DUBOKO UDAHNITE! OD OVE CIFRE ZASTAJE DAH: Doznali smo koliko košta najskuplja knjiga u Zagrebu

Nakon što je pandemija koronavirusa bacila svijet na koljena te nas sve zatvorila u četiri zida naših domova, jedna od najčešćih razbibriga postalo je čitanje knjiga. Iako se knjige u današnje vrijeme mogu nabaviti za par desetaka kuna, ima i onih rijetkih primjeraka čije cijene dosežu basnoslovne iznose, a broje se u tisućama kuna.

Među njima je i jedna zaista posebna, koja je prema saznanjima najskuplja među antikvarnim knjigama u Zagrebu. Radi se o knjizi Karla Marxa ‘Le Capital’, čiji je izdavač Maurice Lachatre et Cie (1872-1875).

Knjiga se, prema riječima antikvarijata Crveni peristil gdje se ona može kupiti nalazi u dobrom stanju.

Na početnim stranicama ugraviran je Marxov portret te Marxovo pismo izdavaču uz popratni potpis datiran 18. ožujka 1872. Prvo izdanje na francuskom autorizirano je i nadgledano od strane samog Karla Marxa.

Knjiga je objavljivana u djelovima od kolovoza 1872. do studenog 1875. te je u ovom izdanju objedinjena. Prvo izdanje je originalno izdano na njemačkom 1867, a ova verzija je tek drugi prijevod nakon ruskog 1872, no Marx je smatrao da je mnogo važnija verzija od one na ruskom i njegov temeljiti rad na ovom izdanju je značio da ovo nije puki prijevod već zasebno djelo relevantno s tekstualne točke gledišta.

Njezina cijena doseže cifru od vrtoglavih 45.000,00 kuna.

Inače, antikvarijat Crveni peristil radi i u ovo vrijeme koronavirusa. Svi željni dobrog štiva, pa i ovakvih rijetkih izdanja, knjige mogu kupiti online, a narudžba će vam kroz 48 sati stići na vašu kućnu adresu.

Ukoliko imate afiniteta za ovakve rijetke i skupe knjige, svakako bacite oko na njihovu ponudu, koja je, kako se vidi i iz priloženog, zaista impresivna.