Dvojica HDZ-ovih kapitalaca su Plenkovićevi aduti za predstojeće izbore: Njihov zadatak je jasan

Autor: Ivana Violić/7dnevno

Svako se malo na nacionalnoj političkoj sceni može čuti kako je HDZ-ova politika, pa i opstanak ne samo vladajuće stranke nego i same Vlade sveden na premijera Andreja Plenkovića, koji doista u posljednjih sedam godina koliko vlada državom i HDZ-om i jest stasao u najpoznatijeg i najutjecajnijeg političara u zemlji.

Teško Plenkoviću danas može konkurirati bilo tko iz oporbe, a ponajmanje iz njegova HDZ-a u kojem je ugasio i marginalizirao sve one koji su se usudili propitivati njegovo djelovanje i smjer u kojem vodi svoju stranku. Koliko je za demokraciju u Lijepoj Našoj dobro da je sva politika svedena na jednog čovjeka tema je o kojoj bi se dalo raspravljati, no Plenković se ne može nazvati krivcem za takvo stanje, krivnju za to snosi i inertna oporba, ali i ostatak HDZ-ovaca koji, šuteći na Plenkovićeve propuste, kupuju svoje pozicije u stranci i Vladi i nastoje se približiti premijeru. Mnogi nastoje, ali Plenković se na to ne osvrće previše.

Početak kampanje

Krug onih koji uživaju njegovo posebno povjerenje veoma je uzak, većinu odluka on donosi samostalno, a tek poneku uz savjetovanje sa svojim najbližim suradnicima koji se nerijetko i unutar HDZ-a nazivaju vladom iz sjene. Bez obzira na to što je i dio javnosti upoznat s postojanjem te takozvane vlade iz sjene, koja će operativno Plenkoviću biti od pomoći i u borbi za idući mandat, to ne znači da će šef Vlade iz svoje borbe izostaviti ostale članove svoje vlade i stranke, no kako to obično s Plenkovićem biva, kampanja za parlamentarne izbore, kada su kadrovi HDZ-a u pitanju, bit će dozirana te će se pomno voditi računa o svakom kandidatu s kojim će ostvarivati suradnju.





Za Plenkovića je, bez obzira na povremene trzavice s pojedinim šefovima lokalnih organizacija, veoma važno uspostaviti i organizirati snage svoje stranke na terenu, na čemu je Predsjedništvo HDZ-a počelo raditi još prije nekoliko tjedana znajući da je Plenkoviću upravo taj teren jedna od najslabijih točaka. Upravo je zato nedavno županijskim organizacijama vladajuće stranke poslan dopis u kojem su pobrojena sva postignuća HDZ-a u ovoj godini, a to je ujedno i popis tema o kojima bi stranački župani trebali govoriti u svojim istupima u idućem razdoblju.

Na terenu, među šefovima HDZ-ovih županijskih organizacija, taj je dopis shvaćen kao svojevrsni početak kampanje za parlamentarne izbore premda još nije poznato kada bi se točno oni trebali održati. Malo je vjerojatno da će se održati u proljeće iduće godine kao što se to najavljivalo u dijelu HDZ-a. Na temu održavanja izbora ovih se dana oglasio i Plenković najavljujući kako će se oni održati u redovnom roku, što i jest najizgledniji scenarij. Kada god se održali, župani, šefovi organizacija HDZ-a, ali i njihovi zastupnici u vremenu koje je pred nama otvarat će teme poput primjerice hrvatskog ulaska u Schengen i eurozonu, a bit će govora i o postignućima u povlačenju novca iz europskih fondova, čime se premijer Plenković posebno ponosi.

Jasan dopis

Za njega, ali i za kampanju koja mu predstoji, vrlo je važno da građani spoznaju važnost članstva u Europskoj uniji, ali i da shvate koliki je njegov utjecaj u Europskoj komisiji, čime se posebno diči i što smatra jednim od ključnih čimbenika za napredak zemlje. Premda će premijer i ovu kampanju kao i onu posljednju koja se odvijala u vrijeme pandemije koronavirusa bazirati na politici stabilnosti i premda je ponovno planira personalizirati tako da sebe gurne u prvi plan, upućeni svjedoče kako će u moru gafova svojih mladih lavova i promašenih ministara kampanju morati svesti na dva HDZ-ova kapitalca, ministra graditeljstva Branka Bačića i ministra branitelja Tomu Medveda. Dobro je poznato da je obnova potresom porušenih područja donedavno bila najslabija točka premijera Plenkovića, a poznato je i da je Bačić u tom pogledu u vrlo kratkom periodu napravio velike pomake, zbog kojih se odnedavno govori o tome kako će stanovništvo iz kontejnerskih naselja na Banovini već do kolovoza dobiti krov nad glavom.

Pomak je to na koji je Plenković dugo čekao i zbog kojeg će na Bačiću i njegovim uspjesima bazirati dio kampanje za parlamentarne izbore, što se može naslutiti i iz već spomenutog dopisa poslanog šefovima županijskih organizacija. I u njemu se, naime, naglasak stavlja na Fond solidarnosti iz kojega je Hrvatska za obnovu Banovine i Zagreba dobila više od milijardu eura, koji su samo prva pomoć za privremeno zbrinjavanje građana stradalih u potresu, ali i za obnovu komunalne, prometne i druge infrastrukture, kao i objekata javne nabave kao što su škole, bolnice, crkve i muzeji. Bačićevi su potezi za Plenkovića korisni jer su vidljivi te o njegovoj reformi ne mora ništa govoriti, očekuje se da će se njegov uspjeh vidjeti i u Zagrebu i na Banovini te je logično da bi građani to mogli vrednovati kao jedan od Plenkovićevih najvećih uspjeha u ovom premijerskom mandatu.

Najvažnije razdoblje

Osim što će se preko Bačića pokušati profilirati kao predsjednik Vlade koji ispunjava svoja obećanja, Plenković će se preko ministra Medveda pokušati zbližiti s braniteljskom populacijom, što je za HDZ veoma važno, posebice sada kada su u stranci svjesni kako se preko svojih kadrova u Generalskom zboru i predsjednik Zoran Milanović uspio zbližiti s predstavnicima pojedinih braniteljskih udruga i tako uklizati na HDZ-ov teren. Na tom HDZ-ovu terenu odnedavno ga dočekuje probuđeni ministar Medved, s kojim će Plenković nastojati kompenzirati i očite slabosti svojeg ministra obrane Marija Banožića.

Osim što će Medved učestalo obilaziti razne obljetnice, on sada na njima braniteljima ima što ponuditi te im se ima čime pohvaliti, baš kao što je to bilo i prije nekoliko dana u Svetom Ivanu Zelini, gdje je svečano obilježen Dan hrvatskih branitelja Zagrebačke županije i gdje je naglasio kako je Vlada svojim odnosom prema hrvatskim braniteljima i stradalnicima iz Domovinskog rata pokazala da je to za njih najvažnije razdoblje u novijoj hrvatskoj povijesti, kao i da je to temelj naše države. “Sustavno ispravljamo i nepravde nanesene braniteljima te smo 2017. ukinuli kriznu mjeru desetpostotnog umanjenja dijela braniteljskih mirovina, a nakon više od 12 godina ukidamo i posljednju ‘kriznu mjeru’ iz 2009. godine, koja će se realizirati u dva navrata”, naglasio je nedavno ministar Medved podsjetivši da se prvih pet posto već ukinulo, a time će više od 63 tisuće hrvatskih branitelja i pripadnika HVO-a imati veće mirovine, što su, prema riječima ministra branitelja, samo neki od pokazatelja konkretne potpore braniteljsko-stradalničkoj populaciji. Medved je najavio i uspostavu veteranskog centra u Hrvatskoj te osnivanje ustanova za trajni smještaj hrvatskih branitelja kojima je nužan takav oblik pomoći.









“Hrvatska je danas sigurna i snažna zemlja, ostvarili smo sve svoje strateške ciljeve, a pred nama je unapređivanje gospodarstva i socijalnog standarda naših građana te ravnomjerni razvoj svih naših krajeva”, naglasio je Medved te zaključio kako je briga o hrvatskim braniteljima nezaobilazan i trajan dio tog procesa.

Vječna tema

Briga o braniteljima za HDZ je i nezaobilazna u kampanji za parlamentarne izbore pa se može očekivati da ovakvih tema u periodu koji je pred nama neće nedostajati, baš kao što će važna tema biti i osigurana neradna nedjelja za zaposlene u trgovinama i trgovačkim centrima, što je dio Plenkovićeve košarice darova za parlamentarne izbore na koje, bez obzira na štrajk u pravosuđu, ide i s mjerom koja je uključila dizanje plaća svim javnim službenicima, što nije beznačajno.

Ti potezi Plenkoviću sasvim sigurno daju vjetar u leđa, njegova je velika prednost i to što javnost ne prepoznaje djelovanje oporbe pa su teško vidljivi i brojni gafovi te izostanci reformi po ostalim ministarstvima, počevši od zdravstva pa sve do pravosuđa, gospodarstva, uprave i poljoprivrede. No kako u ovom mandatu Plenković nije ostvario šire ciljeve i proveo reforme, tako već sada u HDZ-u najavljuju kako će njegova iduća vlada biti reformska te da će nakon idućih izbora krenuti s konkretnim mjerama koje će građani moći osjetiti i na svojoj koži. Hoće li građani povjerovati u ta obećanja, vidjet ćemo, no već sada je vidljivo kako Plenković korača prema još jednoj pobjedi na parlamentarnim izborima, dok njegovi konkurenti još nisu uspjeli dogovoriti ni saveznike s kojima će se boriti protiv HDZ-a, koji je po anketama, unatoč svim aferama, najstabilnija opcija u zemlji.