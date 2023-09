‘Duboka država’ se okomila na šefa HEP-a: Tu ni Plenković ne može ništa

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

“Bespravna gradnja je bespravna gradnja, neovisno tko je gradi. Prema svakomu u ovoj državi treba postupati na isti način. I prema meni kao resornom ministru i prema bilo komu drugom, pa i prema direktoru javnog poduzeća. Tu za mene nema odstupanja ni milosti”, riječi su ministra graditeljstva, HDZ-ova Branka Bačića, kojima se referirao na ilegalno sagrađenu vilu na Hvaru u vlasništvu prvog čovjeka HEP-a, utjecajnog zagrebačkog HDZ-ovca Frane Barbarića. No to su, prema tvrdnjama upućenih iz vladajuće stranke, i riječi kojima je još sredinom kolovoza Bačić objavio da se vladajuća garnitura počinje distancirati od Barbarića koji s premijerom Plenkovićem ima korektne odnose.

Za razliku od Plenkovića, s Barbarićem na istoj valnoj duljini nije ministar gospodarstva Davor Filipović, pa ni premijerov prijatelj i glavni tajnik vladajuće stranke Krunoslav Katičić, preko kojega Filipović navodno i jest stigao u ministarstvo baš kako bi se riješili Barbarića i kako bi Katičić mogao provesti kadrovske križaljke u ovoj golemoj i visokoprofitabilnoj državnoj tvrtki koju je nedavno potresla ozbiljna afera.

Zbog afere HEP podjednako se ljuljala fotelja i Filipoviću i Barbariću, a u konačnici i Plenkoviću koji je u pokušaju pomirenja ovog dvojca među njima izazvao još veći razdor i svađu u kojoj su padale teške riječi, posebice nakon što je Barbarić dokumentirano i verbalno premijeru pokušao objasniti da Filipović jednostavno laže o informacijama vezanima uz viškove plina u HEP-u koji su se potom na tržištu prodavali po smiješno niskim cijenama.





Previše zna

Kako tvrde upućeni u vladajućim redovima, Plenković je tijekom ljeta nastojao ovu golemu aferu u HEP-u gurnuti pod tepih. Medijski interes za nju možda jest splasnuo, no u HDZ-u je to i dalje vrući krumpir zbog kojeg Plenković strahuje od jeseni i povratka zastupnika u saborske klupe. Može se očekivati da će Grmoja i ekipa iz Mosta nastaviti čeprkati po aferi koju svojataju te da će i Plenkoviću, posebice sada kada mu izbori kucaju na vrata, stvoriti nove neugodnosti.

Njih bi mogao pospješiti i USKOK koji još provodi istragu o ovoj aferi koja vrvi zvučnim imenima i akterima iz energetskog sektora. Plenković Filipovića niti može niti smije smijeniti, objašnjava nam dobro upućeni sugovornik iz HDZ-a te kaže da je i Plenkoviću i više nego jasno kako je ovo afera ogromnog intenziteta. Zbog nje je, uostalom, prvi put u povijesti sazvana izvanredna sjednica Sabora, nakon koje se i Plenković zapitao je li doista moguće da ga je Filipović uz asistenciju svojeg savjetnika Lovrinčevića te u koordinaciji s Mostom pokušavao srušiti kako bi zauzeo njegovu poziciju i nastavio voditi državu u koaliciji sa strankom Bože Petrova.

Za dio HDZ-ovaca dobro upućenih u zbivanja u energetskom sektoru afera HEP mogla bi uskoro opet prerasti u opasnost za Plenkovića i njegovu poziciju, on u tome mora biti oprezan prema Barbariću, no posebno oprezan mora biti prema ministru gospodarstva koji bi ga mogao stajati glave odnosno vladajuće pozicije i svih njegovih daljnjih planova o osvajanju trećeg mandata, pa i o eventualnom odlasku u Bruxelles.

Kako tvrde upućeni, Filipović previše zna, a sve ukazuje na interese duboke države i to je ono što za premijera ujedno i predstavlja najveću opasnost. Njega je, kako nadalje navode u vladajućim redovima, opasno dirati. To je ministar osobno dao do znanja Plenkoviću, rekavši mu da će, ako on padne zbog afere u HEP-u, sa sobom povući i njega. Ne djeluje možda široj javnosti ministar gospodarstva kao tip koji je sklon osvetama, ali on se jednostavno ne želi jedini žrtvovati i odbaciti cijelu svoju političku karijeru kako bi se spasili Vlada, Plenković i stranka, on, za razliku od svih bivših ministara, kako svjedoče upućeni, nije taj tip.

Medijski pritisak

Neće, kažu upućeni, ni Barbarić olako napustiti svoju dugogodišnju poziciju u HEP-u, baš se zato na njega vrši medijski pritisak kako bi ga se natjeralo da odstupi, neki pak idu tako daleko da tvrde kako se u vladajućim redovima govori o pripremama za Barbarićevo privođenje, kojim bi ga se diskreditiralo, a onda Filipovića i njegov ostanak u Vladi, na koji je Plenković po svemu sudeći prisiljen, nitko ne bi ni spominjao.

Da se nešto doista kuha oko Barbarića, može se naslutiti i iz toga što je Državni inspektorat potvrdio da je njegova hvarska vila doista ilegalno sagrađena, ali ne i uklonjena, sporan je i način na koji je dobio priključak za struju, a u međuvremenu mu je stigla i novčana kazna jer je odbio srušiti svoju nekretninu. Ako pak Barbarić ustraje u svojoj odluci, država će, prema pisanju pojedinih medija, njegov bespravni objekt ukloniti i to uklanjanje naplatiti. Pitanje je i tko je za Barbarića potpisao priključak struje i ima li u tome išta sporno, a sva ova pitanja koja se nižu u medijima za Barbarića bi doista mogla biti alarm da mu se sprema nešto neugodno.









Neugodno bi pak za Plenkovića moglo biti to što ga je Filipović navodno još u travnju pokušavao e-porukom obavijestiti o problemima s plinom u HEP-u, šaljući upozorenje Dubravki Vlašić Pleši, koja ga je u skladu s napucima po kojima ministri funkcioniraju i trebala predočiti premijeru Plenkoviću. Pitanje je je li ona s time upoznala Plenkovića, a pitanje koje postavljaju osobe bliske premijeru stajući u njegovu obranu jest zašto je Filipović njemu upozorenja dostavio tek u travnju kada je iz HEP-a na postojanje problema s viškovima plina bio upozoravan i ranije.

U svakom slučaju, izgleda da je podosta onih koji su ovdje zakazali, a lako je moguće da bi se na tom popisu, osim samog premijera kao glavnog i odgovornog, mogla naći i Vlašić Pleše. Nju je Plenković imenovao u krizni tim odgovoran za provedbu plana intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom iako prije toga nije imala nekog doticaja s energetskim sektorom, osim što je uz premijera bila jedna od rijetkih koji su imali pristup pomalo zaboravljenom izvješću konzultantske kuće Lazard o poslovanju INA-e, koje se smatralo strateškim dokumentom koji bi trebao odrediti budućnost te naftne kompanije.

Drugi plan

Barbarićevu budućnost mogao bi odrediti rasplet afere s vikendicom na Hvaru, na što su promptno reagirali mostovci tražeći njegovu smjenu, no zanimljivo je kako od izbijanja afere u HEP-u mostovci ni u jednom trenutku nisu tražili odlazak ministra Filipovića i njegova savjetnika Lovrinčevića.









Kada se govori o kući na Hvaru, treba reći kako je ona niknula na poljoprivrednom zemljištu na kojem se nalazila stara legalizirana kuća, koju je Barbarić mogao obnoviti u istim gabaritima. No on je izašao iz gabarita pa je i na negrađevinskom zemljištu počeo zidati vilu ispred koje je sagradio bazen, ali i dodatnu kućicu te novi suhozid kojim je izmijenjen izgled okoliša, zbog čega mu je Državni inspektorat naložio uklanjanje izgrađenog objekta. Barbarić od početka ove afere tvrdi da je samo provodio rekonstrukciju postojećeg objekta koji je u jeku afere “plin za cent” pao u drugi plan, da bi ga sada, pri kraju političkih odmora i s početkom složene jeseni za premijera Plenkovića, mediji ponovno doveli u prvi plan, što navodno, prema tvrdnjama iz HDZ-a, također nije slučajno i što se pripisuje Filipovićevu utjecaju. Odlukom Državnog inspektorata u fokus je došla i tvrtka Fjord kooperant za HEP-ove građevinske radove na Hvaru, za koju u Mostu smatraju da je povezana s gradnjom Barbarićeve vile.

“Sama gradnja povezana je s kabliranjem ceste prema Srhovu Dolcu, gdje se nalazi Metkior Ćurin koji je HEP-ov kooperant, on je praktički dobio besplatno kabliranje koje košta nekoliko milijuna kuna, besplatno je dobio struju, a za protuuslugu je izgradio vilu Frani Barbariću”, tvrdi Mostov saborski zastupnik Zvonimir Troskot, koji smatra da se iza svega krije pogodovanje spomenutoj tvrtki, odnosno nezakonit odnos između Barbarića i građevinara Metikora Ćurina, a možda i lokalnih vlasti.

Teške posljedice

“Ne postoje dokazi o uplati kupca, odnosno onoga tko je tražio priključenje na struju, odnosno kabliranje, a da bi HEP kao takav krenuo u izgradnju kabliranja, a to je cesta duga četiri kilometra, taj kupac bi trebao uplatiti minimalno 50 posto radova. Takve uplate ne postoje, što je zapravo pokazatelj da je HEP išao u izgradnju suprotno svojim procedurama, a za protuuslugu je sagrađena vila“, rekao je Troskot, dok u Filipovićevu timu govore kako se Barbarić doista ne uklapa u njegovu shemu vodećih ljudi u energetskom sektoru kojim je ministar počeo kadrovirati preko Fonda za zaštitu okoliša, na čije je čelo imenovao Luku Balena. Filipović je kadrovski želio rekonstruirati HEP, nakon čega i jest buknula velika afera, koja će, čini se, i nakon ljeta imati dalekosežne posljedice na političku i gospodarsku scenu, na kojoj se ova tema ponovno otvara bez obzira na sve Plenkovićeve napore da je marginalizira.