Ekskluzivno! Zagrepčanke u strahu: „El Padre“ nam prijeti klanjem i silovanjem a policija mu ništa ne može!

Autor: Marin Vlahović

Na nekoliko grupa društvene mreže Facebook, veći broj stanovnika zagrebačke Trešnjevke žalilo se na ponašanje registriranog nasilnika kojem navodno ni policija ne može stati na kraj. Njegovo ime je Davor Frkanec, a susjedi tvrde da im je život pretvorio u noćnu moru.

„Ne znate više kako će izgledati dan. Hoće li vas samo psovati, ili će razbijati, prijetiti klanjem i silovanjem. Urla na nas da smo četnici, balije i ustaše, kako ga okrene. Bojimo se izlaziti u park gdje šeće svoje pse. U strahu su i roditelji s djecom, a što je najgore, svi su se počeli bojati prijavljivati ga policiji, jer policajci tvrde da tu ništa ne mogu. Samo porazgovaraju s njim, skupe izjave i onda opet sve krene po starom.“ – priča nam uplašena susjeda. (podaci poznati redakciji)

Na društvenoj mreži facebook, Frkanec je umjesto pravog imena i prezimena odabrao nadimak „Lima El Padre“. Kao lokaciju na kojoj živi, naveo je grad La Paz u Boliviji. Pojedini aktivisti s Trešnjevke, upozorili su nas kako je Frkanjac „tempirana bomba“, ali i da očito uživa nečiju zaštitu, jer bi u protivnom, prema njihovom mišljenju, policija drugačije reagirala.

Jedno vrijeme, susjedi su imali mira. To se dogodilo kada je Frkanec završio iza rešetaka. Druga susjeda nam priča kako je tamo završio nakon što je registarskom pločicom pretukao djevojku.

„Kada je završio u zatvoru, bili su to blaženi mjeseci. Prebio je djevojku. Kažu da ju je premlatio registarskom pločicom auta. To je bilo u kafiću „Bastet“, gdje je jedno vrijeme radio. „ – rekla nam je druga susjeda.

Pokušali smo dobiti neke informacije od vlasnika kafića, ali je navedeni broj isključen. Stanovnici ovog kvarta, rekli su nam da kafić zadnje vrijeme ne radi. Obratili smo se nadležnoj policijskoj stanici u Nehajskoj ulici. Iz policijske stanice su nam poručili da ne smiju službeno odgovarati na naša pitanja. Neslužbeno smo saznali kako su zbog raznih incidenata, Frkanca prijavili dvadesetak puta, pa i da su podignute prijave. Temeljni policajac s Trešnjevke, koji želi ostati anoniman, tvrdi da je problem u pravosuđu koje svaki slučaj tretira zasebno, iako se tu radi o permanentnom kriminalnom ponašanju i teroriziranju susjeda. Do završetka pisanja ovog teksta, nismo uspjeli uspostaviti kontakt s mladićem koji utjerao strah u kosti cijelom susjedstvu. Kako nitko ne želi imati s njim ikakav kontakt, tako je teško doći i do njegovog telefonskog broja. Na upite preko Facebooka, zasad nije odgovarao. Ipak, razgovarali smo s nekim članovima njegove obitelji, koji su nam otkrili obiteljsku anamnezu ovog slučaja.

Frkanac nosi majčino prezime, a otac mu je nekada bio jedan od krupnijih zagrebačkih kamatara. Jedan period svog života, Frkanac je živio s ocem, ali izgleda da niti otac nije izašao na kraj s njegovom nasilničkom naravi. Susjed, koji se i sam sukobio s Frkancem, priča nam da ovaj mladić nema stalne prijatelje.

„Mislim da je psihički bolestan. Nitko normalan se ne može tako ponašati. Posebne mete su mu žene i fizički slabije osobe. Njima upućuje najodvratnije uvrede i prijetnje. Govori im da će ih silovati i zaklati, unosi im se u lice. Nekidan je ušao u dućan „Gavranović“, pokupio hrpu stvari i stavio u vrećicu, a onda na blagajni sve bacio na pod. Izašao je bahato van i rekao da ide u „Lidl“. Prodavačice kažu da ih često gađa hranom i vrijeđa. Boje ga se prijaviti, da im se ne osveti. „ – ispričao nam je još jedan susjed Davora Frkanca.

S obzirom da prema našim informacijama, već dulje vrijeme, nema nikakav posao, pitali smo njegovog susjeda, od čega živi „Lima El Padre“?

„A od čega bi živio? Pa prodaje droge, to zna cijeli kvart. On je diler. Nije to bez vraga. Kad god upadne u probleme s jačima od sebe, tada se poziva na veće autoritete iz kvarta, koji se okupljaju kod jedne autopraonice. „

Koje autopraonice?

„Ne bih o tome. Imam obitelj, a ti ljudi nisu zezancija. Tamo se ni policija ne usudi dolaziti.“- preplašeno nam je ispričao susjed mladića, kojeg u kvartu optužuju za nasilje i maltretiranje cijelog susjedstva.