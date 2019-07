Ekskluzivno! Mladi HDZ-ovci prodavali besplatnu ‘Žuju’ i prevarili vlasnicu salona za punije gospođe?!

Nakon što smo razotkrili aferu o netransparentnom trošenju novca udruge “Budi ponosan”, čija je predsjednica mlada HDZ-ovka Ana Lovasić, javilo nam se više svjedoka koji su potvrdili sumnje iz našeg teksta te iznijeli još neka saznanja. Podsjećamo, iza organiziranog praćenja lanjskoga svjetskog prvenstva u nogometu, kao i dočeka nogometaša, ostali su brojni repovi koji se vezuju uz poslovanje udruge “Budi ponosan” i njezinu predsjednicu Anu Lovasić.

Dokumente koji ukazuju na nenamjensko trošenje novca objavili smo u prethodnom tekstu.

https://www.dnevno.hr/vijesti/hrvatska/ekskluzivno-dokumenti-potvrduju-docek-nogometasa-je-prevara-novac-pokupili-mladi-hdz-ovci-1341983/

Slijedom informacija naših izvora da su sponzori uz novac donirali i alkoholna i bezalkoholna pića, kao i različiti inventar i namještaj, kontaktirali smo Zagrebačku pivovaru, koja nam je poslala zanimljiv odgovor.

“Zagrebačka pivovara već niz godina sponzorira velik broj različitih manifestacija diljem Hrvatske. Naša politika sponzorstva podrazumijeva da podržavamo niz događanja različitog opsega – od malih do velikih, od lokalnih do nacionalnih. Sponzorstvima pokrivamo najrazličitije formate, kao i područja – od koncerata, festivala, sportskih priredbi, lokalnih manifestacija i niz drugih. Odabir događanja koja sponzoriramo temelji se na našim strateškim marketinškim smjernicama, kao i interesima i preferencijama potrošača. Kako smo godinama vezani uz nogometnu reprezentaciju, podržali smo i event gledanja nacionalne reprezentacije na Trgu koju je organizirala udruga ‘Budi ponosan’. Iznosi sponzorstava ugovorom su definirani i poslovna su tajna”, glasi odgovor iz Zagrebačke pivovare.

Prema našim izvorima, odgovor na ovo pitanje mogao bi zanimati i USKOK koji je, prema neslužbenim informacijama, pokrenuo istragu o cijelom slučaju. U međuvremenu, razgovarali smo i s pojedinim vlasnicima štandova koji su nas molili da ostanu anonimni. Oni tvrde da je udruga “Budi ponosan” besplatno dobila tisuće litara piva. S obzirom na to da pivo na Trgu bana Josipa Jelačića tijekom praćenja Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji nije bilo besplatno, postavlja se pitanje, komu su čelnici udruge prodali ili ustupili toliku količinu pića? Jedan od vlasnika štanda tvrdi da je bio prisiljen otkupiti dio piva i prodavati ga na crno. Isti svjedok navodi da je mjesto za štand morao unaprijed platiti u gotovini. On tvrdi da je svaki vlasnik štanda morao platiti ukupno 40.000 kuna, ali da nisu primili nikakve potvrde za plaćanje. Problem je nastao nakon polufinala Svjetskog prvenstva, kada je Grad Zagreb odlučio da se štandovi moraju maknuti. Vlasnici štandova psolije su tražili kompenzaciju i odštetu od formalnih i neformalnih predstavnika udruge “Budi ponosan”, ali su nakon navodnih prijetnji odustali od svojih zahtjeva.

Kontaktirali smo i Terezu Kuharić, vlasnicu poznatog modnog butika za punije gospođe. Naime, upravo se njezino ime vezivalo uz neke čudne transakcije. Ipak, gospođa Kuharić nam je objasnila svoje poslovanje s udrugom “Budi ponosan”.

“Mi smo im iznajmili svoj prostor u Tkalčićevoj ulici. Zbog toga smo zatvorili dućan. U prostoru su bili oko godinu dana. To je uglavnom dogovarao moj muž s Anom Lovasić i njezinim dečkom. Ostali su nam dužni novac, i to smo prijavili. Mislim da to nije u redu. Znate, mi moramo platiti PDV, sve smo uredno vodili i sad se bojimo hoćemo li ikada vidjeti svoj novac. Bilo bi korektno da su podmirili svoje obaveze”, rekla nam je gospođa Kuharić.

Suprug Ane Lovasić, Antonio Ljubić, svojedobno je radio i kao asistent Davora Ive Stiera u Europskom parlamentu. Zvali smo njegova bivšeg šefa za komentar, ali nije odgovarao na naše pozive. Na Facebook stranici “Naša Sveta Nedelja”, pojedini korisnici i sugrađani Ane Lovasić pišu da ih naše otkriće o njezinoj ulozi u udruzi “Budi ponosan” nije iznenadilo. Inače, “Budi ponosan” nije jedina udruga navijača hrvatske nogometne reprezentacije čije se poslovanje našlo pod povećalom istražnih tijela i javnosti. Ove godine najprije je pokrenut, a onda i zaustavljen, stečaj nad klubom navijača “Uvijek vjerni” koji vodi Ilija Perković. Bivši vođa toga kluba navijača, Kruno Grlević, optužio je Perkovića za ulogu glasnika Zorana Pripuza i navodne prijetnje zbog bivšeg ministra Tolušića. Perković je javno opovrgnuo njegove navode. Autor ovih redaka preslušao je kompletnu snimku tajno snimljenog razgovora između Perkovića i Grlevića i ta snimka potkrepljuje tvrdnje Krune Grlevića. Ali, vratimo se na financijske aspekte poslovanja kluba navijača “Uvijek vjerni”. Nakon 688 dana neprekidne blokade računa, Trgovački sud obustavio je stečajni postupak nad tim klubom jer su zastupnici udruge donijeli potvrdu da više nemaju nepodmirenih obaveza. Fina je stečajni prijedlog podnijela u ožujku 2016. Tada je dug iznosio 578.154 kune. Ostaje nejasno tko je i zašto podmirio dug ove udruge. Ilija Perković dobro je poznat hrvatskoj policiji, koja ga je uhićivala i zbog šverca oružja. Njegov sin je Mirko Perković, drugooptuženi iz skandaloznog slučaja Davida Kruljca koji je, kao i Perković mlađi, umjesto zatvorom, za posjedovanje veće količine narkotika kažnjen dobrotvornim radom. Upućeni tvrde da bi se istragom kluba navijača “Uvijek vjerni”, mogle pronaći mnogo veće financijske dubioze i nelogičnosti nego kod udruge “Budi ponosan”. Veliki je misterij i kako se klub navijača “Uvijek vjerni” uopće našao pod prijetnjom stečaja. Udruga ima samo jednog zaposlenog, a od svog osnutka 2008., preko ugovora s HNS-om, primila je milijune kuna. Iako su formalno konkurencija, postoje osobe koje se pojavljuju kao akteri obiju udruga. Konačni rasplet ove priče mogao bi imati vrlo negativan efekt na domoljublje, jer ispada kako i navijanje za Hrvatsku ima svoju cijenu. (nastavlja se)