Društvenim mrežama šire se dramatične snimke poplave u New Yorku: Sve je pod vodom, evakuirane škole

Stanovnici New Yorka od jučer imaju velike probleme zbog kiše koja je pogodila njihov grad. U petak je rekordna kiša preplavila kanalizacijski sustav, a voda je prodrla kroz ulice i podrume, škole, podzemne željeznice i vozila diljem najnaseljenijeg grada u zemlji.

Heavy rainfall pounded New York City and the surrounding region on Friday, bringing flash floods, shutting down entire subway lines and turning major roadways into lakes. One official described it as “the wettest day we’ve had since Hurricane Ida.” https://t.co/ZDhFAOOZYc pic.twitter.com/SBxaFfJXqQ

— The New York Times (@nytimes) September 29, 2023