Dubrovnik pogodio potres: ‘Skočio sam iz kreveta, sve nas je probudio’

Jutros u 5.54 sati potres jačine 4,1 po Richteru pogodio je Dubrovnik i okolicu.

Epicentar je bio u moru sedam kilometara od Dubrovnika.

Na stranici EMSC-a svjedoci pišu da je potres bio jak i kratak.

#Earthquake (#zemljotres, #potres) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M4.0 || 20 km SW of #Trebinje (Bosnia & Herzegovina) || 3 min ago (local time 04:54:21). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/qR0PXBEHV0

— EMSC (@LastQuake) June 30, 2023