaju da bi taj rat prije ili poslije prerastao u nuklearni rat, a niti jedna od tih država si ne može priuštiti poraz u takvom ratu. No, ništa se ne može samo tako isključiti, ni Prvi svjetski rat tada nije željela niti jedna europska sila, ali do njega je došlo”, podsjeća Meter.

Kada imate niz pogrešnih poteza, upozorava, kotač se zavrti i više ga se ne može zaustaviti, a eskalacije prerastaju u incidente, incidenti u krize, krize u ratove…

“Sada uočavamo kako raste oštra retorika, a možemo reći i histerija u Europi, pogotovo istočnih članica Europske unije, ali i nordijskih, gdje se odašilju poruke kako će prije ili kasnije početi rat između NATO-a i Rusije. Međutim, nisam baš siguran da se to radi iz iskrenih pobuda u smislu da ti koji to govore u to i vjeruju”, analizira Meter pa produbljuje kontekst.









‘Hrvatska se ne mora bojati’

“Prije svega mislim da je to posljedica s jedne strane izbora u SAD-u gdje je došlo do blokade sredstava za pomoć Ukrajini. Tom se retorikom pokušava podići temperatura da bi se potaknulo zakonodavce da se pojača financijska i vojna pomoć Europske unije prema Ukrajini jer SAD se iz toga polako povlači. I to ne samo jer postoji mogućnost da Trump pobjedi na izborima, nego i zato što su sada preokupirani sukobima na Bliskom istoku”.









A u histeriji prednjače upravo istočne članice Europske unije, ističe Meter, a ima u toj cijeloj retorici i dodvoravanja kako bi se pokazalo tko je veći saveznik ili sluga SAD-u. “Rekao bih i da je ovaj strah od Trumpa pomalo iluzoran u Europi jer zapravo sve ono što je Trump tražio Biden je de facto i izvršio što se tiče Europske unije, tj. odbacivanja europskog plina i nafte. Trump i ako dođe na vlast, ono što će sigurno nastaviti činiti je da će još jače uhvatiti Europsku uniju za vrat, ali ne na način da je gura u rat, već da i dalje drži napetost prema Rusiji i na taj način ne da disati Europskoj uniji”, pojašnjava analitičar.

Hrvatska se, smatra on, ne mora bojati, no niz pogrešnih poteza se vuče po pitanju Ukrajine i pitanje je do kojeg će trenutka Moskva trpjeti tu eskalaciju. “Prije ili kasnije će se morati sjesti za stol jer ne može se dozvoliti da Rusija pobjedi, a Amerika izgubi i obratno. U nekom trenutku će doći do dogovora kada će se ili priznati postojeće stanje ili će se te sfere utjecaja malo pomaknuti. Najveći gubitnik će u svakom slučaju biti Ukrajina koja će teritorijalno ostati oskvrnjena, a u kojem obimu još je sada teško reći, no tim će se pitanjem baviti Washington, Moskva ili Bruxelles.

‘Rat se ne može isključiti’

Što se tiče Hrvatske, nemamo tu puno toga za reći i učiniti. Članica smo NATO saveza. Za neke suverene odluke već odavno nema prostora, možemo pratiti i nadati se da to sve skupa neće eskalirati”, zaključuje Meter.

Politički i sigurnosni analitičar Denis Avdagić napominje da zapravo nitko od nitko od dužnosnika zapravo ne govori da će doći do rata, nego se govori da se trenutačno nalazimo u vremenu da se rat ne može isključiti.

“Europa je dugo vremena bila uljuljana u neki osjećaj sigurnosti, možemo reći od završetka Hladnog rata. Izuzev rata koji smo mi imali, ostatak Europe nije osjećao neku prijetnju, no to se sada promijenilo. Nakon događaja u Ukrajini smo vidjeli da stvari nisu više nemoguće.

‘Neke zemlje su shvatile da je vrag odnio šalu’

Jedan dio zemalja je shvatio da je vrag odnio šalu pa su počeli vraćati obvezni vojni rok i povećavati BDP u smislu potrošnje za obranu. Krenulo je to sve od Obame koji je inzistirao da se do 2024. barem u državama članicama NATO-a digne potrošnja BDP-a na dva posto”, podsjeća Avdagić koji se slaže s Meterom da Hrvatskoj u cijeloj priči preostaje samo jedno.

“Članica smo NATO-a koja će slijediti ono što drugi rade, jednostavno pripremajući se na mogućnost ratne prijetnje. Zato smo i otvorili ovu temu vraćanja neke vrste vojnog roka za mlade. Jasno je da se služenje vojnog roka odgodilo kada nije postojala prijetnja, a sada je ona tu i jednostavno moramo pričati o realnostima. Ne možemo reći da neminovno idemo prema ratnoj okolnosti, nego se pripremamo za najgoru mogućnost. I uostalom, imati veliku i snažnu pričuvu djeluje i kao odvraćanje onog tko bi želio ugroziti našu sigurnost”, ističe za kraj.