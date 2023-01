DVA PUTA RUŠIO HDZ U NJIHOVOJ UTVRDI! Župan prokazao kako se politika isplati: ‘Doseg im je 5000 kuna, a kroz politiku dolaze do tri puta većih primanja’

Autor: Dnevno.hr

Marko Jelić, šibensko-kninski župan, dva puta je na izborima srušio HDZ u njihovim utvrdama, a komentirao je imaju li lokalni neovisni čelnici šanse za iduće izbore?

“U razgovorima smo s obzirom na to da smo na lokalnim i regionalnim mjestima odlučili da bi bilo potrebno proširiti političko djelovanje izvan ovih okvira. Većina nas je šestu godinu na poziciji, neki duže, imamo rezultate. Imamo neke kompetencije i ideje, smatramo da bismo bili korisni zajednici”, rekao je u emisiji na N1.

“Kroz 33-godišnju povijest Hrvatske bitno je bilo ne koliko ste sposobni, nego kome pripadate. Ljudi imaju pravo birati stavove i putove, mislim da smo to prekinuli i u jedinicama lokalne samouprave nije važno kojoj političkoj opciji pripadate, nego znate li i možete, onda imate priliku. To na državnoj razini još ne postoji, još je klijentelistički princip”, istaknuo je Jelić.





Susreo se i s Vanđelićem: Puno toga je otvoreno

Komentirajući usporedbe s Mostom rekao je: “Ne znam puno o tome. Most je nastao spontano, bez prethodne organizacije i kontakata, mislim da to nije dobra poveznica. To nije na istoj razini i nije isti tip organiziranja. Imamo ljude koji nisu ni bili politički aktivni.”

Dodaje da će u inicijativu uključiti što više stručnjaka te otkriva da su se susreli i s Damirom Vanđelićem s kojim su podijelili mišljenja, no ostaje otvoreno puno toga.

Govoreći o glavnim problemima Hrvatske danas Jelić smatra da je temeljni problem jednakost građana i osjećaj da žive u društvu gdje se njihove ideje može cijeniti, a da ne ovise o tome hoće li ih suditi po stavu, umjesto kompetencijama. Svugdje vidi prostor za poboljšanje.

Kritizirao je i političke stranke te vjeruje da građanima treba izbor kojeg dosad baš nisu imali.

Davno je bio član HDZ-a: Nije mi ležala ideja da netko bez kompetencija upravlja kompetentnima

Marko Jelić je davno bio član HDZ-a. Pojasnio je da je njegov otac bio jedan od osnivača pa je bio u mladeži te stranke do 1996.

“Kad smo se vratili u Knin, nije me više zanimalo. Politika me tad nije zanimala, posvetio sam se fakultetu, doktoratu… Nikad mi nije ležala ideja da netko bez kompetencija upravlja onima koji su kompetentni. Nekad netko jest na upravljačkom mjestu kao dobar upravljač. A takav se uvijek okružuje najboljim stručnjacima, a to se ne događa ovdje. Uvijek imate one koji su ne znam kako došli do nekih pozicija, ja ih zovem doseg 5.000 kuna, to je doseg skupine ljudi koja ne bi imala veća primanja od toga u društvu, ali kroz politiku dolaze do triput većih primanja”, rekao je i na putanje ima li u kategoriji do 5.000 kn i ministara i zastupnika, odgovara:









“Svugdje takvih ljudi ima. Oni pokušavaju ući u svaku strukturu pa i onu kojom ja upravljam, to je prirodno. Živa bića su čisti oportunisti. Prikazuju se kompetentnima i čekaju svoj trenutak da dođu na poziciju i uklone vas ili sve one koji nešto mogu učiniti. Nalazimo se u strahovitim vremenima, pritisak okoliša je strašno velik”, zaključio je.