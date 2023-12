Ekipa tajne službe Mossad napustila pregovore: ‘Noćna mora se vratila’

Izraelska vojska izvela je više od 400 napada na Gazu u prva 24 sata nakon što je u petak okončano primirje između Izraela i Hamasa.

Vlasti u Gazi koje vodi Hamas rekle su da je ubijeno 178 ljudi. Dvije strane nastavile su pregovarati preko posrednika o potencijalnom oslobađanju talaca iz Gaze što bi potencijalno dovelo do nove stanke u sukobu, rekli su izvori. Izrael je proširio svoje operacije, koje su do sada bile koncentrirane u sjevernoj Gazi, na jug regije. Nastavak borbi znači da se “noćna mora za civile vratila”, rekao je čelnik Međunarodnog Crvenog križa za CNN.





Papa Franjo održao je intenzivan telefonski razgovor s izraelskim predsjednikom Isaacom Herzogom krajem listopada, izvijestio je Washington Post. Papa je navodno otvoreno rekao da je “zabranjeno na teror odgovoriti terorom”.

Mossad povukao tim iz pregovora u Dohi

Tim iz Mossada, izraelske obavještajne agencije, koji se sastao s katarskim pregovaračima u Dohi, dobio je naredbu da se vrati u Izrael nakon što su pregovori završili u ‘slijepoj ulici’, prema uredu premijera Benjamina Netanyahua.

Za tu odluku krive Hamas, rekavši da militantna skupina “nije ispunila svoj dio sporazuma, koji uključuje oslobađanje sve djece i žena prema popisu koji je im je proslijeđen”.

Netanyahuov ured, u ime Agencije za obavještajne poslove i posebne zadaće, rekao je u priopćenju: “Šef Mossada zahvaljuje šefu CIA-e, egipatskom ministru obavještajnih službi i premijeru Katara na njihovom partnerstvu u golemim posredničkim naporima koji su doveli do oslobađanja 84 djece i žena iz Pojasa Gaze uz 24 strana državljana.”

Analiza: Pregovori će se vjerojatno nastaviti

Vojni analitičar Sky Newsa, Sean Bell, rekao je da ne vjeruje da povlačenje Izraela iz pregovora u Dohi znači da su pregovori gotovi.









“Obje su strane motivirane da razmjena talaca uspije”, rekao je.

“Izrael treba osloboditi taoce jer je to jedan od razloga zašto je ušao u rat. Jedan od razloga zašto će Hamas predati taoce je to što im kupuje vrijeme, kupuje im primirje. Tako oni preživljavaju. Što duže mogu imati ta primirja, veće su šanse da će međunarodna zajednica zaustaviti sukob. Ne bih se nimalo iznenadio da se posredovanje nastavi, posebno potaknuto SAD-om i Saudijskom Arabijom, uz pomoć Katara i Egipta.”

Dodao je i kako ovdje postoji velika igra moći jer Izrael želi staviti Hamas na svoje mjesto, dok istovremeno Hamas nema vojni odgovor na izraelsku ofenzivu. “To je korištenje talaca da se dobije glas u borbi. Izraelu se to ne sviđa. Doći će do sukoba. Tu nema povjerenja. No, mislim da ćemo ipak vidjeti napredak. Samo bi moglo potrajati.”