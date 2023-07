‘Đuka je tu, nekaj bu se s mamom dogodilo’: Bombaš iz Bisaga bio je specijalac i DJ

U mirnom naselju Bisag između Novog Marofa i Svetog Ivana Zeline, u petak navečer, izbio je stravičan incident koji je završio tragično. Đuro Burec (56) sjekirom je provalio u stan svoje bivše partnerice, i aktivirao bombu koja je odnijela njihove živote.

Djevojka (15), koja je bila prisutna tijekom napada, prestrašena je izjavila rođacima da se nešto događa s njenom majkom.

"Đuka je tu, nekaj bu se s mamom dogodilo", sve je što je uspjela reći.





‘U sekundi se čula bomba, prasak’

Kako piše 24 sata, Đuro godinama nije mogao prihvatiti to da žena, s kojom se kratko vrijeme viđao, ne želi imati ništa s njim. U rukama je nosio sjekiru te je došao do njenog stana s dvorišne stane. Popeo se na balkon pa počeo razvaljivati balkonska vrata.

“Bili smo u prvom snu kad smo čuli vriskove. Ja sam mislio da su djeca u pitanju jer je kraj školske godine, a tu je odmah i igralište. U sekundi se čula bomba, prasak”, ispričao je susjed Ivan Žeželj, koji živi u susjednoj kući. Ubojica je upao u sobu u kojoj je spavala djevojka te je kaos probudio i njezinu majku. Kako se neslužbeno doznaje, žena je skočila na napadača i doslovno se hrvala s njim. Taj herojski čin majke bio je dovoljan da spasi kćer, koja je otključala ulazna vrata i odjurila tražiti pomoć.

Nažalost, Đuro je, napisala je policija nakon očevida, aktivirao bombu te raznio sebe i bivšu partnericu, koju je uhodio. Uz sebe je navodno za pasom imao još nekoliko ručnih bombi te se postavlja pitanje je li još nekog želio ubiti.

“Tijela preminulih su po nalogu zamjenika Županijske državne odvjetnice prevezena na Odjel za patologiju Opće bolnice u Varaždinu, gdje će se provesti obdukcija”, poručili su iz varaždinske policije.

Prema riječima susjeda, ženina agonija s Đurom trajala je gotovo tri godine.

Dj imena ‘Sonny B.’

"Oni se jesu jedno vrijeme viđali, no kad je shvatila kakav je zapravo on bio, nije željela imati ništa s njim. Tad je počela proživljavati horor i nikad nije imala mira. On bi ovamo dolazio autom i kružio bi. Do zgrade je dolazio i biciklom. Imala bi mjesec dana mira, a potom bi sve krenulo iz početka", pričaju zgroženi susjedi.









Žrtva im je govorila kako ga je prijavljivala policiji i da će napokon imati mira. Nisu sigurni je li mu sustav odredio zabranu prilaska s obzirom na konstantna uznemiravanja. Da nešto tog petka s njim nije bilo u redu, rekli su nam i susjedi ubojice, koji je živio niti kilometar dalje.

"Bio je mutikaša. Živio je na brijegu u klijeti, trenirao je nekakve pse. U petak je oko 18 sati prošao kraj nas u svom Golfu. Nabio je neke naočale na glavu i projurio. Inače uvijek potrubi i pozdravi, no ovog puta samo je trznuo rukom. Nije bio sav svoj, no kome bi palo na pamet da bi sebe i tu ženu raznio bombom", kažu šokirani susjedi.









Dio novca zarađivao je kao DJ umjetničkog imena Sonny B. Glazbu je puštao u mnogim noćnim klubovima u Zagrebu, pa čak i na plaži Zrće na Pagu. Dok je jednima govorio kako je za kraj karijere kriva bolest, drugima je rekao da to zato što nema od čega živjeti.

Inače, Đuro se godinama hvalio da je bio policijski specijalac. Kao mlad priključio se obrani zemlje, a poslije je bio pripadnik specijalne postrojbe za osiguranje osoba i objekata. Barem je tako 2002. tvrdio za Večernji list, kojem se požalio kako ga je sustav iznevjerio i ostavio kao branitelja invalida bez ikakvih prava.