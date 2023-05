DVANAESTORICU MLADOMISNIKA ZAREDIO NADBISKUP KUTLEŠA! ‘Treći ekstrem svećeničkoga života je ili ljubav bez križa ili križ bez ljubavi’

Autor: Dnevno.hr

Zagrebački nadbiskup mons. Dražen Kutleša predvodio je u subotu 27. svibnja euharistijsko slavlje tijekom kojega je zaredio dvanaestoricu novih svećenika.

Na misnom slavlju održanom u župnoj crkvi sv. pape Ivana XXIII. u zagrebačkoj Dubravi koncelebrirali su zagrebački nadbiskup u miru kardinal Josip Bozanić, pomoćni biskupi mons. Ivan Šaško i mons. Mijo Gorski, generalni vikar i moderator NDS-a mons. Tomislav Subotičanec, biskupski vikar i kancelar NDS-a preč. Marko Kovač, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta preč. Željko Tanjić, dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta preč. Josip Šimunović, redovnički provincijali, rektor Nadbiskupskog bogoslovnog sjemeništa u Zagrebu preč. Željko Faltak, odgojitelji i duhovnici NBS-a, te okupljeni svećenici.

‘Zbog nesavršenosti naše vjere dogodi se da nam život završi u ekstremima’

U homiliji zagrebački nadbiskup mons. Kutleša istaknuo je da je “Božja providnost htjela da ovo svećeničko ređenje bude i u Marijinom mjesecu i neposredno prije svetkovine Duhova. Ona za koju Sveto Pismo kaže da je sve događaje pohranjivala u svome srcu s apostolima je u očekivanju obećanja Božjega u osvit prvih Duhova u trenucima rađanja Crkve”.





Pozvao je ređenike da se povežu s Marijom i uče od nje pohranjivati u vlastito sjećanje ono što su prošli s Gospodinom. “Sjećanje na prve trenutke oduševljenja, na kušnje koje su iza vas, na vječiti put i to neka vas ohrabruje za budućnost.”

Nadbiskup Kutleša naglasio je da se “često zbog nesavršenosti naše vjere dogodi da nam život završi u ekstremima. U svećeničkom životu možemo uočiti tri vrste ekstrema u koje se može upasti ako se izgubi potrebna ravnoteža između suprotstavljenih težišta. Prvi ekstrem je ili Bog ili svijet. Svećenik je pozvan biti uronjen u život i probleme naroda Gospodnjeg s kojim ide u radost i nadu, žalost i tjeskobu, a ne dopustiti da mu srce zarobe proračunatost, dvostruka mjerila, licemjerje i sljepoća svijeta.”

‘Budite ljudi jasnoće, stava i moralnog opredjeljenja’

“Budite ljudi jasnoće, stava i moralnog opredjeljenja. Tvoje da nek bude da, tvoje ne nek bude ne. Sve više od Zloga je. Budite ljudi koji će poput Marije svijetu znati reći treba učiniti što Krist kaže i zapamtite kada biste bili od svijeta svijet bi vas ljubio, ali budući da niste od svijeta čeka vas sudbina Učitelja koji je sve to prošao prije vas. No, hrabri budite jer On je pobijedio svijet, svojom ćete se postojanošću spasiti”, rekao je nadbiskup Kutleša ređenicima i nadodao:

“ne bježite od ljudi u lažne sigurnosti, budite ljudi srca. Svećenik je onaj koji prepoznaje svoju slabost. On je svoje slabosti naučio trpjeti sa svojim narodom. Neka u vama povjereni vjernici ne nađu ravnodušnog i nezainteresiranog čovjeka, već njihove patnje nosite u svome srcu i u svojim molitvama. Budite oni koje će ljudi tražiti, oni koje će ljudi slušati u kojima će nalaziti jasan orijentir prema Kristu Gospodinu.”

‘Moli i radi’

Nadalje, propovjednik je istaknuo da je drugi ekstrem ili molitva ili rad.









“U životu svećenika, kao i svakog čovjeka koji teži Bogu jedno bez drugoga ne ide. Moli i radi – zlatno je pravilo obnove duhovnog života i crkvene discipline kada se zapadne u teške krize.”

“Treći ekstrem svećeničkoga života je ili ljubav bez križa ili križ bez ljubavi”, nastavio je Nadbiskup je naglasio da “ne postoji svećeništvo bez prihvaćanja žrtvi. Štoviše, po uzoru na Krista svećenik i žrtva su jedno te isto. Krist nas je u svećeništvu pozvao da idemo njegovim stopama i on nas poziva na prinošenje sebe odupirući se grijehu”.

‘Takvu radost ovaj svijet niti razumije niti obećava’

“Svijet će vas uvjeravati da su sve to nepotrebne i prevelike žrtve za mladoga čovjeka. I ovdje se povežite s Marijom. Sve kreposti potrebne svećeniku nalaze se u njezinom prečistom srcu. Njezina žrtva nije završavala viktimizmom i pretvaranjem sebe u patnicu u ogorčenosti na Boga, već u dubokoj nadi i radosti koja je plod dosljednosti i vjernosti Bogu. Takvu radost ovaj svijet niti razumije niti obećava” rekao je nadbiskup Kutleša mladomisnicima na kraju homilije.









Na kraju misnog slavlja dvanaestorica mladomisnika podijelili su mladomisnički blagoslov svim okupljenim vjernicima.