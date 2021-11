EKOLOGIJA IMA CIJENU! Stanković bocnuo meteorologinju: ‘Obiteljski električni auto košta preko 200 tisuća kuna!’

Autor: N.K

U emisiji Nedjeljom u 2, kod voditelja Aleksandra Stankovića gostovala je ravnateljica Uprave za klimatske aktivnosti Dunja Mazzocco Drvar, inače bivša prognostičarka na televiziji.

Odgovorila je na pitanje čime se točno bavi na svojoj funkciji.

Kaže kako je zadatak njene Uprave kreirati klimatske politike Hrvatske koje se naravno nalaze u okvirima europske politike.

Također, govorila je i o subvencijama za električne automobile. Stanković ju je upozorio kako je i dalje riječ o vrlo skupim automobilima koje si mogu priuštiti oni koji već imaju novaca, a za to dobiju i subvencije. “Obiteljski električni automobil košta najmanje 200 tisuća kuna”, upozorio je Stanković i dodao kako se njegovom prijatelju nudila subvencija za automobil, ali tek nakon što on isplati automobil zbog čega je postojala opasnost da i ne dobije subvenciju.

Stanković na kraju zaključuje kako oni koji kupuju takve auto ionako već imaju novaca.

Kao i Tomašević, založila se za postavljanje solarnih panela na kuće. Stanković je naglasio kako su ti sustavi znatno skuplji od običnih.

Klimatske promjene već osjećamo

Rekla je kako su se klimatske promjene ljudima nekad činile dalekim, ali upozorava kako su promjene sada opipljive.

“Sasvim je prirodno da čovjek to ne percipira kao neposrednu opasnost, ali ta opasnost je s vremenom postajala sve neposrednija. Kad smo vidjeli kamo idu te brojke, da se radi već o zatopljenju na globalnoj razini od nekakvih 1.1 stupanj Celzijusa, na našem mediteranskom području čak 1.5, došlo je do svijesti da više ne možemo zanemarivati situaciju”, objasnila je.









“Iako se 1.1 ili 1.5 možda i ne čine kao veliki brojevi, ali kada naša tijela imaju temperaturu povišenu za 1.5, to možemo itekako osjetiti. To se događa sa Zemljom i to ne možemo zanemariti”, napominje.

Ekstremi

Objasnila je i kako mislili da će se promjene manifestirati. Kao što je već bilo rečeno u javnosti, moguće je da ćemo imati sve više klimatoloških ekstrema.

“Druga su stvar posljedice tih meteoroloških parametara koje se događaju na cijeli živi svijet. Ne govorimo samo da ćemo imati sve više toplinskih valova, sve više uragana, sušnih razdoblja i razdoblja s prevelikim oborinama, nego već govorimo i o reperkusijama na ljudsko zdravlje”, upozorava.

Na pitanje o kojim je točno reperkusijama riječ, za primjer uzima ambroziju.









“Imamo cvjetanje nekih biljaka puno duže nego što je bilo prije, pa ako je ambrozija nekad cvjetala 2 tjedna do mjesec dana, sada se to produžuje na 2 do tri mjeseca, pa će alergičari praktički četvrtinu godine patiti od peludne alergije”, rekla je.

Po njoj su dobar primjer i komarci koji se sada mogu vidjeti tijekom cijele godine.

Riječ je brzom porastu temperature

Mazzocco Drvar je objasnila da se sada situacija vrlo brzo mijenja, da su se stvari otele kontroli i drugačije su nego što su bile.

“Kroz povijest koncentracije CO2 su se zadržavale između 180 i 280 dijelova u milijunu i na grafovima se lijepo vidi kako je pomak u odnosu na te oscilacije na CO2 i u oscilacijama temperature, dakle nedugo nakon što bi se promijenile koncentracije CO2, mijenjale su se i temperature”, kaže.

“Sada imamo toliko brz i toliko ekstreman porast kakav nikada do sada nismo imali! Sada smo na 414. Dakle, 280 se smatra nekakvom srednjom razinom, u kojoj bismo zadržale ove temperature, odnosno klimatske uvjete u kojima možemo lijepo živjeti, a sada smo otišli toliko daleko od toga da je snažna i brza klimatska akcija definitivno neophodna”, poručila je.

Na pitanje što mogu građani sami učiniti, odgovorila je kako treba birati na pozicije ljude koji podržavaju ekološke politike.