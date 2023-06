(VIDEO) Dubrovački političar traži javnu kuću u gradu! Opsovao Boga pa bacio pet eura pročelnici: ‘Prvi bih tamo pošao’

Autor: Lucija Brailo

Nakon što je početkom lipnja iz Dubrovnika stigao niz čudnovatih novih prijedloga i pravila, predloženih od strane dubrovačkog gradonačelnika Mata Frankovića (HDZ), s krajnjeg juga ne prestaju s iznenađenjima.

Tako je, među ostalim, Franković krenuo u treniranje strogoće nad ugostiteljima u staroj gradskoj jezgri pa tako po novom razina ‘buke’ koja dolazi iz njihovih lokala (glazbe koju puštaju), ne smije biti viša o 75 decibela, za što su mnogi upozorili da je suludo budući sam žamor ljudi na Stradunu nerijetko prelazi tu decibelažu.

Potom je gradonačelnik predložio da u Gradu smije svirati samo ‘unplugged’ glazba, a zatim završio i u stranim medijima, koji su u nevjerici prenosili kako namjerava turistima zabraniti da na kotačićima voze svoju prtljagu do apartmana koje su unajmili.





No, ovih je dana Frankovića uvelike nadmašio gradski vijećnik Ivica Roko koji je na nedavnoj sjednici dubrovačkog Gradskog vijeća prozvavši gradonačelnika kako u Saboru nije ništa poduzeo po pitanju otvaranja bordela u gradu.

Prišao Milanoviću

Naime, gospara Roka već dulje vrijeme opterećuje što u svome Gradu ne može koristiti usluge javne kuće, a još više što se po tom pitanju ne radi apsolutno ništa. Zato je prošlog tjedna, popevši se pred govornicu Gradskog vijeća, podijelio prisutnima lekcije, psujući Boga, inzistirajući na bordelu ilitiga ‘kazinu’ te priredivši čitav cirkus pred šokiranim vijećnicima.

No, od osebujnog gradskog vijećnika, karićaša kojega Dubrovčani znaju dugi niz godina susrećući ga po dubrovačkim ulicama, takvo što se moglo i očekivati. Poznavatelji dubrovačkih prilika znaju jako dobro da Rokovi zahtjevi nisu od jučer.

Sličnost sa Richardom

Nakon što je 23 godine vozio karić po Gradu, odnosno dostavljao robu trgovcima i ugostiteljima u staroj gradskoj jezgri, Ivica Roko postao je nezavisni gradski vijećnik.

Iako je cijela kandidatura djelovala kao zbijanje šale na račun izbora, Nezavisna lista Ivice Roka na izborima za Gradsko vijeće Dubrovnika osvojila je 9,05 posto glasova (1754 glasa birača).

Nešto slično na lokalnim se izborima tada dogodilo u Zadru s performerom Richardom, koji je ušao u Gradsko vijeće na račun protestnih glasova. S bitnom razlikom, da Roko zapravo nije performer. Jedan zanimljiv podatak je i da je Roko na izborima, kao nezaposlena osoba, prikupio više glasova od Andra Vlahušića (HNS), bivšeg ministra zdravstva i dugogodišnjeg dubrovačkog gradonačelnika.









Psovao Boga i inzistirao na bordelu

No, vratimo se na nedavnu sjednicu dubrovačkog Gradskog vijeća, na kojoj je osebujni vijećnik Roko priredio pravi skandal. Postavio je gradonačelniku Frankoviću dva pitanja, jedno je bilo o navodnom štrajku djelatnika Libertasa, a drugo je bilo o otvaranju javne kuće pri čemu je Roko psovao Boga, lupao po govornici gdje je govorio kako bi on “prvi tamo pošao, a nakon odgovora gradonačelnika, koji mu je kazao kako to nije u njegovoj nadležnosti, a i da se osobno ne slaže s tim, Roko je objašnjavao vijećnicima i javnosti kako on „banči po Gradu” i kakvu bi on ženu u javnoj kući ili gdje već tražio.

Na koncu je prolio i vodu te za prolivenu vodu bacio novac pročelnici Službe Gradskog vijeća Nadi Medović.

‘Evo ti pet eura’

“Što misliš ti, Marko? Evo ja idem po Gradu i bančim, toga ima. Pa što, ako žena hoće….”, uporan je bio Roko, obraćajući se predsjedniku Gradskog vijeća Marku Potrebici.









“Evo ti, prolio sam ti vodu, platit ću ti. Evo ti pet eura”, kazao je Roko, bacivši novac na laptop pročelnice Nade Medović.

Nakon toga, predsjednik gradskog vijeća Marko Potrebica (HDZ) upozorio je Roka, rekavši mu kako ima već dvije opomene te ako dobije treću, da će ga morati udaljiti iz vijećnice, međutim, Roko mu je na to samo poručio:

“Idem ja na jednu pivu, vidimo se na sljedećoj sjednici.”

Tako je ta, gotovo tabu tema od koje ovaj osebujni gradski vijećnik ne želi odustati, za sada završila kao tema na dubrovačkom gradskom vijeću.

Međutim, podsjetimo, u bogatoj i dugoj povijesti grada Dubrovnika, prostitucija je zapravo bila legalna, iako se nije smatrala časnim poslom. No, bila je daleko prihvatljivija od krađe ili nekih gorih kriminalnih radnji.