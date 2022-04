‘EGO JE PREVLADAO NAD RAZUMOM!’ Analiza rekonstrukcije Vlade: Glavna poruka, Plenkovićev ego i tko ‘baštini apsolutnu odanost Miloradu Pupovcu’?

Autor: Lucija Brailo

Nakon što je premijer Andrej Plenković u Banskim dvorima održao sastanak parlamentarne većine na kojem je predstavio nove članove Vlade, jasno je kako previše izbora nije imao. Nakon tog koalicijskog sastanka nove članove Vlade premijer je na konferenciji za novinare predstavio i medijima te javnosti.

Službeno je potvrdio da će novi članovi biti Anja Šimpraga koja dolazi umjesto Borisa Miloševića, Davor Filipović – novi ministar gospodarstva i energetike i Marin Piletić koji će biti ministar rada i socijalne politike, a Davor Filipović bit će novi ministar gospodarstva i energetike

Nakon što je zahvalio Aladroviću, Ćoriću i Miloševiću na njihovom doprinosu., premijer je naglasio da se rekonstrukcija dogodila tek sada jer je Aladrović sudjelovao u pregovorima sa sindikatima. Za Ćorića je rekao da pobjeđuje na izborima i da se bavio najvažnijim temama, dodavši da je za njegov odlazak iz Vlade znao već sedam mjeseci.

No, ako se vezano za Plenkovićevo kadroviranje u Vladi pita političkog analitičara Tomislava Stipića, on će vam navesti koja je, prema njegovom mišljenju, jedina konstanta u tom kadroviranju. Osim toga, za Dnevno je komentirao današnja imenovanja troje novih ministara u Vladu, među čime je naglasio koja je, po njemu, glavna poruka ove rekonstrukcije Vlade, kao i koji je, kako on to vidi, najveći problem.

‘Plenković to radi od svoje prve Vlade, putem se rješavao stranačkog balasta’

Plenković je naglasio da su Anja Šimpraga, Darko Filipović i Marin Piletić već 20 dana znali da će dobiti nove pozicije, a što se tiče starih ministara, komentirao je:

“Ako im se ne dokaže krivnja, vrata ove vlade su im otvorena. Riječ je o jednoj novoj generaciji, oni su jako mladi. Čak šest članova Vlade su rođeni 80-ih, idemo u pomlađivanje Vlade”, poručio je premijer.

Stipić smatra da Plenković ovo radi od svoje prve Vlade. Naime, naglašava da kada je postao siguran, naravno, da je zavladao HDZ-om, postavljao je kadrove koji odranije nisu bili poznati, koji nisu imali neke velike profesionalne uspjehe, međutim, instaliravao ih je za ministre u Vladi.

“To je i kasnije nastavio raditi, no kasnije kako je sve više jačao u stranci, kako je povlačio konce, zapravo rješavao se tog stranačkog balasta, u vidu Milijana Brkića, Kovača i svih onih kadrova koje je naslijedio od Tomislava Karamarka, počeo je Vladu puniti tipovima koji su njemu odani”, napominje Stipić.

Konstanta Plenkovićeva kadroviranja

On dodaje kako Plenković ima konstantu u smislu kadroviranja.





“Ta odanost je zapravo konstanta Plenkovićeva kadroviranja u Vladu. U tom smislu vidim i nova imenovanja, s time, što se tiče gospodina Piletića, njega javnost još nije dovoljno upoznala, s obzirom da je on gradonačelnik Novske, međutim, prema onome što Novska jest i kako se razvija, razvidno je da bi se moglo raditi o dobrom kandidatu. No, problem je u tome što ako je čovjek dobar na terenu, samim pojavljivanjem u Vladi Andreja Plenkovića, moguće je da će mu karijera početi ići nizbrdo.”

Vezano za Davora Filipovića, smatra da je on zapravo samo Plenkovićeva ‘poruka’.

“On je opipljivi dokaz što znači biti vojnik stranke i zbog čega zapravo mladi, obrazovani ljudi napuštaju Hrvatsku. Njegovim imenovanjem u Vladu, Andrej Plenković je svima u Hrvatskoj poslao poruku da je u ovoj državi za članove HDZ-a samo nebo granica”, smatra analitičar.









‘Šimpraga baštini apsolutnu odanost Miloradu Pupovcu’

O novoj ministrici Anji Šimpragi, koja dolazi umjesto Borisa Miloševića, Stipić ponavlja kako je glavni uvjet – odanost Plenkoviću. No, kaže i kako mu to imenovanje nije zapravo nikakvo iznenađenje.

“Manjinske stranke većinom imaju, zbog svoje prirode – jer su stranke manjinskog naroda, manji manevarski prostor za kadrove. Samim time što su stranka manjinskog predznaka imaju tu skučenu mogućnost privlačenja nekih novih ljudi. Anja Šimpraga je, kako je glavni uvjet ulaska u Vladu odanost Plenkoviću, tako je sada u Vladu ušla osoba koja baštini apsolutnu odanost Miloradu Pupovcu”, kaže Stipić.

On smatra kako je to isti ‘modus operandi’, “u tom duetu Plenković – Pupovac i zato meni osobno ona nije nikakvo iznenađenje”.









“Nitko ju ne poznaje dovoljno, iako je bila dožupanica i u predsjedništvu županijskog SDSS-a, dakle postoji neko političko iskustvo. Međutim, postavlja se samo pitanje, što uopće predsjednik Vlade za društvene djelatnosti i radi u Vladi? On nema neki otvoreni resor kojim ravna i u kojem ima utjecaja, već je više neki, ja bih rekao, ambasador manjina u samoj Vladi. Dakle, da zastupa njihove interese, kako su se zastupali i raniji interesi manjina, vidimo iz toga zašto je Boris Milošević morao otići iz Vlade. Dakle, sumnjivi natječaji, razna lobiranja i tako dalje. Naravno, treba i dokazati to za što ga se tereti, ne prejudiciram da je kriv”, naglašava analitičar.

Plenkovićev ego i ‘space shuttle’

Međutim, naglašava i što je, po njemu, problematično i što vidi kao problem u ovim imenovanjima.

“Problem je što je s Piletićem jedan dobar gradonačelnik došao u Vladu, čime je teren izgubio jednog dobrog čovjeka. Teren je uvijek zapostavljen i onda kad se nađe jedan dobar čovjek, neovisno iz koje je stranke, jer bilo je takvih ljudi i u drugim strankama, jednostavno se ti dobri kadrovi s terena kasnije ukaljaju na neki način u Vladama. Nadam se da neće isto biti i s Piletićem”, rekao je Stipić.

Ipak, vezano za imenovanje Davora Filipovića ministrom gospodarstva i energetike, Stipić smatra kako je tu do izražaja došao Plenkovićev ego kojim je želio dokazati svoje ranije tvrdnje, da je Filipović ‘space shuttle’.

“I nakon što je sam svojim djelovanjem, dakle, nisu njega mediji izrugivali u stanju akcije, da ga namjerno idu izrugivati, već je to izrugivanje bilo stanje reakcije na njegovo djelovanje. Zato je danas Plenković kad je predstavljao nove ministre, mene osupnulo koliko on vjeruje sam sebi, u svoje riječi, kada kaže da ‘Davor Filipović ima političko iskustvo i odličan, zapažen javni nastup’. To je dokaz, čini mi se, da je Plenković u vezi s Filipovićem, da je ego prevladao nad zdravim razumom”, kaže analitičar.

Glavna poruka Plenkovićeve rekonstrukcije

No, on u vezi imenovanja Anje Šimprage napominje kako mu je potpuno jasno zbog čega Milorad Pupovac nije uzeo profesoricu Vasiljević za ministricu.

“Zato što bi da jest, na toj poziciji očito dobio osobu koja je neovisnija, koja nije na neki način podložna tim stranačkim okvirima. S druge strane, Šimpraga je bila zamjena Miloševiću u Saboru. Milošević će se vratiti u Sabor jer se nema gdje vratit, međutim, Šimpraga se ne može vratiti na mjesto dožupanice na kojem je bila prethodno, budući je dala ostavku zbog nespojivosti funkcije”, naglašava Stipić.

Za kraj, navodi što je, po njemu, najgora stvar u ovom događaju, ali i glavnu poruku ove Plenkovićeve rekonstrukcije Vlade.

“Najgora je stvar kada Vlada postaje, praktički mjesto uhljebljivanja pojedinih kadrova. To je glavna poruka ove rekonstrukcije: Ako nam u Vladu ljudi ulaze iz ovakvih razloga, onda si možemo postaviti pitanje u kakvom je stanju upravljačka klima u Hrvatskoj. Onda se ne moramo čuditi što nam se po javnim poduzećima događa to što se događa”, zaključio je Tomislav Stipić.