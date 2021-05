DVA POTRESA U NIZU! Mnogi su ih osjetili: ‘Al ga ljulja, hoće li više prestati?’ Nema mira u središnjoj Hrvatskoj

Novi potres pogodio je danas Zagreb, javlja EMSC.

Kako navode, snaga je bila 2.5 po Richteru, a epicentar 26 kilometara južno od centra grada!

Pojavili su se brojni komentari na društvenim mrežama.

“Al ga ljulja”, napisao je jedan komentator.

Ipak, bilo je i onih koji su već naviknuti na nemirno tlo.

“Ma joj, znala sam da je ispod 3 po Richteru, već imam stroj u nogama za osjetiti to”, napisala je jedna od komentatorina na Twitteru.

Felt #earthquake (#potres) M2.3 strikes 26 km S of Zagreb – Centar (#Croatia) 4 min ago. Please report to: https://t.co/xELLUH4oit pic.twitter.com/Vq03rNCcNX

— EMSC (@LastQuake) May 14, 2021