DVOLIČNI PRIJATELJ ZORAN M.: Najavio je da će Sauchu posjetiti u zatvoru, ali ne spominje mogućnost pomilovanja, a zajedno su trošili u Taču…

Autor: Ivana Violić / 7dnevno

Nije nepoznanica da predsjednik Zoran Milanović nerijetko kritizira hrvatsko pravosuđe, pa je to učinio i ovih dana referirajući se na slučaj Dnevnice u kojem je Vrhovni sud potvrdio prvostupanjsku presudu kojom je Tomislav Saucha, nekadašnji predstojnik ureda tadašnjeg premijera Milanovića, zbog lažiranja putnih naloga osuđen na tri godine, a njegova nekadašnja tajnica Sandra Zeljko na četiri i pol godine zatvora

“Koji su dokazi da je zaista on uzeo te dnevnice? Nema ih, to tvrdim s rukom na srcu, pratio sam to cijelo vrijeme. Tiče se mene jer nije mi drago da se dokaže da je moj suradnik bio takav prizemni lopov. Dokaza nema, za ovu njegovu tajnicu itekako ima”, komentirao je predsjednik dodajući kako je jedini dokaz protiv njegova nekadašnjeg najbližeg suradnika “nekakvo grafološko vještačenje njegova parafa“.

Prelazio granicu

“I zbog toga se ide u zatvor? Dabogda vama tako sudili, gospodo suci“, izjavio je nadalje Milanović koji se tom svojom izjavom zamjerio sucima Mrčeli i Kosu koje je izravno prozvao napominjući kako je Sauchi u drugom stupnju od svih sudaca algoritam dodijelio baš tu dvojicu koja su se jedino prepucavala s njime zbog prijedloga da se Radovan Dobronić imenuje njihovim šefom.





Milanović je pak Sauchi bio šef dok se ovaj bavio lažiranjem naloga, a ovih dana to je vruća tema i u vladajućoj stranci, u kojoj, doduše, Sauchinu potporu nisu odbili onda kada im je njegova ruka bila potrebna za većinu. Kako tvrde u HDZ-u, Milanović sada brani Sauchu možda i zbog toga što je i sam potrošio dio toga novca, ponešto i na svoje ručkove u Taču.

Riječ je inače o jednome od omiljenih predsjednikovih restorana, u kojem je Milanović kao premijer provodio i više sati dnevno, što su svojedobno potvrđivali i njegovi stranački kolege iz SDP-a koji i danas govore kako je Saucha tijekom suradnje bio na glasu kao Milanovićeva desna ruka, a opisivalo ga se i kao dečka koji je nerijetko u svojem radu prelazio granicu.

O tome je na suđenju za aferu Dnevnice svojedobno na zagrebačkom Županijskom sudu progovarao i bivši zamjenik predstojnika premijerova ureda Dalibor Dvorny, koji je rekao kako je Saucha tajnicama ponekad davao upute za izradu putnih naloga.

“Putne naloge je u pravilu potpisivao Saucha, a ponekad sam ih i ja potpisivao. Saucha je potpisivao putne naloge za moja putovanja, a ja bih potpisivao za njegova putovanja. Saucha, koji je uvijek putovao u pratnji tadašnjeg premijera Zorana Milanovića, znao je davati upute tajnicama za izradu putnih naloga”, potvrdio je tada Dvorny, iz čijih bi se riječi moglo naslutiti da je Milanović kao predsjednik Vlade ipak ponešto morao znati o spornim dnevnicama. Presuda koja je ovih dana izrečena šokirala je Sauchinu tajnicu Zeljko, koja je izrađivala naloge za sve zaposlenike Ureda premijera, no Dvorny je još prije nekoliko godina, progovarajući o odnosima između Sauche i Zeljko, tvrdio da je njegov bivši nadređeni pretjerivao u svojim zahtjevima prema tajnici koja je zbog toga ponekad i plakala. “Saucha je zbog bolova u kralježnici često kombinirao lijekove i viski pa bi znao poslati Zeljko po lijekove u ljekarnu. Zeljko mi se jednom prilikom požalila na odnose sa Sauchom na osobnoj razini te da on učestalo ne potpisuje službenu poštu. Očito je da su se događale neke stvari za koje ja nisam znao“, ispričao je Dvorny.

Opisujući rad Sandre Zeljko, Dvorny je istaknuo da je riječ o “izvrsnoj tajnici koja nikada nije uzimala pauze”. “Zeljko je radila besprijekorno, ali je bila vrlo traumatizirana osoba jer je prošla rat u Vukovaru. Poznato mi je da je imala poseban, zaštitnički odnos prema mlađoj sestri, dok s drugima nije razvijala prijateljske odnose. Jednom se požalila na bivšu premijerku Jadranku Kosor i njezinu tadašnju tajnicu”, ispričao je Dvorny te dodao da na njoj nije primijetio “neke imovinske promjene”, napominjući da mu nije jasno kako je ostalo neprimijećeno da se velik dio proračuna premijerova ureda u 2014. i 2015. godini troši na skupa putovanja.

Sporna najava

To što je Dvorny svojedobno ispričao, ovih dana prepričavaju u vladajućoj stranci propitujući Milanovićevu ulogu u ovoj aferi koja je zapravo vrlo brzo pala u zaborav, kao što bi se vjerojatno zaboravila i sama presuda da je se Milanović nije dotaknuo najavljujući da će Sauchu posjetiti i u zatvoru. Taj bi posjet Sauchu mogao iznenaditi, baš kao što ga je iznenadila i sama presuda za koju je doznao iz medija, u kojima se posljednjih godinu dana nije pojavljivao. No, iako je najavio da će ga posjetiti u zatvoru, Milanović nije najavio da bi Sauchu mogao pomilovati, za što ima zakonsku mogućnost. A Saucha to vrlo dobro zna. A znaju i HDZ-ovci, među kojima se sve to komentira posebno s aspekta mogućnosti da je dio tog novca od dnevnica potrošen i u restoranu Tač.









Ovaj bivši saborski zastupnik u cijelosti se povukao iz javnosti i pokrenuo vlastiti obrt koji posluje na Gornjem gradu, u stanu čiji je on vlasnik. Taj je obrt zapravo Sauchin ured za političko savjetovanje, čije je usluge svojedobno koristio nekadašnji šef HNS-a Stjepan Čuraj, koji se u politici baš i nije proslavio. S Čurajem je Saucha navodno još u dobrim odnosima, ali zato više ne kontaktira ni s kim iz SDP-a, ni sa samim Milanovićem već se dugo nije čuo, a nakon povlačenja iz politike Saucha se razveo od svoje nekadašnje supruge Ivane te u međuvremenu dobio i dijete.