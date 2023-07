Državni udar u Nigeru: Vojska uletjela u predsjedničku palaču, sve su objavili na nacionalnoj televiziji

Vojska zapadnoafričke zemlje Niger u četvrtak je na nacionalnoj televiziji objavila da izvodi državni udar. Poručili su kako je raspušten ustav, te da su suspendirali sve institucije i zatvorili granice zemlje.

Predsjednička garda drži predsjednika Nigera Mohameda Bazoumu u palači u glavnom gradu Niameyu, a regionalni čelnici organizirali su brzu posredničku misiju kako bi pokušali spriječiti još jedno potencijalno otimanje vlasti u zapadnoj Africi.

Afrička unija i zapadnoafrički regionalni blok ECOWAS osudili su ono što su nazvali pokušajem državnog udara, pozivajući pobunjenike da oslobode Bazouma i vrate se u vojarne.

SAD su pozvale na oslobađanje predsjednika, a Europska unija, Ujedinjeni narodi, Francuska i drugi osudili pobunu i rekli da zabrinuto prate događaje.

U televizijskom obraćanju u srijedu, pukovnik Amadou Abdramane, zajedno s devetoricom drugih uniformiranih vojnika iza njega, izjavio je: “Mi, snage obrane i sigurnosti… odlučili smo okončati režim koji poznajete.

“Uzrok tome je kontinuirano pogoršanje sigurnosne situacije i loša ekonomska i socijalna situacija.”

Rekao je i da su sve institucije zemlje suspendirane i da će šefovi ministarstava brinuti o svakodnevnim poslovima.

“Sve vanjske partnerske zemlje mole se da se ne miješaju”, nastavio je. “Kopnene i zračne granice su zatvorene dok se situacija ne stabilizira.”

Dodao je da će noćni policijski sat biti na snazi od 22:00 do 05:00 do daljnjeg. Pukovnik Abdramane je rekao da vojnici djeluju u ime Nacionalnog vijeća za zaštitu domovine (CNSP).

Američki ministar vanjskih poslova Antony Blinken uvjetovao je nastavak pružanja pomoći Nigeru očuvanjem demokracije u toj afričkoj zemlji, priopćio je State Department.

Spoke to Nigerien President Bazoum. I conveyed our support for the democratically elected President of Niger. The U.S. condemns efforts to subvert Niger’s constitutional order by force, and underscores that our partnership depends on the continuation of democratic governance.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 26, 2023