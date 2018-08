EKSKLUZIVNO! DONOSIMO ŠOKANTNE DETALJE! Mavrović otkrio tko je bacio bombu na lokal u Zagrebu

Autor: MiMi

“Hvala Bogu, živi smo”, jedini je komentar koji smo uspjeli dobiti od vidno uznemirene zaposlenice koja nam se javila kada smo nazvali Hrvatsko društvo za autogeni trening, hipnozu i terapiju.

Podsjetimo, u noći ponedjeljka na utorak Trešnjevku je zatresla snažna eksplozija. Nepoznata naprava eksplodirala je ispred prostorija Društva za autogeni trening Jadranke Škarice u Adžijinoj ulici, oštetila prostorije i razbila stakla.

Incident se dogodio samo nekoliko dana nakon što je u velikom intrevjuu za Nedjeljni Jutarnji, boksač Željko Mavrović priznao kako je godinama bio žrtva manipulativnih metoda kojima je Škarica iz njega izvlačila novac. Idućeg dana, u razgovoru za Večernjak, Škarica je uzvratila kontranapadom te optužila bivšeg boksačkog prvaka za pronevjeru novca u njihovoj zajedničkoj udruzi Pet plus kao i za izrabljivanje ovisnika kojima je udruga pomagala.

“Žao mi je što joj se ovo dogodilo. Ovakav čin brutalnosti za mene je neprihvatljiv. Kada sam čuo za eksploziju, jako sam se zabrinuo”, kazao nam je Željko Mavrović.

“S obzirom na sve što je napravila, ne bi se čudio da je eksplozivnu napravu podmetnuo netko od njenih bivših klijenata. Jadrankina sljedba sastavljena je većinom od žena. Mnoge od njih rastavljene su jer im je Jadranka tako rekla. ima i grupu za djecu tih žena, i s njima radi. ovo što je izjavila da ljudima ne savjetuje što da rade je neistina. Ona se upliće u svaki segment njihovih života i govori im što da i kako rade. Jednom svom klijentu dala je četiri savjeta za poslovanje. Sva čettiti ta poduzetnička posla su mu propala. Ni najlošiji psihijatar se ne bi tako postavio. ona je diktirala ljudima što da rade i kako da žive”, pripovjeda nam Mavrović te dodaje kako su njeni sljedbenici ovisni o njoj, no i ona o njima.

Za Dnevno, Mavrović je odgovorio i na Škaričine optužbe:

“Ono što Škarica priča o mom radu u Udruzi čista je glupost i idiotarija. Istina je da sam udruzi donirao ogroman novac i to ne samo svoj, već sam nagovorio i svoje prijatelje, šefove velikih firmi da i oni novčano pomažu udrugu. Tri sam godine mjesečno u udrugu donirao 30 000 kuna mjewsečno kako bi se pokrili svi troškovi i plaće zaposlenicima”, kaže.

Još je besmislenija njena optužba o izrabljivanju ovisnika kao besplatne radne snage, smatra Mavrović:

“Jučer sam trčao kada mi je prišao jedan mladć koji je bio kod mene na terapiji i pitao me o čemu se radi. znam da je dečkima bilo teško, pogotovo u prvim danima odvikavanja, ali dao sam sve od sebe da im pomognem da se osove na noge, vrate radnu sposobnot. Bio sam im tamo i neka vrsta sportskog uzora i na uspjeh u radu s tim dečkima gledam gotovo s istim ponosom kao i na svoje boksačke uspjehe”, govori nam Mavrović.

Za samu metodu autogenog treninga, Mavrović nema primjedbi. Metoda je, kaže, korisna. Problem je isključivo u Škarici.

“Vježbe u treningu su dobre. Međutim, to nisu njezine vježbe, a ona ih tako voli prezentirati. Kada vas Jadranka jednom ubaci u svoj krug, teško se možete izvući. Ona je samu sebe pred svojim sljedbenicima nazivala Bogom, savršenim bićem i čistom ljubavi. Ni jedan komadičak njena učenja nije njen nego prepisan. Ona je jako dobra glumica. Do potankosti nam je znala pričati o svom odnosu s Vladimirom Grudenom i njihovim putovanjima u Švicarsku gdje su zajedno izučavali autogeni trening. Kada sam jednom sreo Grudena, pitao sam ga o njegovom odnosu s Jadrankom. On nije imao pojma o kome se radi”, ispričao nam je Mavrović.