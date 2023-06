‘DUBOKA DRŽAVA JE UČINILA SVE DA SE ZAŠTITI!’ Peternel nije iznenađen odlukom Zambijaca: ‘Nemam nikakvo povjerenje u njihovo pravosuđe’

Autor: I.G.

Visoki sud u Ndoli donio je odluku o sudbini osmero hrvatskih državljana koji su bili optuženi za navodnu trgovinu djecom. U izvještaju 24sata, saznaje se da su Hrvati pušteni na slobodu.

Prema informacijama do kojih je došao 24sata, sud je zaključio da država nije uspjela pružiti dovoljne dokaze za taj slučaj, te je nalog za puštanje izdan odmah. Hrvatski državljani su oslobođeni optužbi.

Zastupnik Domovinskog pokreta u zagrebačkog Gradskoj Skupštini Igor Peternel za Dnevno je komentirao ovu presudu: “Ta presuda me nije uopće iznenadila. Već sam ranije rekao kako sam očekivao da će se to dogoditi, pogotovo nakon što su neki od hrvatskih dužnosnika komentirali kako oni ‘kontroliraju sitauaciju’.





“Mi, koji smo ušli malo dublje u taj slučaj, od samog početka sve shvatili”

Dakle, nemam nikakvo povjerenje u zambijsko pravosuđe, niti me to previše interesiralo. Od samog početka mi je bilo jasno o čemu je tu riječ, kao što mi je i danas jasno. Oni su vodili svoj postupak, presudili su tako kako jesu i to treba poštivati. Ipak, to ne mijenja činjenicu da smo mi, koji smo ušli malo dublje u taj slučaj, od samog početka sve shvatili.

Hrvatska duboka država je apsolutno sve učinila da obrani samu sebe. Sve vam je jasno”, rekao nam je Peternel.

Podsjetimo, osmero hrvatskih državljana koji su bili optuženi za trgovinu djecom već su jednom oslobođeni od strane zambijskog suda u veljači, ali su ponovno uhićeni od strane policije na zračnoj luci i vraćeni u pritvor. Tada je sud ponovno podigao optužnice protiv njih zbog anonimne prijave koja je stigla iz Hrvatske.

U vezi s djecom koja su bila uključena u ovaj slučaj, situacija još uvijek ostaje nejasna. Prethodno je prošlog tjedna objavljeno da su djeca smještena u neku vrstu maloljetničkog zatvora zbog nedostatka domova za nezbrinutu djecu. Međutim, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova kasnije je izvijestilo da su službe socijalne skrbi Zambije preuzele djecu iz DR Konga, koju su četiri hrvatska para namjeravala posvojiti, te da su ona sada sigurna i da imaju dobre uvjete.

Unatoč tome, dio članova obitelji optuženih osoba smatra da su djeca, s obzirom da posjeduju isključivo hrvatske dokumente, trebala biti u Hrvatskoj bez obzira na suđenje u Zambiji, a prema riječima jedne od oslobođenih Hrvatica djeca bi trebala otputovati s njima u Zagreb.