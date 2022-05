EKIPI KOJA MOŽE IZGRADITI DVIJE KUĆE UVALE NJIH 15? Blažević pojasnio apsurdne probleme s obnovom

Autor: Ivor Kruljac

Posjet Hrvatske od strane europskog povjerenika za proračun, Johannesa Hahna, ponovno se aktualizirala obnova poslije potresa. Dok je europska komisija službeno produljila rok za korištenje novca iz Fonda solidarnosti do kraja lipnja 2023. godine, voditelj zaklade Solidarna, Ivan Blažević, prokomentirao je za N1 stanje s obnovom. Osvrnuo se na izjavu državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje Gordana Hanžeka o poskupljenju obnove za 60 eura po kvadratnom metru te ustvrdio da su poskupljenja doista izuzetna, ali da je ipak očekivao i veća.

“Pretpostavljam da će sad opet raditi korekciju cijena. Problem je i u materijalu, zaista nema materijala, čavli se ne mogu nabaviti. Dobavljači ponudu garantiraju do tjedan dana, dogodili se da su nam govorili ‘žao nam je, ali ponuda vrijedi 48 sati’. A cijena je apsolutno narasla. U svom ovom čekanju, naspram petog mjeseca prošle godine, čekajući da nam država odobri da idemo graditi, cijena se digla 10 do 15 posto, no mi smo u drugoj poziciji jer nam se izlazi u susret, humanitarna smo akcija, dobivamo donacije, izvođači kažu da znaju zašto to radima pa spuste cijenu i 20 posto”, rekao je Blažević. Dodao je i kako u Solidarnoj nisu osjetili ubrzanje obnove o kojem je govorio ministar Ivan Paladina prije mjesec dana.

“Oni su ubrzali svoj proces izgradnje. Nama je problem bio da se napiše sporazum Solidarna-Ured-Ministarstvo. To je potpisano i čekamo da Središnji državni ured krene graditi temelje pa ćemo mi sve ostalo. Mislim da je bitno istaknuti da ljudi koji će potpisivati ugovor o zamjenskim kućama znaju da postoji odredba koja kaže da je vlasnik nekretnine dužan predati u posjed izvršitelju, odnosno, Sred uredu, posjed nad nekretninom. Stvorio se među ljudima strah da će se država upisati u zemljišne knjige, a kasnije onda i upisati vlasništvo. Nema potrebe za tim strahom. Pvo, država nema interes to napraviti i drugo, na osnovi tog ugovora se to ni ne može napraviti”, objasnio je Blažević.





Tri faze obnove

Blažević je nastavio i kako se proces obnove može gledati kroz tri faze.

“Prva je kod Ministarstva koje mora za svaku pojedinačnu obitelj donijeti odluku, imaju li pravo na obnovu i na koju vrstu. Taj proces je užasno spor, oni provjeravaju apsolutno sve. U donošenju odluka po kojima Ured može krenuti u ugovaranje i izgradnju je čep. tu je strašan čep. Druga faza je Središnji ured koji pak ugovara izvođače, potpisuje ugovore s obiteljima. I s naše strane je suradnja s Uredom više nego korektna, odrađuju stvari u potpuno razumnom roku. Treća faza su izvođači. Vjerujem da svatko tko je imao posla s građevinarcima, majstorima, da zna da se tu nailazi na probleme gdje se probijaju rokovi”, opisao je Blažević faze obnove. Dodao je i kako je problem što se s jednim izvođačem koji ima grupu za izgradnju jedne ili dvije kuće dogovori njih 15, pa onda dolazi do čekanja.

“Ne znam je li rješenje da se po izvođaču ugovara manje kuća pa da to prvo odradi pa se onda ide dalje ili da se otvori tržište stranim izvođačima. Ne samo EU, nego i onima iz, recimo, Srbije, Crne Gore, BiH”, zapitao se Blažević.