DVA HOTELA UZ TUĐMANOVU VILU Manolić prodaje svoju kuću za 5,5 milijuna eura

Autor: Ines Brežnjak/dnevno.hr

Posljednjih nekoliko godina pratimo značajan rast cijena nekretnina u većem dijelu Hrvatske, dok su u Zagrebu samo u posljednjih godinu dana cijene četvornog metra realno porasle iznad deset posto. Kupiti kuću ili stan u današnje vrijeme za mnoge je postao nemoguć ili poprilično skup biznis, pogotovo ako se nekretnina nalazi na nekoj od elitnih lokacija, gdje cijene rastu još više od prosjeka.

U Zagrebu je takvih lokacija nekoliko, a možda je najskuplja od njih Tuškanac, kvart u kojem se nalazi kuća prvoga hrvatskog predsjednika, doktora Franje Tuđmana. U kući pokojnog predsjednika, u ulici Vladimira Nazora, danas žive četiri generacije najslavnije hrvatske obitelji: njegova supruga Ankica Tuđman, kći Nevenka te sin Stjepan sa ženom, unuk Dejan i njegov potomak.

No, Tuđmanova kuća nije jedina koja izaziva javno zanimanje u ovom elitnom dijelu grada. Cijelo je to susjedstvo prilično moćno, uz Tuškanačku šumu žive bivši i današnji političari, tajkuni, visoki diplomati, slavni nogometaši i drugi superteški bogataši. S desne strane Tuđmanove vile, na broju 63, nalazi se Hrvatski lovački savez, čiji je predsjednik general Đuro Dečak, a s lijeve strane prijeratna je palača u kojoj živi drugi predsjednik Vlade Republike Hrvatske, hrvatski obavještajac, bivši visokopozicionirani pripadnik Udbe i bivši Tuđmanov “kamarad” Josip Manolić. Ta je zgrada, za razliku od Tuđmanove koja se od prometne ceste štiti visokom čeličnom ogradom, na puno boljoj poziciji, uvučena je na golemoj zelenoj parceli do koje od Nazorove vodi prilazni, kolni put. Suvlasništvo vile pravno je podijeljeno na šest osoba, a nedavno smo je pronašli na oglasniku Njuškalo, u rubrici “nekretnine”, podrubrici “prodaja”. Predratna vila u kojoj živi Josip Manolić, i u čijem vrtu uzgaja gljive, ponuđena je po cijeni kakva se doslovno traži za Beverly Hills, nevjerojatnih 5,500.000 eura.

Najskuplja vila u Zagrebu

Vila s nekoliko stambenih jedinica prosječnom promatraču neće zapeti za oko, no znalcima će itekako biti privlačna arhitektura moderne između dva svjetska rata, kada su se u Zagrebu gradile najraskošnije stambene jedinice. Njihov unutarnji standard – veličina soba, visina stropova, staklene plohe, radne prostorije… nadmašuje i današnje najbolje primjerke suvremene gradnje.





Opisujemo samostojeću kuću, višekatnicu, koja sveukupno ima 20 soba. Neto stambena površina joj je cijelih 1000 četvornih metara. Ono što je kod ove vile senzacionalno nije samo njezina pozicija i površina nego i parcela. Iako u strogom centru grada, udaljena je od ceste, doslovno je u zelenilu i miru Tuškanačke šume, i ima okućnicu od 5553 četvorna metara. Takvih posjeda na Tuškancu praktički više i nema, obližnja kuća dr. Franje Tuđmana nalazi se na znatno manjoj parceli i u tome se uopće ne može mjeriti s ovom. Vili pripada i sedam privatnih parkirnih mjesta.

Formalno, u oglasu se za nekretninu navodi da je na prodaju “zemljište u elitnom dijelu grada sa zgradom, koje je pogodno za izgradnju vile, hotela, a namjena mu može biti i rezidencija, odnosno ambasada”.

Uvidom u katastar, doznajemo kako je nekretnina podijeljena na šest suvlasničkih dijelova, od kojih je Manolić službeno vlasnik garaže. Očito, došlo je do dogovora svih današnjih suvlasnika kojima je jasno da će manje dobiti za stanove, a više ako ih prodaju zajedno s golemim terenom koji je okružuje.

Stanovi veći i najveći

U samoj vili nalaze se četiri velika stana i dvije podrumske garaže. Jedan se stan prostire na 180,85 četvornih metara, a sastoji se od sedam soba, kuhinje, blagovaonice, izbe, dviju kupaonica, nužnika, dva predsoblja, hodnika, degažmana, drvarnice i balkona. Kao vlasnica je u taj stan upisana Zrnka Manolić Gembačev i u tom nacionaliziranom stanu živi Joža Manolić.

Drugi stan je nešto manji, ali ipak dovoljno prostran. Sastoji se od tri sobe, kuhinje, blagovaonice, izbe, kupaonice, nužnika, predsoblja, hodnika i degažmana površine 147,50 m2. Treći je približno iste veličine, sastoji se od četiri sobe, kupaonice, nužnika, predsoblja i hodnika ukupne površine 140,05 m2. Četvrti je poput Manolićeva, ima dovoljnih osam soba, kuhinju, tri kupaonice, četiri predsoblja i sedam hodnika ukupne površine 178,60 m2.

Uz stanove, u vlasnički list upisane su još dvije garaže, Manolićeva od 11 četvornih metara te druga površine 12,50 četvornih metara.

Tisuću kvadrata neto površine, plus garaže i impresivna okućnica čine kuću Jože Manolića ujedno najskupljom kućom koja je na prodaju u gradu Zagrebu u kojem precijenjenih građevina ne manjka. O tome Josip Manolić za 7dnevno kaže: “U zgradi se nalaze stanovi visoke kvalitete i stanari ih žele prodati te se useliti u nešto skromnije stanove, a pritom i od prodaje nešto zaraditi. Kuća se nalazi na dijelu gdje se okuplja dio ulice Nazorove, Zelengaja, dio Ilice i dio Pantovčaka. U ovom dijelu grada poslije Prvoga svjetskog rata nalazilo se veliko radničko naselje koje je nestalo nakon Drugoga svjetskog rata te tada postaje kvart relativno visoke kategorije života, kao što je i danas”.

Manolić će se prisjetiti i Tuđmanova dolaska iz Beograda na Tuškanac, pa će sa sjetom, a možda i dvosmisleno reći: “Bilo je to šezdesetih godina, a od Tuđmanova dolaska do sada ništa se važno nije promijenilo”.

Bogataši su oduvijek voljeli Tuškanac zbog njegove relativne izoliranosti, a opet je ne pet minuta hoda od glavne gradske ulice, Ilice. Kako stvari stoje, ta bi izoliranost mogla vrlo brzo nestati, a kuća pokojnog predsjednika mogla bi postati turistička atrakcija. Osim što se prodaje zemljište i zgrada gdje još živi Manolić, a koje bi se komotno moglo prenamijeniti u objekt turističkog karaktera za elitne goste, na broju 61, odmah desno od predsjednikove vile, već je u tijeku izgradnja aparthotela…

Sezona lova na turizam

Od početka studenoga prošle godine Tuđmanovi zbog građevinskih radova nemaju mira s istočne strane od svoje vile. U tijeku su radovi prenamjene dvaju uredskih zgrada u aparthotel, a investitor tog projekta je Hrvatski lovački savez, čiji se uredi nalaze na broju 63.

Izvođač radova je tvrtka Radnik iz Križevaca, dok stručni nadzor provodi tvrtka Arhis.

Hrvatsko lovačko društvo još je 31. srpnja 2018. objavilo javni poziv za sklapanje ugovora za izvođenje rekonstrukcije i prenamjene zgrada u aparthotel, a ubrzo nakon odabira izvođača, krenuli su i radovi.

Obje parcele koje su u posjedu Hrvatskog lovačkog društva, sa šumom te park-ulicom protežu se na ukupno 14.779 metara četvornih, dok se parcela na kojoj se gradi hotel prostire na 3412 četvornih metara. Gradnju na tom dijelu nadzire, kao i svaki susjed, Joža Manolić, pa kaže: “Radi se o gradnji hotela čiji će smještajni kapaciteti biti visoke kvalitete. Koliko znam, lovci su iskoristili već postojeći objekt na tom zemljištu, podigli su kredit, a prostori na tom mjestu zadovoljavat će visoke turističke standarde”.

Usporedbe radi, površina zemljišta na kojem živi Josip Manolić veća je od površine u sklopu koje lovci otvaraju hotel pa nije teško zaključiti kako postoji mogućnost da Tuđmanova kuća postane atrakcija.

Tuđmanovi kao turistička atrakcija

Ako se dogodi da netko prepozna potencijal kuće i zemljišta na adresi Vladimira Nazora 57, onaj u kojem živi Josip Manolić, i taj bi se objekt lako mogao prenamijeniti u hotel. Nije naša insinuacija, tako njezin potencijal opisuje agencija za nekretnine u prodajnom oglasu.

Tuškanac bi tada od sigurne luke za visokopozicionirane političare i druge tajkune mogao postati mjesto promenade turista, kojima će se uz mir, tišinu te vrhunsku lokaciju zasigurno servirati i činjenica da će boraviti u kvartu u kojem je živio prvi hrvatski predsjednik. I to će, baš kao i lokacija, podići cijenu smještaja za koji euro više.

S druge strane, parcela koju prodaje Joža Manolić, iealna je i za gradnju luksuznih i elitnih stanova, za kojima će se pomamiti mnogi. Za investitore i kupce važno je da parcela za gradnju na Tuškancu praktički više i nema. I ti bi stanovi mogli postići iznimno velike iznose, procjenjuje se da bi za kvalitetnu nekretninu u novoj gradnji na toj mikrolokaciji, najboljem dijelu Tuškanca, cijena mogla biti od 4500 do 6500 tisuća eura po četvornom metru.

S vremenom i turističkom promenadom, koja bi se mogla dogoditi uskoro, ovaj će kvart izgubiti dio čari koju je imao nekada i koju ima danas. Tuđman je bio u sigurnoj luci između generala Dečaka i udbaša Manolića. Nekoć najutjecajnija hrvatska obitelj, ona prvog predsjednika samostalne Republike Hrvatske, lako bi mogla postati velika turistička atrakcija okružena hotelskim kapacitetima s tri strane.