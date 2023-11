Dublin je noćas bio u plamenu: Neviđeno nasilje u Irskoj nakon napada nožem

Dublin su u četvrtak potresle nasilne scene nakon napada nožem u središtu grada u kojem je ozlijeđeno pet osoba. Nekoliko je ljudi napadnuto ispred škole Gaelscoil Choláiste Mhuire. Teško su ozlijeđeni petogodišnja djevojčica i žena od 30-ak godina. Lakše ozljede zadobili su šestogodišnja djevojčica i petogodišnji dječak, dok je 50-godišnji muškarac također potražio pomoć u bolnici.

Nakon napada, nešto iza 18 sati, izbili su nasilni nemiri u nekoliko ulica u središtu grada, uz sukobe između gomile ljudi i policije. Zapaljeno je nekoliko vozila, uključujući policijski auto, a trgovine su opljačkane. Policija kaže da je nemire pokrenula “luđačka, huliganska frakcija vođena krajnje desnom ideologijom”. Izgrednici su prijetili novinarima i tvrdili da mediji ne govore istinu o imigrantima. Izvori su za BBC naveli da je muškarac osumnjičen za napad irski državljanin koji u toj zemlji živi 20 godina.

Situacija u Dublinu smirila se tijekom noći, no još 400 policajaca ostalo je na terenu nakon velikih nereda. Mnogo ljudi je uhićeno.

Novinarka Journal.ie, Eimear McCauley, ranije je na irskoj nacionalnoj televiziji opisala prizore koje je vidjela u središtu grada. Rekla je da je na putu kući vidjela muškarce s palicama kako provaljuju u trgovine i odlaze s torbama punim stvari.

Dodala je i da su ljudi uživo prenosili kaos i nerede te poticali druge na nasilje.

“Vidjela sam mnogo mlađih muškaraca koji su koristili priliku da uzmu što god mogu i pobjegnu.”

JUST IN: Another hotel on fire in Dublin, Ireland… Citizens set fire to the Holiday Inn that is used to house immigrants following the violent stabbing of three children..pic.twitter.com/51Y7Gj4dXC

