ĐURĐEVIĆ IZMEĐU DVIJE VATRE: Otkrila što je najviše nervira: ’U Španjolskoj je na čelu sudbenog vijeća predsjednik, kod nas to očito ne bi prošlo’

Autor: M.V.

Zlata Đurđević, kandidatkinja za predsjednicu Vrhovnog suda oko koje koplja lome predsjednik RH, Zoran Milanović te premijer Andrej Plenković gostovala je u RTL Direktu.

Upitana kako ona doživljava ove situacije i napade s obje strane, govori kako je znala da je ovo politički izbor i da će nastojati cijelo vrijeme biti nepristrana s obzirom na funkciju na koju se prijavila. Tvrdi kako joj nije ugodno, ali da pokušava biti nepristrana i stručna, biti izvan toga koliko je to moguće, a čini se da nije moguće. Navodi kako ona mora očuvati svoju reputaciju, ali da mora reagirati kada je se difamira.

Sporne točke njenog programa premijeru je navodni pristup politike sudstvu, no Đurđević govori kako je ona pisala program znanstvenim pristupom. “Koristila sam komparativnu metodu, ustavno pravno metodu…”, tvrdi pa dodaje kako se sada u javnosti ocrtava nešto što ona nije rekla. “Moj program je otvoren, bila sam stručna i nepristrana. Nema smisla da se tvrdi nešto o mom programu čega u njemu nema. Ja nikad nisam rekla sam za da u Hrvatskoj politika bira suce, ali neću reći da nisam pokazala kako to funkcionira u drugim sustavima, kakav je zapadni. Demokracija vrijedi i u sudstvu, i sudstvo je vlast i građani moraju imati utjecati i na taj dio vlasti”, tvrdi pa govori kako trebva pogledati članak 4 Ustava RH. Govori dalje kako se njeno osvrtanje na sudstvo 90-ih godina nikako nije odnosilo na sve promjene tada. Govori, tvrdi, o dva razdoblja. Do 90-e godine ističe došlo je do odljeva kadrova.

Javan proces

“Mislim da se treba osigurati postupak koji je javan, transparentan i u kojem će se cijeniti stručnost sudaca i da je to jedini kriterij. Danas imamo Državno sudbeno vijeće, taj proces je skriven, on nije javan. Većina Vijeća su suci, njih je sedam”, navodi, a potom se osvrće na Državno sudbeno Vijeće Španjolske čiji je čelnik predsjednik države. “Ne znam da bi to moglo kod nas funkcionirati”, rekla je.

Upitana zašto se nije odazvala na prvi javni poziv tvrdi kako se ogroman broj sudaca nije javio na natječaj. “Nisam u tom trenutku o tome razmišljala, javila sam se na natječaj za Europski sud za ljudska prava. Ovaj proces je drugačiji jer imate ovlaštenog ustavnog predlagatelja, a to je predsjednik. Ja se nisam bila dužna javiti na natječaj. On je mene pozvao i pitao bi li ja pristala biti kandidatkinja. I ja sam pristala”, tvrdi.

“Ustavni sud svojom odlukom omogućio je ponavljanje natječaja. Ja sam objekt postupka, ja nemam nikakve ovlasti”, ističe pa govori kako je najviše smeta tvrdnja da ona krši zakon. Ona je, ponavlja, objekt postupka.

Prekršila zakon?

“Ne može politika uzeti pravo da odluči zakonitosti, imamo sudstvo za to. Ja pozivam da se onda protiv mene, ako sam prekršila zakon, protiv mene pokrene postupak”. Na tvrdnje da je prodavačica boze, govori, nije ni čula. “Te međusobne uvrede prepustila bi njima”, govori.

Što se tiče odbojnosti Vlade prema njoj, upitana je i smatra li da je razlog i zakon Lex Perković. “Potpuno je jasno, ja sam više puta rekla da sam protiv zakona Lex Perković i ne postoje osnove da se za mene veže taj slučaj”, jasno će. “Pravno stajalište se nikada ne veže za određenu osobu. Trebalo bi pitati jesu li oni za to, da kada nastupi zastara da se pojedinci izruče drugoj državi, a da se njima u Hrvatskoj kada nastupi zastara i dalje ne može suditi”.









Povući se tvrdi neće. “Napisala sam program, to je bio popriličan trud, to su važne stvari i nadam se da će se o tome raspraviti”, tvrdi. Govori kako se na još jedan javni poziv neće odazvati. “Idemo prema krizi sudbene vlasti”, tvrdi. “Zakon o sudovima ne predviđa da se nakon kraja mandata, zamjenik suca obnaša tu dužnost. Možete taj zakon promijeniti. Imat ćete jednu vlast koja neće imati nikakav legitimitet. Da nemate predsjednika Vlade, ljudima bi to bilo nemoguće, a vidite kada u sudstvu nemate demokratski legitimitet onda to nije problem”, ističe.