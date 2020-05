EKSKLUZIVNO: RASPUDIĆ I MOST STVARAJU SNAŽNI SAVEZ!

Autor: Dnevno

Proteklih dana pisalo se pregovorima između kolumnista i profesora Nine Raspudića sa Miroslavom Škorom i desnim blokom. Iz provjerenih izvora doznali smo pravu istinu o Raspudićevom angažmanu. Mediji su pisali da on pregovara sa Škorom, no ono što nije izašlo u javnost jest njegov dogovor s MOST-om nezavisnih lista.

Ta priča seže još u pretkorona vrijeme dok je, kažu nam izvori, Nino Raspudić okupio tim i planirao osnovati vlastitu stranku. S obzirom na nastalu situaciju zbog korona krize i činjenice da su nadležne službe prestale s radom, službeno osnivanje bilo kakvog političkog pokreta je onemogućen. No, Raspudić i njegova inicijativa nije stala s pripremom za političkim djelovanjem te su dogovorili suradnju s MOST-om.

Saznajemo da Raspudić i MOST imaju dogovor o zajedničkom nastupu i trenutno su u pregovorima sa Domovinskim pokretom Miroslava Škore. Preduvjet za bilo kakve razgovore bio je da se radi o ozbiljnim ljudima bez afera i bez povezanosti sa HDZ-om i SDP-om. Ako se ti uvjeti ne ispune Raspudićeva inicijativa i Most će zajedno na izbore jer ne žele biti dio neke kompromitirane priče koja je naslonjena na neku od dviju velikih stranaka. Kako doznajemo, u Raspudićevoj inicijativi su ugledni intelektualci, liječnici i poznati odvjetnici..