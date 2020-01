Ekskluzivno donosimo sve detalje oko unutarstranačkih izbora u HNS-u: Mlade snage protiv Vrdoljakovih kadrova!

Iako su unutarstranački izbori u HDZ-u jedna od glavnih tema u politici u posljednje vrijeme, ništa manje zanimljivo neće biti niti kod njihovih koalicijskih partnera, HNS-a. I njihovo će proljeće biti burno, a Sabor stranke koji će se održati 19.travnja, odlučit će tko će na čelu šefa stranke zamijeniti Ivana Vrdoljaka, političkog giganta koji je prošle godine najavio kako se više neće kandidirati za mjesto predsjednika, već se povlači iz politike i okreće svojem privatnom biznisu.

Vrdoljak je svoj odlazak i političku mirovinu najavio vrlo mirno, bez previše pompe, kazavši u onom trenutku kako je vrijeme da stranku preuzmu novi ljudi i mlade snage HNS-a. Već je tada bilo najavljivano kako će se vrh stranke u potpunosti rekonstruirati, odnosno da će sve čelne pozicije preuzeti nova lica HNS-a, neopterećena lošom politikom koju je HNS vodio posljednjih godina, a koja je stranku bacila na margine.

Izbori su i službeno potvrđeni na sjednici Predsjedništva HNS-a koja je održana danas u popodnevnim satima, a prema statutu stranke, predviđene su četiri mogućnosti kandidiranja: osiguravanjem potpore Središnjeg odbora HNS-a ili Predsjedništva HNS-a, ili dva regionalna saveza, ili šest županijskih organizacija, ili najmanje 10 posto delegata na Saboru.

“Došlo je vrijeme da novo vodstvo, s novom energijom i novom vizijom preuzme HNS, vodstvo koje će razmišljati o tome gdje će Hrvatska biti 2030. i dalje. Osobno bih volio da bude što više kandidata. Očekujem i veliki odaziv stranačkih kolegica na najviše funkcije u stranci jer sudjelovanje žena i njihova puna participacija u svim društvenim područjima, uključujući i participaciju u procesima političkog odlučivanja i pristupu moći, temelj su razvoja društva. Očekujem da će novo vodstvo nastaviti ni lijevo, ni desno – samo naprijed“, poručio je Vrdoljak putem priopćenja koje je danas pristiglo na adresu naše redakcije.

Igre prijestolja HNS-a

Na mjesto Ivana Vrdoljaka prvotno je trebao doći međimurski župan Matija Posavec. No, prije nego je preuzeo čelnu poziciju stranke, Posavec je iz HNS-a istupio. Mjesto budućeg predsjednika ostalo je upražnjeno, a u tom trenutku u HNS-u kreću “igre prijestolja”, koje su u nekoliko mjeseci koliko trzavice u stranci traju eskalirale brojnim svađama, podmetanjima, pa i izlascima iz stranke…

Prvo ime koje se počelo spominjati nakon Matije Posavca je Alen Leverić. Leverić je predsjednik HNS-a Varaždinske županije, HNS-ovog bastiona koji se može pohvaliti najbrojnijim članstvom, ali i najvećim brojem stranačkih načelnika i gradonačelnika. Pričalo se isprva kako je on Vrdoljakov kadar kojeg šef želi instalirati na svoje mjesto, no dobro upućeni izvori u stranci govore nam kako je to daleko od istine. Leverić možda i jest bio favorit Ivana Vrdoljaka, no do trenutka kada Vrdoljak nije shvatio da od njega ne može očekivati poslušnost i odanost. Jer, tvrde naši sugovornici, šuškalo se kako je Vrdoljakov plan u početku bio samo povlačenje u sjenu, a ne politička mirovina, kako je tvrdio.

Kada su vodeći u stranci to shvatili, u fokus su, uz Leverića, iskočila još tri potencijalna kandidata – mladi Davor Nađi, aktualni ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar te predsjednik kluba zastupnika HNS-a u Hrvatskom saboru Milorad Batinić.

Potencijalna kandidatura Štromara i Batinića bila je i više nego čudna. Nije bilo baš jasno kako je moguće da se njihova imena spominju u kontekstu potencijalnih kandidata, a vrh stranke davnih je dana kazao, pa i danas u priopćenju potvrdio, kako je vrijeme za novo vodstvo s novom energijom? Sve je to, tvrde nam naši dobro upućeni izvori, “malso” aktualnog predsjednika koji je shvatio da s Leverićem neće moći upravljati, pa je umjesto njega želio ubaciti nekog od spomenutog trojca. Prvi koji je iz igre ispao je Predrag Štromar. Iako se nalazi na visokoj ministarskoj poziciji, te obnaša dužnost zamjenika predsjednika stranke, činjenica je da u svojoj matičnoj županijskoj organizaciji i nije baš najomiljeniji tip. Štromar odmah u startu nije imao podršku HNS-a Varaždinske županije, pa je brzo odustao od svojeg nauma.

Neslavno je završio i mladi Davor Nađi, koji je prije nekoliko dana na svojem Facebook profilu napisao kako je istupio iz stranke. Konkretan razlog svojeg istupanja Nađi nije dao, no priča se da je zamjenik gradonačelnika Svete Nedjelje bio izuzetno razočaran tretmanom kojeg je dobio od Ivana Vrdoljaka. Vrdoljak mu je navodno puno toga obećao, no isto tako, igrao je na nekoliko karata, što se uspješnom mladom HNS-ovcu nikako nije svidjelo. Šteta, jer HNS je ostao bez još jednog sjajnog političara, punog nove energije, koji bi zasigurno pridonio dizanju stranke iz pepela da je ostao i preuzeo neku visoku stranačku funkciju, za koju je zasigurno bilo prostora.

Na koncu, u igri su ostala samo dva imena, Alen Leverić i Milorad Batinić.

Novi predsjednik bit će iz Varaždinske županije

Kako stvario stoje za sada, najizglednije je da će novi predsjednik HNS-a biti netko iz Varaždinske županije. Pitanje je samo hoće li to biti Milorad Batinić, zadnja slamka spasa Ivana Vrdoljaka, ili Alen Leverić.

Šef kluba zastupnika nema podršku svoje matične organizacije, već ga isključivo gura aktualni vrh stranke, doznajemo od izvora iz stranke. Dok s druge strane, Leverić korak po korak skuplja podršku gradskih i općinskih HNS-ovaca te radi armiju koja će na izborima stati iza njega. Možda najznakovitija podrška stigla je iz Lepoglave, najveće podružnice HNS-a u Varaždinskoj županiji, kojoj je na čelu lepoglavski gradonačelnik Marijan Škvarić.

Nakon što je Škvarić 23. siječnja 2020. podržao Leverićevu kandidaturu za predsjednika HNS-a, nazvali smo ga te upitali zbog čega je, od tri potencijalna kandidata iz županije, podršku dao Leveriću.

“Svi su kandidati dobri i kvalitetni, no mi smo kao podružnica odlučili dati podršku Alenu”, kazao nam je gradonačelnik Škvarić.

“Podrška je podržala naš stav da će u Leveriću stranka dobiti lidera, novu snagu i profilaciju smjera za koji se u HNS-u se zalažemo”, kazao nam je Škvarić. Iz županijskih podružnica, za sada je Leveriću stigla i još jedna podrška, a to je ona iz Općine Trnovec Bartolovečki, kojom ravna načelnik Zvonko Šamec.

Znakovita je i ona koja je potvrđena u ponedjeljak, kada je skupštinu održala Gradska organizacija HNS-a Grada Zagreba, gdje je za novog-starog predsjednika izabran Tomislav Stojak, a kojoj je prisustvovao i Leverić. Šef gradskog HNS-a nakon reizbora napisao je kako se zahvaljuje Alenu Leveriću na lijepim riječima podrške te da uzvraćaju istom razinom povjerenja i podrškom za buduće planove, čime je defakto dao do znanja kako podržavaju njegovu kandidaturu.

U stranci vrije

Iako HNS oduvijek ima politiku da na van sve mora izgledati divno i krasno, stranački izvori tvrde nam kako u stranci vrije jače nego ikada prije. Trenutno su suočene dvije struje: ona predvođena aktualnim šefom Ivanom Vrdoljakom koji očigledno i dalje gura neke svoje kadrove i ona mlada koju predvodi potencijalni kandidat za šefa stranke, Alen Leverić.

Svi se naši sugovornici slažu da su promjene nužne te da je zaista krajnje vrijeme da se stranka okrene novoj budućnosti. Kao krajnji cilj, ističu, želja im je da se HNS profilira kao vodeća liberalna stranka u Hrvatskoj te se vrati svojim korijenima, koje je loša politika vođenja zadnjih nekoliko godina uništila.

Epilog ove drame u stranci, koju je HNS barem do sada vješto sakrivao od očiju javnosti, valja tek vidjeti. Hoće li, osim Leverića i Batinića, iskočiti još koje ime željno vruće Vrdoljakove stolice, vidjet ćemo u narednim mjesecima…