E PA SAD JE DOBIO SVOJE! Picula uzvratio Vučiću nakon što ga je izvrijeđao: ‘Istina ga uvijek najviše boli’

Hrvatski eurozastupnik Tonino Picula, koji je ujedno i izvjestitelj u Europskom parlamentu za Crnu Goru, u intervjuu za crnogorsku Pobjedu komentirao je politiku srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića:

“Vučić u proteklih nekoliko godina svako malo preko svojih tabloida puštao balone o tome kako će biti prisiljen priznati Kosovo da bi Srbija mogla nastaviti svoj put prema EU. Njega, po mojem sudu, Europska unija ne zanima, no takvi su baloni bili priznavanje stanja na terenu, da Kosovo nije, i u zamislivom vremenu, neće biti dio Srbije.

Zbog toga je Vučić svoju energiju i resurse svojih tajnih službi usmjerio na Crnu Goru, čiji bi skori ulazak u EU za Crnu Goru značio finalnu fazu raskidanja dosadašnjih odnosa sa Srbijom. Vučić ne želi još jedan takav vanjskopolitički poraz i vjerujem da će nastojati nastaviti s podrivanjem demokratskih procesa u Crnoj Gori”, kazao je Picula u intervjuu.

Kada su Vučića upitali da komentira Piculinu izjavu upitao je kakve veze Hrvat ima s Crnom Gorom?.

“To je tako glupo da nemam riječi, ali to i baš sliči na njega. On uvijek govori malo, ali glupo. Pa zamislite da mi zaista koristimo sve resurse. Naravno, riječ je o laži”, kazao je Vučić.

Nakon Vučićeve izjave Picula je na svojoj Facebook stranici napisao kako “istina Vujčića najviše boli”.

“Beograd je uime velikosrpske politike nedavno vodio ratove koje je redom izgubio. Danas pod režimom Aleksandra Vučića, zbog istih ideja, gubi europsku budućnost. Njegov koncept tzv. srpskog sveta je naoko samo karikaturalan odraz uvijek iste šovinističke ambicije dominacije nad susjedima. No, svoje resurse jest usmjerio i na izazivanje kriza u Crnoj Gori, jer će ulaskom Podgorice u EU te ideje ostati tek njegova fantazija i on to zna. Zato ga je i iznervirao moj intervju, na koji se morao obrecnuti za svoje servilne tabloide. Istina Vučića najviše boli“, objavio je Picula.