Dujmović žestoko: ‘Nemojte zaboraviti što je Milanović učinio, neprostivo je! Kolindu sotoniziraju titoisti i bivši komunisti!’

Autor: Dnevno

Politički analitičar, publicist i kolumnist Tihomir Dujmović je na svoom Facebook profilu komentirao aktualna događanja i izjave predsjedničkih kandidata Zorana Milanovića i Kolinde Grabar-Kitarović.bi

Dujmovićev status prenosimo u cijelosti.

“Borba do zadnje kapi krvi, ne ustaša i partizana, jer ovdje danas jedva da ima i domobrana, naime, gledano iz tog kuta, ovo što gledamo u izravnom prijenosu novog sotoniziranja Kolinde Grabar-Kitarović, zapravo je borba titoista, bivših komunista, nepatvorenih Jugoslavena i onih koji to nisu. Unutarnja borba današnje Hrvatske! I koja danas bukti punim plamenom! I kad sve ogolite, to je samo srce našeg mentalnog građanskog rata!

Zoran Milanović, čovjek koji puše za vrat Kolindi Grabar Kitarović nedvosmisleno je kao premijer faktički jučer, na dilemu Tito ili Tuđman rekao: ‘Tito!’. To se ne bi smjelo zaboraviti, pedesetak dana prije novih izbora za predsjednika gdje Milanović ima respektabilne šanse!

Kad kažete Tito, a ne Tuđman, razbili ste Pajičiću glavu u sred Vukovara! Obnovili ste Titov brod, a ne Goli otok! Uostalom, izlazak SDP-ovaca iz Sabora 1991. godine nije ništa drugo nego li zagovor teze: Tito, a ne Tuđman!





Kad kažem da je ovo što danas gledamo sraz Jugoslavena i onih drugih, ti drugi nisu ni ustaše ni neki radikalni nacionalisti, takvih ovdje odavno nema, ti drugi znaju doći i sa njihove strane ulice! Tu ima čak i ratnih antifašista, ali miljama udaljenih od Jugoslavena, jugoslavenstva, zakletih titoista i borbenih komunista! Bilo je dakle i takvih, zbunjenih, politički nepismenih, u konačnici izmanipuliranih Hrvata. Niti su bili matica, niti su bili većina, ali imaju cijelo vrijeme potrebu reći da nisu ‘isti’. Uostalom, Hrvatsko proljeće koje su mahom činili komunisti, najbolji je izraz tih antifašista koji nisu ujedno neupitni Jugoslaveni. Jedna od takvih je očito bila i obitelj Kolinde Grabar Kitarović.

Ona je dijete koje je poniklo u antifašističkoj, dakle niti u ustaškoj, niti u domobranskoj obitelji, ali kad je sad kao zrela osoba rekla što misli barem o djeliću svoje prošlosti, slijedi medijsko kamenovanje! Školovala si se i u Americi, otac ti je mogao biti čak i mesar! A ti ovako! Da smo znali svi bi skupa završili u Hudoj jami… To je zapravo prava poruka bijesnih Jugoslavena.

Da smo znali da ćeš nas izdati, nikad ti otac ne bi bio mesar!

I kad taj režim Kolinda biranim riječima zove režimom iza željezne zavjese, slijedi medijski cunami… Stiže medijska četa titoista ravno sa Ovčara i Kablara…. Koja perverzija gotovo 40 godina nakon Titove smrti!

S druge strane, zapravo logično, kao što kaze moj lik iz predstave ‘Mali noćni razgovori ljevice i desnice’: ‘Sve što hrvatski diše vi ste ili ubili ili protjerali, uglavnom ste ovdje u ideološkom smislu ostali živjeti, velim uglavnom, samo – Vi’. Samo ova teza objašnjava ovakve rasprave i masovnost napada na svakog tko se takne Tita. A Kolinda je maknula još i bistu!

No, Rijeka dakle.

Rijeka je grad iz kojeg su, koliko god mi šutjeli o tome, Titovi partizani 1945. godine sistematski pobacali iz grada u prvom redu Talijane, ali i građansku hrvatsku inteligenciju, baš kao u Istri i u njihove kuće i stanove naselili uglavnom, kažem uglavnom, vojna lica JNA. To je slika i prilika današnje Istre i Kvarnera! U naravi se radilo o masovnom naseljavanju Srbijanaca i Crnogoraca kakvo ovaj kraj ne pamti. Bilo je tu i doseljavanja Dalmatinaca koji su išli na Trst pa zapeli u Rijeci kao recimo preci znamenitog HSLS-ovca Željka Glavana, ali to nije matica. Maticu naseljavanja su činili Srbijanci. Smijemo li to danas i reći?

Rijeka je 1945. godine, da se ne bi lagali, bila uglavnom ispražnjena od starih stanara. Kao pobjednici stigli su masovno Srbijanci i Crnogorci! I preko noći postali respektabilan broj u Rijeci! Kao nikad prije.

Posve ista stvar se dogodila s Istrom, zato su Vam u Istri od današnjeg gradonačelnika Pule do nekadašnjeg IDS-ovog ministra turizma, to mahom oficirska djeca! Jesu li oficiri JNA voljeli Hrvatsku ili Jugoslaviju? Koga Vi danas lažete?

Komunističke vlasti su bile kadre likvidirati 660 svećenika Katoličke crkve u Hrvatskoj i misli li itko u svijetlu tog zločina da bi iste te vlasti nakon takvog svirepog zločina dvojili kome na prostoru koji kontroliraju dati da otvori restoran, kome dati vodstvo najvažnije sporedne stvari na svijetu, a kome dati da piše u medijima?

Pogledajte biografije ljudi koji su bili novinarske nosive grede Novog lista i vidjet ćete koliko je tu djece oficira JNA i djece najboljih sinova Partije i Jugoslavije. Pa jedna od najpoznatijih kolumnistica Novog lista stasala je u ‘Borbi’!

Taj list se pokreće kao list KP Hrvatske, a nakon 1945. godine faktički je glasnogovornik Titove Jugoslavije. Nota bene taj list je glasnogovornik Partije sve do 1990-te godine!

Hej, pa taj list ‘tek vremenom’ postaje ‘list latiničnog izdanja’, kako bilježi Wikipedija! Dakle, Jugoslavija na ćirilici!

Razumijete te relacije! To je Novi list i to je Rijeka tih dana. Jugoslavija na Kvarneru. Rijeka je jedini od većih hrvatskih gradova u kojem je Hrvatsko proljece prošlo posve neobilježeno! I nezapaženo! Kao da Savka i Tripalo nisu postojali! Znate, nema sramotnije činjenice moderne hrvatske riječke prošlosti od ovog detalja! Nema! A tome je tako jer je Rijeka kolonizirana u Titovo vrijeme. I sad bi Obersnel htio da se ta povijest izbriše! Uključujući povijest NK Rijeke!

Hrvatska predsjednica je odmah istaknula da današnja NK Rijeka nije NK Rijeka iz doba komunizma, premda moj kolega Mijić praveći se da to nije pročitao, pita, tobože ako je NK Rijeka suspektna, zašto je nosila Sharbinijev dres u zadnjoj kampanji! Zato jer je Rijeka pa i NK Rijeka od devedesetih ( bar nominalno) politički hrvatska ili bi to trebala biti, a do devedesetih su i grad i klub bili notorno jugoslavenski! To je Kolindin odgovor! Pa nije dosta da ste u ta olovna vremena bili iskreni Jugoslaveni, a ne politicki Hrvati, nego vam se to ni sad ne bi smjelo niti reći! Kako da ne!

Pa nije Nenad Gračan, legendarni igrač i trener NK Rijeke rekao da bi htio igrati za Croatiju iz Toronta nego je rekao: ‘Crvena zvezda je moja najveća ljubav i uvijek ću je voljeti’. I to je rekao sredinom 80- tih! Da bi do jučer bio izbornik najboljih hrvatskih nogometnih igrača do 21 godine! Danas, dakle u tobožnjoj filoustaškoj Hrvatskoj, zemlji puzajućeg fašizma čovjek koji se ovako kleo Zvezdi dobiva najveće nogometne funkcije u zenlji! Toliko o puzajućoj fašizaciji Hrvatske!

Dakle, Kolinda je samo spomenula jedan detalj vezan uz NK Rijeku i njihovu jugoslavensku prošlost. I zapravo ništa više, a napadnuta je sa svih strana! Znate, ne možete se kleti Titu i Partiji, Zvezdi i Partizanu i danas tvrditi da to nije ništa značilo. Jos nismo tako senilni…”, napisao je Dujmović na svom Facebook profilu.