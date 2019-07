DUJMOVIĆ ZA DNEVNO: ‘Ovo je ogroman poraz za Plenkovića, s predsjednicom neće moći, čeka uvjet HNS-a, a Škoro je glasnik nade’

U svjetlu novih okolnosti koje su se dogodile oko izbora novih predstavnika tijela Europske unije, i toga da se premijer Andrej Plenković vraća u Hrvatsku, sa svim problemima koji ga tek očekuju, porazgovarali smo s neovisnim političkim analitičarem, Tihomirom Dujmovićem.

Premijer nam se ipak vraća kući bez ikakve funkcije u Europskoj komisiji. Kako to komentirate s obzirom na brojne medijske napise posljednjih dana kako je bio na pragu jedne od njih?

To nije ni njegova greška ni zasluga. Jednostavno, u tom velikom žrvnju on se pokazao da ipak nije tako veliki igrač. To što nije dobio niti jednu poziciju u EK je zapravo njegov ogroman poraz. Zašto? Zato što nije išao u Bruxelles pomirivati sukobljene strane ili tražiti konsenzus za najbolje kandidate, a radi većeg, boljeg dobra. Išao je tamo iz čiste ambicije kako bi dobio najvišu moguću funkciju. I nije uspio. Prvo je vodeći kandidat bio pučanin Weber, a onda se to najednom promijenilo, i postao je to socijalist Frans Timmermans. Angela Merkel je sve to dogovorila u Osaki. A tko će na koncu postati predsjednik ili predsjednica Europske komisije, to vjerojatno najbolje zna Merkel.

No, dobro. Što će Plenković kada se vrati? Čeka ga stotinu obaveza i problema…

Iz njegove perspektive, on se vraća u provinciju. Osim tekućih problema, čeka ga uvjet HNS-a. Hoće li ta stranka ostati u ovom obliku ili će oni nešto mijenjati, prije svega predsjednika stranke, ne znam. Ali znam da će mu uvjetovati opstanak vlade.

Prema našim informacijama, Matija Posavec bi trebao naslijediti Ivana Vrdoljaka…

Pa evo, vidjet ćemo. Koliko ja znam, ostavku Kuščevića, koji je prvi Plenkovićev problem kada se vrati, zatražio je ministar Štromar, a on je trbuhozborac Posavca. Štromar je to zapravo zatražio vrlo nježno. Vidjet ćemo kako će se HNS ponijeti kada se vrati Plenković. Mogli bi tražiti i prijevremene izbore.

Hoće li im to proći?

Tko zna… U ovom trenutku postoje tri opcije za buduću vladu. To je velika koalicija HDZ – SDP, zatim lijeva koalicija SDP-a, narodnjaka i manjinaca te treća varijanta, HDZ-ova sa Suverenistima i Neovisnih za Hrvatsku od Esih i Hasanbegovića. Ali HDZ bi u tom slučaju na vlast mogao doći jedino ako stranku preuzmu Miroslav Kovač i Ivo Stier.

Prije svega vladu čeka rekonstrukcija vlade. Spominju se čak četiri osobe. Pejčnović Burić jer odlazi na mjesto tajnice Vijeća Europe, zatim Kuščević kojemu doista prijeti ostavka, ministar zdravstva Kujundžić i ministrica Žalac zbog afere Mercedes kojoj to nitko nije zaboravio. Što mislite koje smjene slijede?

Kujundžic, po meni isgurno odlazi, jer mu je dug u zdravstvu 8,5 milijarde kuna, što znači i da je cijeli državni proračun u minusu. Samo zbog toga bi HNS mogao tražiti prijevremene izbore. A kako je Plenković u potpunosti uništio koalicijski potencijal, ili će ići na koaliciju s SDP-om ili gubi mjesto u svojoj stranci. Ovo je trenutak istine i sad ćemo vidjeti koliko je velik taj trenutak istine.

Moramo se dotaknuti i predsjedničkih kandidata. Grabar Kitarović.. hoće li se kandidirati uopće?

To samo ona zna. Za sad treba vidjeti hoće li Plenković zadržati vlast, a ako mu to uspije, onda ne znam kako će funkcionirati s predsjednicom. Njoj je Inicijativa Triju mora jedan od najvažnijih projekata u mandatu. To je politika koja objedinjuje sve zemlje od Baltika, do Jadrana i Crnog mora. Govorimo o Češkoj, Poljskoj, Slovačkoj, Mađarskoj i bivše zemlje Sovjetskog saveza na Baltiku. To je važna gospodarska i politička incijativa. Međutim, Plenković ne slijedi tu ideju. On je isključivo vezan za mainstream politiku zapadne Europe kojoj ta incijativa nije previše važna, odnosno čak ju drži i opasnom zbog mogućeg raspada EU. Prema tome, ako predsjednica i premijer nisu usklađeni oko tako važnih pitanja, onda ne vidim kako će funkcionirati u budućnosti.

Kako će se uopće kandidirati bez pomoći HDZ-a ako kažete da s Plenkovićem ne surađuje najbolje?

O tome vam upravo govorim. Ona nema infrastrukturu za iznijeti kampanju. HDZ ju ima, ali ne znam hoće li joj ovoga puta njoj dati na raspolaganje. U ovom mandatu nije uspjela izgraditi dovoljno kvalitetan i širok tim za kampanju. Koga ona ima na Pantovčaku? Nikoga. HDZ i dalje ima jaku infrastrukturu, a hoće li ona biti predsjednici na raspolaganju za reizbor – vidjet ćemo.

Kratko o drugim predsjedničkim kandidatima. Milanović…

Milanović još nosi hipoteku toga što je na branitelje poslao specijalce, među kojima je abolirani Martićevac. Za ekonomiju baš ništa nije napravio. Svi pamte i njegov lex. Perković kada se posvađao s pola Europe. S njim baš ne bi bilo mira u zemlji. Milanović na izborima možda može dobiti ljevicu, ali ni kap desnice, a bez toga ne može dobiti izbore.

Miroslav Škoro?

On je tek sada ušao u čitavu priču. Moramo vidjeti kakav ima politički program i s kojim se ljudima okupio. Tek onda bih mogao nešto komentirati. Činjenica je da se društvo razočaralo predsjednicom pa je već sada percepcija o njemu ta da je glasnik nade.