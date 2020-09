ĐUKANOVIĆ DRAMATIČNO: ‘Ovo sam gledao 90-ih u Hrvatskoj, pušten je duh iz boce! Velikosrpski nacionalizam zahvaća regiju!’

Autor: Dnevno

Predsjednik Crne Gore i lider DPS Milo Đukanović, u ekskluzivnom intervjuu za Newsmax Adria, izjavio da su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i aktualna politika Srbije “pokazali vrlo problematične intencije” prema Crnoj Gori i da od donošenja Zakona o slobodi vjeroispovijesti, postoji jaka medijsko-politička agresija iz Beograda, “od svih”, prenosi N1.rs Prešutna podrška međunarodnih aktera “je u Beogradu shvaćena kao prilika da se reaktulizira i konačno riješi srpsko pitanje u regiji”, kaže Đukanović.

Đukanović je naveo da je moguće da je njegova partija izgubila “zbog nezadovoljstva građana nekim politikama”, što se nije dostigao nivo standarda koji očekuju, ali kao mogući razlog vidi i, kako kaže, manipulaciju crkve i službenog Beograda oko Zakona o slobodi vjeroispovijesti, “koje je (Beograd) pokrenuo i vodi od prosinca prošle godine do danas”.

On je ocijenio da je crnogorsko društvo još uvijek podijeljeno, a upitan što je on napravio po tom pitanju da se ta podijeljenost ublaži, kaže da je to sve “vrlo pažljivo tretirano” i da se za 15 godina ne može ublažiti ono što postoji vjekovima.

Predsjednik Crne Gore ocijenio je da od donošenja Zakona o slobodi vjeroispovijesti, od prošle godine, postoji, kako je rekao, jaka medijsko-politička agresija iz Beograda prema Crnoj Gori i to “od svih”.

“Govorim, kada kažem svi, o manje-više svim medijima i svim značajnim političkim akterima u Srbiji”, rekao je Đukanović. Na pitanje da li misli na Vučića, odgovorio je – naravno.

On je naveo da je Vučić davao, kako kaže, podršku velikosrpkom nacionalizmu, kroz prijeme tih aktera.

“Predsjednik Vučić i aktualna politika Srbije pokazali su dvije vrlo problematične intencije. Prva je da se žele miješati u unutrašnji politički život drugih država, a drugi je da se miješaju na način da pokušavaju revitalizirati politiku velikosrpskog nacionalizma u regiji. I jedno i drugo je veoma pogrešno i veoma pogubno”, naglasio je Đukanović.

Kazao je i da je u svim javnim nastupima i u razgovorima sa pojedinim ljudima sa političke scene Srbije upozoravao da je to “neodgovorno poigravanje sa duhom iz boce“. Tome sam osobno svjedočio devedesetih, kada je taj isti duh pušten iz boce, i kada je proizveo jednu nepodnošljivu mržnju i doveo do tragičnih ratova u kojima je život izgubilo oko 150 tisuća ljudi, naveo je. Đukanović kaže da su zatim nosioci tadašnjih vlasti izgubili kontrolu nad tim duhom iz boce, koji su sami pustili.

“Ponavljati takvu grešku nepunih trideset godina kasnije i ciljati Crnu Goru na način na koji je devedesetih godina ciljana Hrvatska ili krajem devedesetih Kosovo, i pretvarati Crnogorce u neprijatelje – ja mislim da je to izraz neodgovornosti. To svjedoči o pokušaju da se obnovi jedna retrogradna politika. Ta retrogradna politika je veoma opasna, ona je i u ovom periodu, kao i devedesetih, zahvaljujući nepažnji određenih međunarodnih centara, shvatila da je dobila legitimitet za te svoje retrogradne nacionalističke težnje“, naveo je Đukanović.

Aktuelna politika Beograda, prešutno podržana iz određenih međunarodnih centara – prije svega zbog potrebe tih centara da budu akteri rješavanja odnosa na relaciji odnosa Beograda i Prištine – ta prešutna podrška “je u Beogradu shvaćena kao prilika da se reaktualizira i konačno riješi srpsko pitanje u regiji”, kaže Đukanović.

“Pokušaj rješavanja srpskog pitanja po mjeri Beograda jest pokušaj izmjene karaktera države Crne Gore. To je ona ponuda koja se pokušava nametnuti svih ovih godina – da umjesto građanske države i multietničkog društva bude srpska država, da se Crnogorci “konačno osvijeste” da oni nisu nikakva posebna nacija, nego da su komunistička izmišljotina, da je Crna Gora druga srpska država… To su teorije koje vidimo da žive zatovljene duboko u strukturama balkanskog društva, koje svaku nepažnju međunarodne zajednice koriste da isplivaju na površinu, naravno sa tendencijama koje su opasne po stabilnost regije”, naveo je Đukanović.

Na konstataciju da ima tvrdnji da je Vučić svojim nacionalizmom tjerao vodu na njegovu (Đukanovićevu) vodenicu, da mu je zapravo pomagao, predsjednik Crne Gore kaže da to tvrde ljudi kojima je data instrukcija da tako nešto govore, da bi prikrili oficijelnu politiku Beograda.

“Oficijelna politika Beograda, to je valjda i sljepcu jasno, je bila da pokuša promjenom vlasti stvori atmosferu u kojoj bi Crna Gora postala dio planiranog srpskog svijeta u trouglu između Beograda, Banjaluke i Podgorice”, rekao je.

Đukanović kaže da se to neće dogoditi, da se izborni rezultati mijenjaju iz jednog u drugi izborni ciklus.

Smatra da nekih radikalnih usvajanja rješenja u koja vjeruje dosadašnja opozicija, neće biti, i da crnogorsko društvo neće unazad.